Het Russische leger piept en kraakt, maar het blijft vechten. ‘Ze zijn bereid een veel hogere prijs te betalen’

De oorlog in Oekraïne is pas een paar weken oud wanneer de eerste video’s opduiken van Russische soldaten die met stokoude en in sommige gevallen verroeste mitrailleurs aan het front staan. Elders op het web circuleren tegen die tijd verhalen van militairen die bedorven proviand voorgeschoteld krijgen, hele regimenten die zonder brandstof zitten, bataljons die een chronisch tekort aan munitie en medicijnen hebben en militaire bases waar de toiletten overstromen en de bedden smerig zijn.

De talloze berichten op sociale media zijn illustratief voor het lage moreel onder de Russische troepen en tonen een somber beeld van een van de sterkste legers ter wereld. Zeker nadat de Russische strijdmacht gedurende de eerste maanden van de invasie op het slagveld nederlaag op nederlaag stapelt, is de mythe over het machtige Russische leger al snel lek geprikt. De strijdkrachten hebben te lijden onder corruptie en onderlinge machtsstrijd binnen de legerleiding, die ertoe leiden dat de logistiek aan het front vastloopt. Hier en daar klinkt het al dat het Russische leger vroeg of laat als een kaartenhuis in elkaar zal storten.

Maar dat gebeurt niet. Precies anderhalf jaar nadat president Poetin besloot Oekraïne binnen te vallen, lijken de commandanten inmiddels te hebben geleerd van hun fouten. Met name de verdediging van de eigen linies is enorm verbeterd. Daar waar Russische troepen eerder nog op diverse plekken op chaotische wijze op de vlucht sloegen en Oekraïne grote gebieden heroverde op de bezettingsmacht, is de situatie aan het front nu een stuk statischer. Hier en daar zijn de Russen zelfs weer in het offensief, zoals bij de Oost-Oekraïense stad Koepjansk.

Mijnenvelden en drakentanden

Een van de redenen voor die consolidatie aan het front is een verandering van strategie en tactiek. Zo bouwden de Russen de afgelopen maanden volop aan defensieve stellingen langs het bijna 1000 kilometer lange front waar ze zich massaal ingroeven. In plaats van militairen een zekere dood in te sturen door een zinloze aanval uit te voeren, stak het leger mankracht in de intensivering van de eigen verdediging.

Langs de gevechtslinie versterkten de Russen hun defensie door enorme hoeveelheden mijnen ‘op elkaar te stapelen’ in een gebied van tientallen vierkante kilometers, waardoor Oekraïense tanks nauwelijks op kunnen rukken. Achter die mijnenvelden bevinden zich bovendien kilometers aan loopgraven en velden vol zogeheten ‘drakentanden’, piramidevormige betonnen obstakels eveneens bedoeld om tanks tegen te houden.

Daarnaast bleken Russische gevechtshelikopters de afgelopen tijd bijzonder effectief bij het frustreren van het Oekraïense tegenoffensief. Datzelfde geldt voor de elektronische middelen die de Russen inzetten voor de oorlogsvoering. Door op grote schaal stoorzenders te gebruiken waarmee gps-signalen en radiofrequenties worden verstoord, weten de Russen veel precisieraketten en drone-aanvallen onschadelijk te maken.

‘Russen zijn wel wat gewend’

De geleden verliezen op het slagveld lijken mentaal bovendien een minder grote impact te hebben dan in het Westen doorgaans wordt gedacht. De Russen zijn namelijk wel wat gewend, zo merkten de Russische defensiespecialisten Irina Borogan en Andrej Soldatov onlangs op in een analyse in het tijdschrift Foreign Affairs. ‘Sinds het begin van de oorlog verkeert het Russische leger in een staat van voortdurende en plotselinge stemmingswisselingen’, zo schreven ze. Een probleem dat al eeuwenlang inherent is aan de Russische strijdkrachten, waardoor weinigen in Rusland ervan opkijken.

Want ook in eerdere oorlogen leed het Russische leger enorme verliezen, zo stelt het duo: van de Russisch-Japanse Oorlog in 1904-1905 tot aan de Tweede Wereldoorlog en van de Sovjetinvasie van Afghanistan tot aan de oorlog in Tsjetsjenië, de Russen hadden wel vaker te kampen met demoraliserende tegenslagen en nederlagen.

Desalniettemin bleef Moskou vrijwel altijd doorvechten tot het bittere eind, ongeacht de menselijke tol. Een historisch gegeven dat volgens Soldatov en Borogan ook nu zijn weerslag heeft op het verdere verloop van de oorlog. ‘Dit maakt het Russische leger niet het meest professionele leger van de wereld. Maar het maakt het wel een formidabele strijdmacht, omdat de mate van geaccepteerde slachtoffers in het Russische leger veel hoger is dan van elk ander modern leger ter wereld’.

Min of meer hetzelfde geldt voor het moreel van de Russische troepen dat historisch gezien in elke oorlog laag was. Russen weten simpelweg niet beter, zo benadrukken de journalisten. ‘Daarom kan het Russische leger niet volgens westerse standaarden worden beoordeeld. Ondanks het lage moreel van de troepen en de passiviteit van officieren, zijn de Russische strijdkrachten bereid om een veel hogere prijs te betalen. Dit betekent dat het niet uitmaakt hoeveel soldaten worden vermoord’.

