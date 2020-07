Het tweede kwartaal was voor de VS een drama, het derde belooft ook weinig goeds

Omgerekend naar een heel jaar - de gebruikelijke manier om de ontwikkeling van de economie weer te geven - was de teruggang een nooit vertoonde 32,9 procent. Dat wil niet zeggen dat de economie over heel 2020 met tientallen procenten gaat krimpen. De regering-Trump hoopt op een snel herstel: ‘V-vormig’, als je naar de grafiek kijkt. In dat geval zullen de groeicijfers van het derde kwartaal even spectaculair uitpakken als de krimpcijfers van het tweede - en de Amerikanen zullen dat gehoopte goede nieuws een paar dagen voor de verkiezingen te horen krijgen.

Op het eerste gezicht zou dat best kunnen. De krimp in de VS is bijvoorbeeld nog iets kleiner dan de 10,1 procent die Duitsland moest afboeken. En daar verwacht het economische instituut DIW voor de komende twee kwartalen alweer groei.

Maar een nadere kijk op dat tweede kwartaal doet anders vermoeden. Die 9,5 procent krimp zijn een optelsom van een zware teruggang in april, toen landelijk maatregelen golden tegen verspreiding van het virus; herstel in mei en begin juni, toen een aantal staten vol goede moed - of overmoed - de teugels lieten vieren; en eind juni, toen nieuwe uitbraken de economie weer begonnen af te remmen.

Consumptie lijkt weer te dalen

En juli zal niets bijdragen aan een eventueel herstel. De consumptie lijkt weer te dalen. Vorige week vroegen 1,4 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aan, iets meer dan de week ervoor.

Het virus is ook nog lang niet onder controle. Er werden woensdag ruim 68.000 nieuwe besmettingen gemeld en 1420 doden. Naar verhouding zou Duitsland in dezelfde omstandigheden ruim 18.000 besmettingen moeten noteren - maar het waren er woensdag 684.

Niet alleen het virus, ook het geld werkt in de VS niet mee. Tijdens het tweede kwartaal werd de Amerikaanse economie krachtig gesteund. Werkloosheidsuitkeringen, normaal tamelijk karig, werden met 600 dollar per week opgehoogd. Amerikanen met een niet al te hoog inkomen kregen eenmalig 1200 dollar. Voor bedrijven waren er noodleningen, en subsidie om personeel in dienst te houden. Inclusief maatregelen van de centrale bank werd meer dan zes biljoen dollar in de economie gepompt.

Ruzie over biljoenen

Maar deze maand liepen de laatste programma's af. En terwijl de EU voor de komende periode een nieuw hulppakket op de rails zette, is de Amerikaanse overheid verlamd. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden namen in mei al een wet aan die nog eens drie biljoen dollar (3.000.000.000.000 dollar) vrij maakt. In de Senaat kwamen de Republikeinen, die lang bleven hopen dat de economie nu wel weer op eigen benen zou kunnen staan, deze week met een plan van een biljoen.

Tussen de twee voorstellen gaapt zo’n enorm gat, dat onderhandelaars van de twee partijen en van het Witte Huis tot nu toe geen enkele weg naar een compromis zeggen te zien. Amerikanen zonder werk en ondernemers zonder omzet zitten na vandaag voorlopig zonder steun.

De komende weken zullen veel Amerikanen dus minder dan ooit geneigd zijn naar winkel, café of restaurant te gaan en het geld te laten rollen. Want dat geld is er niet en vanwege het virus is thuisblijven aan te raden of zelfs verplicht. Dat derde kwartaal is al grotendeels verloren.

