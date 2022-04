Het rigoureuze zero-covidbeleid van China begint steeds meer moeite te kosten

In Peking werden sinds vrijdag tot nu toe tachtig besmettingen ontdekt - allemaal mensen die al in isolatie zaten. Door snel op te treden en miljoenen mensen te testen, hoopt de Chinese hoofdstad de besmettingsketen door te knippen vóór de aantallen zich verder vermenigvuldigen. Toch blijven winkels, scholen en kantoren open, al zijn mensen – met het oog op het lange 1 mei-weekend - opgeroepen om niet de stad uit te reizen.

Alle hoop is gericht op de drie testen die de inwoners van Peking deze week ondergaan. Voor de zekerheid kochten mensen - de chaotische en langdurige lockdown van Shanghai als angstbeeld op het netvlies - de supermarkten leeg. Stadswoordvoerder Xu Hejian gaf toe dat het een ‘kritiek moment’ is voor de stad. Ondertussen schreef staatskrant Global Times dat de mobiliteit weliswaar beperkt moet worden, maar dat een lockdown voorlopig niet nodig is. Toch herinneren de winkelende Chinezen zich maar al te goed hoe het stadsbestuur in Shanghai dat óók beweerde. Het duurde slechts een etmaal voor daar tóch een lockdown werd aangekondigd.

Massaal boodschappen doen

Peking werd de afgelopen twee jaar uit de wind gehouden met een veel strenger beleid dan dat van andere steden. Zo komen er in principe al twee jaar geen buitenlandse vluchten meer aan, en moeten mensen die van buiten de stad komen zich standaard laten testen. Werd er toch een besmetting ontdekt, dan konden de gezondheidsautoriteiten die bedwingen met korte, gerichte lockdowns.

Tegen de erg besmettelijke omikronvariant is die strategie niet meer opgewassen, bleek al in Shanghai. Daar namen de besmettingen exponentieel toe op het moment dat de inwoners massaal boodschappen deden voor de aangekondigde lockdown, en vervolgens zij-aan-zij in rijen stonden voor een coronatest. De situatie in het financieel-economische centrum is nog altijd niet onder controle. Na een maand is het einde van de lockdown die vijf dagen zou duren, nog altijd niet in zicht.

Dinsdag meldde Shanghai zestienduizend besmettingen, en het dodental liep op tot 190 – maar ligt waarschijnlijk hoger. Sinds maart telde de stad 522.000 zieken. Het doel is om alle gevallen te isoleren, zodat het virus buiten de massale quarantainecentra niet meer rondgaat. Met dat doel werd dinsdag wederom de hele stad getest. De teller voor niet-geïsoleerde besmettingen stond dinsdag op 217.

Reisgeschiedenis wordt in de gaten gehouden

Staatsmedia roemen ondertussen het Shenzhen-model. In die stad, met 17,5 miljoen inwoners, doken in maart 400 besmettingen op. Door de stad een week af te sluiten, werden al die gevallen geïsoleerd en kon het slot er onder strenge voorwaarden weer vanaf. Wie er nu een openbare plek bezoekt, moet een recente negatieve coronatest laten zien, en de reisgeschiedenis van iedere inwoner wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Terwijl alle ogen op Shanghai en Peking zijn gericht, zitten in heel China nu 344 miljoen mensen - een kwart van de bevolking - in een vorm van lockdown, bleek uit onderzoek door investeringsbank Nomura. Uit angst hun baan te verliezen bij een uitbraak, doen bestuurders van veel kleinere steden hun stad nu alvast op slot – met alle economische gevolgen van dien. Beter te vroeg voorzichtig, dan te laat en de controle kwijt, zoals in Shanghai. Dat laatste is een doemscenario dat in Peking zwaar mee zal wegen wanneer het stadsbestuur de komende dagen keuzes moet maken.

