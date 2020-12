Het raadsel van de metalen zuil in de Amerikaanse woestijn is deels opgelost

Wereldwijd trok een metalen zuil in de woestijn in het Amerikaanse Utah de aandacht. Wat deed die zuil daar? Wie had hem daar neergezet, en weggehaald, want ineens verdween de monoliet, zoals hij werd genoemd. Een deel van dat mysterie is opgelost.

Eerst het begin. Ongeveer twee weken geleden zagen mannen in een helikopter plots een merkwaardig voorwerp staan, dat zonder enig doel tussen de rotsen stond. Dat nieuws prikkelde wereldwijd de fantasie. De afdeling openbare veiligheid in Utah wilde de plek van de monoliet niet vertellen, anders zou het gebied worden overspoeld met dagjesmensen die de gevaarlijke reis door de woestijn zouden willen maken.

Geen afval in de woestijn

De geheimhouding van de plek droeg alleen maar bij aan het mysterie. Al snel verschenen beelden van mensen die ondanks de summiere informatie toch de locatie van het metalen object wisten te achterhalen. Zij publiceerden foto’s op sociale media, waardoor steeds meer mensen de monoliet vonden, en nieuwe foto’s publiceerden.

Al dat bezoek deed de verlaten plek in de woestijn geen goed. De bezoekers parkeerden her en der hun auto’s, bussen en motoren, vertrapten het kwetsbare landschap, lieten afval achter, en zelfs uitwerpselen. Tot ineens de monoliet verdween. Zou het een stunt zijn geweest van een marketingbureau en de monoliet straks opduiken in een ander onbewoond gebied? Die vraag is nog niet beantwoord.

Wat wel bekend is, is wie de zuil heeft weggehaald. Vier mannen haalden de monoliet uit elkaar voerden de delen af in kruiwagens. Nee, zij hadden het object er niet neergezet. Zij wilden er vanaf omdat het landschap zo te lijden had onder alle aandacht. “Dit is waar om je geen afval in de woestijn moet achterlaten”, zeiden de mannen tegen een aanwezige fotograaf. Een filmpje van de opruimactie verscheen gisteren op YouTube en Facebook.