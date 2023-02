Het verhaal achter de pijnlijke foto uit Turkije. ‘Tranen stonden in mijn ogen’

De al veertig jaar werkzame fotograaf Adem Altan was aan het werk in de Turkse stad Kahramanmaras, het epicentrum van de aardbeving, toen hij een man in een oranje jas zag zitten op het puin. Het was dinsdag, de dag na de ramp waarbij alleen al in Turkije meer dan 14.000 mensen omkwamen, en er waren nog geen reddingswerkers ter plaatse. Bewoners probeerden zelf hun geliefden te bevrijden uit de puinhopen.

De man in oranje zat roerloos te midden van alle commotie, onaangedaan door de regen en de kou. Fotograaf Altan realiseerde zich dat de man – zestig meter verderop – een hand vasthield, en hij begon het tafereel vast te leggen. De man hield de hand van zijn dode kind vast, zonder los te laten, en terwijl Altan dichterbij kwam en foto’s maakte, volgde de man hem met zijn ogen.

“Maak foto’s van mijn kind”, fluisterde de man tegen Altan met een stem gebroken, trillend.

Beeld AFP, Adem Altan

“Ik was zo ontroerd op dat moment. De tranen stonden in mijn ogen. Ik bleef tegen mezelf zeggen: ‘Mijn God, deze pijn is ondraaglijk’,” vertelt de AFP-fotograaf. Hij vroeg de man om zijn naam, en om die van zijn kind.

“Mijn dochter, Irmak,” antwoordde de vader, Mesut Hancer.

“Hij sprak met moeite, met een zeer lage stem. Het was moeilijk om hem meer vragen te stellen, omdat de mensen om hem heen vroegen stil te zijn, zodat zij de stemmen konden horen van mensen die vastzaten onder het puin.”

AFP-fotograaf Adem Altan nabij Kahramanmaras. Beeld AFP

Op dat moment wist Altan dat het beeld van de vader die de hand van zijn kind vasthield de pijn van de aardbevingsslachtoffers samenvatte, al wist hij niet hoe groot de impact ervan zou zijn. Zijn foto werd wereldwijd opgepikt en ging viral op sociale media. Adem Altan ontving duizenden berichten van over heel de wereld waarin men solidariteit betuigde en ontroering deelde.

“Ik denk dat deze foto herinnerd zal worden. Veel mensen hebben me verteld dat ze ’m nooit zullen vergeten,” vertelt Altan. Hijzelf ook niet.