Het stuwmeer achter de verwoeste Kachovka-dam is plots vol gevaar. ‘Oekraïne heeft irrigatie nodig’

Nu het water zakt, komt rondom het Oekraïense Kachovka-stuwmeer de volksgezondheid in gevaar. Aan de kust van de Zwarte Zee spoelen ondertussen de eerste dode dolfijnen aan.

Terwijl hij op zijn boot zat, en tussen verdronken huizen doorvoer, regende het om hem heen scherven en stukken puin. Een paar honderd meter voor hem en een paar honderd meter achter hem werden huizen geraakt. Toen ontplofte een mortiergranaat in het water. Het effect deed Aleks Martsjoek denken aan de Jet d’eau in Genève, een van de grootste fonteinen in de wereld, die hij ooit bezocht. Het water spoot hoog op, en kletterde vervolgens neer. “Woesssj. En dan tssssssjjjj. Zo klonk het.”

In het getroffen gebied in het zuiden van Oekraïne zakt het laatste water weg. Volgens de Oekraïense autoriteiten staan momenteel nog zo’n zeshonderd huizen blank, althans aan de door Kiev gecontroleerde kant van het rampgebied. Het officiële dodental van de doorbraak van de Kachovka-dam op 6 juni staat er op 21 doden. Volgens de Russische bezettingsmacht verdronken aan de door hen gecontroleerde zijde 35 mensen. Omdat de zuidoever lager ligt, zal dat cijfer hoger liggen. De verwachting is dat in een dorp zoals Olesjki, vanuit de stad Cherson bezien aan de overkant van de Dnipro, honderden bewoners de ramp niet hebben overleefd, maar de Russen weigeren zelfs de Verenigde Naties toegang.

Een omwonende van het stuwmeer achter de Kachovka-dam gaat water halen. Op de achtergrond: de Zaporizja-kerncentrale, die voor koeling afhankelijk is van het stuwwater. Beeld Reuters

Aleks Martsjoek is een hulpverlener uit Kiev. Namens de stichting Worldpartners werkt hij al maanden in de regio rond de rivier de Dnjepr. Daar levert hij zaaigoed aan boeren in het frontgebied en verleent hij humanitaire bijstand aan dorpelingen. Nu bracht hij een boot naar Cherson, waar hij vervolgens een aantal dagen rondvoer om mensen te redden en achterblijvers van voedsel en water te voorzien. Hij maakt zich vooral zorgen om de drinkwatervoorziening op lange termijn. “Er zijn al problemen in alle steden en dorpen rond Dnipro. De bestaande watersystemen worden niet meer voorzien.” Er is niet alleen een tekort aan drinkwater, maar ook ‘technisch water’, zoals Oekraïners dat noemen: water waarmee je doucht, schoonmaakt en je tuin besproeit. De collega’s van Aleks Martsjoek boren met man en macht putten, en leveren waterfilters. De autoriteiten distribueren waterflessen.

Nog geen ziekte-uitbraken

Nu de acute nood gelenigd lijkt, nemen de zorgen over ecologische gevolgen toe. Het water dat achterbleef in de oude rivierbedding, nadat het meer was leeggestroomd, is namelijk ernstig vervuild. “Er staat nog water, maar de conditie is afschuwelijk slecht”, aldus Aleks Martsjoek. Zware metalen op de bodem, de karkassen van dieren en de stoffelijke resten van Russische militairen maken het water onbruikbaar, zegt de hulpverlener. Het presidentieel kantoor schat dat er 95.000 ton dode vis op de drooggevallen bodem van het stuwmeer ligt.

Een van de gevolgen is dolfijnsterfte. Aan de kusten van de Zwarte Zee in Bulgarije en Turkije (de Dnjepr mondt uit in de Zwarte Zee) zouden al honderden dode exemplaren zijn aangetroffen. De autoriteiten waarschuwen daarnaast voor 150 ton aan olie die mee is gespoeld vanuit beschadigde opslagplaatsen. De olie zou de Middellandse Zee kunnen bereiken.

Het Oekraïense ministerie van volksgezondheid dringt er bij de inwoners op aan niet te zwemmen en te vissen in de wateren in de regio’s Cherson, Mykolajiv en Odessa, en geen vis te eten. “De epidemiologische situatie is stabiel en onder controle. Er zijn nog geen uitbraken van besmettelijke ziekten”, zei de Oekraïense minister van binnenlands zaken Ihor Klymenko woensdag.

In de getroffen regio dreigt een problematisch tekort aan drinkwater en ‘technisch water’, waarmee men doucht, schoonmaakt en de tuin besproeit. Beeld Reuters

Voor de landbouwsector dreigt acute nood. Volgens het Oekraïense ministerie van landbouw liep tienduizend hectare boerengebied onder. Nu het water verdwijnt, dreigt verdroging, omdat de zoetwaterkanalen waar inwoners decennialang gebruik van hebben gemaakt, niet meer worden aangevuld. “Dat is een heel, heel groot probleem”, verzucht Aleks Martsjoek. “In grote delen van de provincies Dnipro en Zaporizja zal het moeilijk zijn nog iets te verbouwen.” Oekraïne heeft dringend behoefte aan nieuwe systemen van irrigatie, zegt hij.

Koelwater voor de kerncentrale

Van wederopbouw kan voorlopig geen sprake zijn. Het rampgebied blijft namelijk frontgebied. De afgelopen twee weken kwamen vijf mensen — hulpverleners en bewoners — tijdens de evacuaties om het leven. Zestien reddings- en opruimwerkers raakten gewond. Afgelopen maandag overleed een ambulancemedewerker in de stad Cherson. Een dag later werden puinruimers van de Oekraïense rijkshulpdienst overvallen door een artilleriebeschieting: één medewerker kwam om het leven; zeven van zijn collega’s raakten gewond, onder wie vier ernstig. “Ik ben gelovig. Zelfs als me iets overkomt, zal God het ten goede keren”, zegt reddingswerker Aleks Martsjoek over zijn werkzaamheden.

Donderdag waarschuwde president Zelensky voor een nieuwe ramp: het waterpeil in het reservoir bij de Zaporizja-kerncentrale, afhankelijk van stuwmeerwater voor koeling, zou in gevaar zijn. Momenteel is het waterpeil in het reservoir nog op peil, zeggen experts, maar de Russen zouden nu een ‘terreurdaad’ overwegen. “Een terreurdaad door straling te laten vrijkomen. Ze hebben daar alles op voorbereid”, aldus de president. “Het mag niet weer zo zijn als met Kachovka-dam; de wereld is nu gewaarschuwd, en kan en moet in actie komen.”

