Het offensief: Oekraïne probeert op drie plekken het Russische front te breken

De berichten over het Oekraïense tegenoffensief zijn schaars en niet te controleren, maar Kiev meldt dat het de afgelopen dagen een kilometer terrein heeft herwonnen rond de in puin geschoten stad Bachmoet, in de provincie Donetsk. Ook verder naar het zuiden in deze provincie is slag geleverd.

In Bachmoet had huurlingenleger Wagner begin deze maand posities overgedragen aan het reguliere Russische leger. “We hebben geprofiteerd van de rotatie van de vijand, en het feit dat de eenheden die daar zijn aangekomen het gebied niet goed kennen”, meldde een Oekraïense legerwoordvoerder.

Oekraïne zwijgt over de strijd elders, maar volgens Russische bronnen is het Oekraïense leger ook in de aanval in de provincie Zaporizja, ten zuidwesten van Donetsk, nabij de stad Tokmak. Volgens Rusland heeft Oekraïne daarbij veel materieel verloren, waaronder onlangs door het Westen geleverde wapensystemen.

Beeld Bart Friso

Volgens de Amerikaanse militaire denktank ISW heeft Oekraïne daar niet al zijn militaire macht ingezet. Een doorbraak is moeilijk omdat de Russen in dit gebied een aanval zagen aankomen. Algemeen wordt aangenomen dat Oekraïne hoopt vanaf dit front de Russische landverbinding met de Krim te doorbreken. De Russische eenheden daar behoren tot de best getrainde, en hebben zich al maandenlang voorbereid.

‘Uit de hand gelopen sabotage’

De Oekraïense geheime dienst SBU gaf vrijdag een opname vrij die een afgeluisterd telefoongesprek tussen twee Russische militairen zou weergeven. Een militair vertelt dat de Oekraïense Kachovka-dam niet is opgeblazen door de Oekraïners, zoals Rusland beweert, maar door een Russisch sabotage-commando. Die zou opdracht hebben gehad de dam te beschadigen om de Oekraïners schrik aan te jagen, maar ‘het verliep niet volgens plan’, zegt de man. De verwoesting ‘was meer dan ze hadden gepland’.

Het Noorse seismologische instituut Nossar zegt dat het dinsdagochtend trillingen heeft geregistreerd, die lijken te bevestigen dat de dam is verwoest door een enkele explosie. Het instituut doet geen uitspraken over de toedracht, maar de bevindingen lijken de Russische lezing te ontkrachten. Volgens Rusland bezweek de dam door meerdere Oekraïense raketten.

Rusland zal op 8 juli de plaatsing van tactische kernwapens in Belarus voltooien. Dat maakte de Russische president Poetin vrijdag duidelijk tijdens een bezoek van de Belarussische president Loekasjenko. De plaatsing was al aangekondigd in maart. Volgens analisten vormen de raketten in het buurland van Oekraïne geen extra bedreiging, omdat ze niet verder reiken dan de raketten die Rusland op eigen grondgebied heeft staan. De plaatsing zou vooral tot doel hebben Belarus nog meer aan Rusland te binden.

