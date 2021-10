Het spreekuur is de hoeksteen van de Britse politiek

Het is, naast de eeuwenoude rituelen en het rumoer in het Lagerhuis, een van de kenmerken van de Britse politiek: het spreekuur van een volksvertegenwoordiger in zijn of haar kiesdistrict. Daar kan iedereen komen klagen, vragen of voorstellen doen. Maar kan dit, na de moord op de Conservatieve parlementariër David Amess nog wel doorgaan?

Amess werd vrijdag doodgestoken in een kerk in Leigh-on-Sea, ten oosten van Londen. Daar hield de katholieke Amess zijn wekelijkse spreekuur, en de verdachte had een afspraak gemaakt. De politie vermoedt dat hij gedreven werd door ‘islamistisch extremisme’.

De spreekuren moeten doorgaan, liefst zonder bewapende politie

De ‘speaker’ (voorzitter) van het Lagerhuis Sir Lindsay Hoyle en de minister van binnenlandse zaken Priti Patel reageerden zondag geschokt. Naast hun medeleven met de nabestaanden en hun zorgen over de veiligheid van politici was hun belangrijkste boodschap: de spreekuren moeten doorgaan, liefst zonder bewapende politie voor de deur.

Britse kiezers kunnen, meestal op vrijdag of in het weekend, hun volksvertegenwoordiger opzoeken. Niet in Londen, maar in het district zelf. Om de toegang laagdrempelig te houden, is het spreekuur vaak in een lokaal partijkantoor, in een bibliotheek of buurthuis en soms gewoon in de pub op de hoek.

Daar spreken de politici meestal een op een met de kiezers, die zich soms moeten aanmelden en soms gewoon binnen kunnen lopen. De gesprekken zijn vertrouwelijk, net als een bezoek aan de dokter of advocaat. Toch kan een kiezer een klacht of vraag zomaar terug horen in het parlement en op de nationale tv, waar het dagelijkse vragenuur wordt uitgezonden.

De moorden op Jo Cox en Robert Bradford

Voor Britse politici is het spreekuur van grote waarde, al was het maar omdat ze niet snel herkozen zullen worden als ze zich te weinig laten zien in hun district. Maar het is al veel langer duidelijk dat het directe contact ook een gevaar kan zijn. Dat bleek in 2016 al toen Labour-parlementariër Jo Cox werd doodgestoken door een neo-nazi, terwijl ze op weg was naar haar spreekuur. In 1981 was de protestantse parlementariër Robert Bradford al doodgeschoten door de IRA, tijdens zijn spreekuur in een buurthuis in Belfast.

Nu richt de aandacht zich op de verdachte van de moord op Amess: Ali Harbi Ali (25), de zoon van een voormalige adviseur van de premier van Somalië. Ali’s vader, Harbi Ali Kullane, heeft geschokt gereageerd in de krant The Sunday Times. Hij zei ‘getraumatiseerd’ te zijn. “Dit is niet iets wat ik ooit had verwacht.”

Of Amess beveiligd werd, is niet duidelijk. Veel stelde dat niet voor waarschijnlijk, juist vanwege de laagdrempeligheid. Na de moord op Cox zijn er wel wat maatregelen genomen, zoals installatie van een noodknop voor de politici die dat willen, of betere verlichting.

Minister Patel en speaker Hoyle spraken zondag over mogelijke nieuwe maatregelen, zonder in detail te treden. De spreekuren blijven, zo maakten beiden duidelijk. Die zijn immers, volgens Hoyle, ‘de hoeksteen van de democratie’.

