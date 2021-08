Het ooit zo christelijke Harvard krijgt een atheïst als huisgeestelijke

De puriteinse kolonisten die in de zeventiende eeuw naar Amerika kwamen, zouden hel en verdoemenis prediken als ze het hoorden. Maar de tijden zijn veranderd en zo kan een atheïst nu ‘Chief Chaplain’ (hoofdpastor) worden van Harvard, de prestigieuze universiteit in Massachusetts.

Harvard is opgericht in 1636, met als motto ‘Waarheid voor Christus en de kerk’. De bestuurders van de kolonie, die Europa hadden verlaten om aan de andere kant van de oceaan in vrijheid hun geloof te belijden, vreesden hun kerken in de toekomst achter te laten ‘met analfabete dominees, als de huidige in het stof zullen liggen’. Daarom was een goede opleiding noodzakelijk.

Goed zonder God

Greg Epstein (44), van joodse afkomst en schrijver van het boek Good Without God (‘Goed zonder God’), is waarschijnlijk niet degene die zij voor ogen hadden als religieus leidsman. Hij noemt zichzelf atheïst en was de afgelopen jaren al de humanistisch raadsman van Harvard. Want bijna vier eeuwen later hebben ook moslims, hindoes, boeddhisten, joden, andere gelovigen en humanisten een geestelijk raadsman of

-vrouw op Harvard.

Volgens de ruim veertig pastores, die Epstein unaniem kozen tot hun leider, spreekt hij jongeren met belangstelling voor spiritualiteit aan. “Gregs leiderschap gaat niet over theologie”, zegt de 20-jarige studente Charlotte Nickerson in The New York Times. “Het gaat om samenwerking tussen mensen van verschillende geloven en mensen bij elkaar brengen die zichzelf gewoonlijk niet religieus zouden noemen.”

Zelf zegt Epstein over zijn levensbeschouwing: “We kijken niet naar een god voor antwoorden, we zijn elkaars antwoorden”. Grote thema’s gaat hij niet uit de weg, zo organiseerde hij etentjes waar gedebatteerd werd over vragen als ‘Bestaat God?’ en ‘Wat is de zin van het leven?’

