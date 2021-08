Het verlangen naar de smaak van thuis is een lucratieve handel in Shanghai

Een liter ongezoete yoghurt uit Australië. Zou ik die op krijgen voor hij bederft? Ik waag het erop, want tot mijn vreugde staat de koopjestafel in de winkel vol met pakken muesli. De Chinese keukens zijn fantastisch, maar dumplings als ontbijt zijn niet aan mij besteed. De eetgewoonten in China zijn zó anders dat westerse eetwaren geïmporteerd worden. Dat maakt ze duur, soms zelfs erg duur. De ongezoete yoghurt kost 8 euro.

Voor een redelijk brood moet ik naar de andere kant van de stad

Het is door de jaren heen beter geworden. Toen ik hier zeven jaar geleden kwam wonen, aten we wekenlang noedels met geroerbakte groenten. Ik was me te pletter geschrokken van de prijs van in Nederland doodnormale ingrediënten. Hier betaalde ik 5 euro voor een pak pasta, 8 euro voor een potje oregano en 15 euro voor een pak koffie.

Ongezoete yoghurt was toen nog niet te krijgen en voor redelijk brood moest je naar de andere kant van de stad.

Wij raakten gewend aan borrelen met Deense brie/camembert (welk van de twee is qua smaak om ’t even), vlees eten we vrijwel nooit meer en deeg maken we zelf. Koffie namen we mee uit Nederland en af en toe trakteerden we onszelf op een potje tomatensaus à 6 euro.

Wanneer we werden uitgenodigd bij een gezin dat van de werkgever een ­riante onkostenvergoeding kreeg, vergaapten we ons aan schalen vol échte Franse camemberts, parmaham uit Italië en smaakvolle olijven.

Dit winkelcentrum in Shanghai is megagroot, maar dat is nog geen garantie dat er westers voedsel wordt verkocht. Beeld Reuters

Klinkt sneu misschien, maar al dat gesjacher maakte de euforie extra groot toen ik een importwinkeltje ontdekte dat potjes eendenrilette verkocht, op zondagmiddagen een fantastische aanvulling op de Deense brie. De jacht op westerse producten tegen een schappelijke prijs was een sport én een onderhoudend gespreksonderwerp bij feesten en partijen.

Expats tippen elkaar: ga naar de Avocado Lady

Verreweg de meeste tips die buitenlanders elkaar gaven, leidden naar de Avocado Lady, een nietszeggend winkeltje in het midden van een wijk propvol met expats. De Shanghaise eigenares wist ooit haar hand te leggen op avocado’s en had zo een legendarische status verworven. Met de gekste verzoeken kon ze je helpen. Willen Argentijnen een half varken voor op hun barbecue, of zoeken Amerikanen een kalkoen voor Thanksgiving, dan kan zij dat regelen.

Het verlangen van buitenlanders naar de smaak van thuis, bleek een lucratieve handel en het aantal importshops steeg de afgelopen jaren explosief. Er zit nu op iedere straathoek een winkeltje dat koffie, kruiden, olijven, tacoschelpen en couscous verkoopt. Dat moet de marges voor de importeurs ietwat gedrukt hebben, want een pak pasta is tegenwoordig weinig duurder dan in Nederland.

Omdat vraag en aanbod in China nooit los staan van politiek, kunnen internationale spanningen zomaar gevolgen hebben voor mijn eetpatroon. Zo eet ik de laatste tijd vrij veel gerookte zalm, want sinds het coronavirus is aangetroffen op de verpakking van geïmporteerde, ingevroren zalm, is die een stuk aantrekkelijker geprijsd. En door geruzie met Australië is het raadzaam een extra emmertje yoghurt te kopen, zegt de winkeleigenaar. “Binnenkort is deze er niet meer.”

Bijna over de datum

Voor sommige dingen blijf je afhankelijk van toevalstreffers zoals die eendenrilette. Als in de haven van Shanghai een partij aankomt van ’t een of ’t ander dat bijna over datum is, heeft iedere winkelier hetzelfde product op zijn koopjestafel.

De laatste weken was dat dus muesli. Van 6 euro afgeprijsd naar 1,50 euro. Ik heb vier pakken gekocht.

Uitdijende metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Trouw-correspondenten doen wekelijks verslag uit hun eigen megastad.

Lees ook:

Trouwen en kinderen krijgen? Jonge Chinezen hebben tabak van de verwachtingen van hun ouders.

Het lijkt een nogal onbescheiden vraag aan dames van halverwege de twintig: heb je een relatie en wil je familie dat je gaat trouwen? Maar in Shanghai is het een doodnormaal gespreksonderwerp. Het hoort nu eenmaal bij een geslaagd leven: veel geld verdienen, trouwen en kinderen krijgen.