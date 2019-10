Het protest tegen de regering grijpt om zich heen: 21 doden in Bagdad

Anti-regeringsprotesten in Irak grijpen snel om zich heen. Sinds de demonstraties dinsdag begonnen, zijn er minstens 21 doden gevallen. De sfeer wordt steeds grimmiger nu de regering niet alleen met scherp schiet, maar ook het internet in veel delen van het land afsluit en een nachtklok heeft ingevoerd.

De protesten begonnen spontaan, en concentreerden zich vooral in hoofdstad Bagdad en in de sjiitische delen van het land. Ook de zwaar beveiligde Groene Zone in Bagdad, waar ambassades zitten en Amerikaanse troepen gestationeerd zijn, werd bestookt. De demonstranten eisen harde maatregelen tegen de corruptie, de hoge werkloosheid en verbetering van de sociale voorzieningen.

De veiligheid in Irak is sterk verbeterd sinds het Iraakse leger twee jaar geleden de overwinning uitriep op terreurbeweging Islamitische Staat, maar de betogers zijn kwaad dat het land er economisch weinig van merkt.

Nieuwe eis: aftreden van de regering

En zoals dat vaker gaat met protesten, nemen de eisen toe naarmate de overheid harder ingrijpt. Veel demonstranten, zo valt op te maken uit hun slogans, eisen inmiddels de ‘val van het regime’.

De regering in Bagdad probeert met een nachtklok en een internetblokkade grip te krijgen op de situatie. Demonstranten roepen elkaar vaak via sociale media op om de straat op te gaan, en op bepaalde plaatsen te verschijnen. De regering zegt echter dat de nachtklok nodig is om ‘infiltranten’ te dwarsbomen en ‘ter bescherming van de algemene vrede’. Ook zijn op veel strategische punten in de stad pantservoertuigen gestationeerd.

Het is de vraag of de Iraakse regering erin zal slagen om de rust te herstellen. Anders dan bij veel eerdere woede-uitbarstingen worden deze demonstraties niet aangestuurd door een leider of een oppositiegroep. Daardoor heeft de regering geen aanspreekpunt waarmee ze kan onderhandelen of tot een oplossing komen.

Een waarschuwing van de Amerikaanse troepen

Het Amerikaanse leger heeft zich ook gemengd in de kwestie, nadat gisterochtend explosies te horen waren in de Groene Zone, mogelijk van mortiergranaten. Hoewel er geen gewonden vielen, waarschuwde de woordvoerder van de Amerikaanse coalitie de demonstranten dat de “coalitie-troepen altijd het recht hebben om onszelf te verdedigen”, en dat “aanvallen op ons personeel niet getolereerd zullen worden.” De Amerikanen zeggen de demonstraties nauwlettend te zullen volgen, en riepen alle partijen op om de rust te bewaren en geweld te mijden.

De Iraanse regering maakt zich ook zorgen om de situatie in het buurland, en besloot gisteren twee grensovergangen te sluiten. Het besluit komt op het moment dat honderdduizenden sjiitische moslims zich klaar maken voor de jaarlijkse pelgrimage in de Iraakse stad Kerbala. De Iraanse regering waarschuwt haar burgers te wachten met de pelgrimage totdat de situatie is gekalmeerd.

