Het nieuwe sociale medium van Trump lijkt nu al geflopt

‘Maak je klaar! Jullie favoriete president komt snel bij jullie!’, luidde het eerste bericht dat Donald Trump in februari verstuurde aan zijn volgers op Truth Social. Inmiddels zijn er zo’n drie weken voorbijgegaan sinds de voormalige president zijn sociale netwerk lanceerde, maar wachten die volgers nog altijd op een tweede teken van leven van de man die er toch eigenlijk de grootste attractie zou moeten zijn.

Trump besloot zijn eigen sociale medium te gaan bouwen, nadat hij in januari 2021 van Twitter en Facebook werd afgegooid. Dat hij zijn aanhangers had opgeroepen tot een bestorming van het Capitool om de verkiezingsuitslag te saboteren, was voor die bedrijven de druppel. Maar of Truth Social zich echt tot volwaardige concurrent van die grote platforms kan ontwikkelen, is twijfelachtig.

Alleen Amerikaanse Apple-gebruikers kunnen zich aanmelden

Tot nu toe valt daar niet alleen de stilte van Trump op, maar het algemene gebrek aan activiteit. Dat melden de mensen die er al wel in geslaagd zijn om een profiel aan te maken. Veel zijn dat er niet. Trump heeft er nu ruim 300.000 volgers, terwijl hij op Twitter 85 miljoen volgers had. Momenteel kunnen alleen Amerikaanse Apple-gebruikers zich aanmelden, en dan komen ze op een wachtlijst, die niet bepaald opschiet.

Zo’n soft launch is in de techwereld overigens niets vreemds – je geeft eerst een beperkte kring gebruikers toegang tot je product, zodat je foutjes eruit kunt halen, en er wat hype rond je product kan ontstaan, voordat de deuren voor het grote publiek open gaan. Bij de lancering waarschuwde Truth Social al dat het tot eind maart zou duren voor de app gebruiksklaar was. Maar terwijl die datum in zicht komt, lijken de technische problemen groter dan gedacht. Hij zakte alweer ver weg uit de top van de downloadlijsten; het lukt Truth Social kennelijk niet om genoeg gebruikers aan boord te tillen.

Niemand lijkt echt zin te hebben in nog een sociaal netwerk

Ook de hype is eerder negatief. Niet alleen onthoudt Trump zich zelf nadrukkelijk van bijdragen, veel van zijn familieleden en bekende politieke vrienden hebben niet eens een profiel. Politiek medium Politico deed een uitgebreide rondgang op de conservatieve conferentie CPAC, waar niemand echt zin leek te hebben in nóg een sociaal netwerk erbij.

De stroeve start leidt tot allerlei speculatie in de Amerikaanse media, over Trump die achter de schermen iedereen uit zou foeteren. Dat is niet te controleren, maar het is wel vast te stellen dat hij op dit moment in het openbaar niet bepaald zijn best doet om er een succes van te maken.

Platforms zijn bereid om desinformatie aanpakken

Het is ook een beetje de vraag of dat wel kan. Want Trump is bepaald niet de eerste die een rechts alternatief voor de traditionele sociale media probeerde te ontwikkelen. Zijn verbanning was een aardbeving – Trump was immers verreweg de dominantste en prominentste gebruiker van Twitter – maar stond niet op zichzelf. De afgelopen jaren zijn de grote platforms gevoelig geworden voor publieke druk om desinformatie en oproepen tot geweld aan te pakken, nadat ze jarenlang iedereen hun gang hadden laten gaan.

Volgens veel Republikeinen in Amerika zijn de platforms daarbij vooringenomen, en worden conservatieve stemmen gecensureerd. Het leidde de afgelopen jaren tot de opkomst van alternatieve sociale media, zoals Parler en GETTR, die een thuis boden aan verbannen conservatieven, en reclame maakten met wat zij zien als de oorspronkelijke belofte van sociale media: een vrije, open en ongecensureerde uitwisseling van meningen. Beide platforms lonkten ook opzichtig naar Trump.

47 rechtse stemmen die Trump voorgingen

Het is geen van die platforms gelukt om een echt levendig digitaal marktplein te worden. Na aanvankelijke snelle groei bereikt het aantal gebruikers steevast een plafond. Parler is sinds kort zelfs begonnen om zijn bestand van e-mailadressen dan maar te gelde te maken door allerlei reclames voor afslankkuren en wondergeneesmiddelen rond te spammen.

The Washington Post analyseerde in januari van dit jaar hoe het 47 prominente rechtse stemmen die verbannen waren van mainstream sociale media verging op alternatieve platforms zoals Parler. De conclusie: deplatformen werkt. ‘Het lukte ze over het algemeen niet om nieuwe volgers te bereiken die niet al fan waren.’ Op de alternatieve rechtse media mogen ze voor eigen parochie verder preken, maar ze bereiken er geen nieuw publiek meer.

De aantrekkingskracht van sociale media is de botsing van ideeën

En ook de eigen, conservatieve, aanhang blijft toch meer aandacht houden voor de traditionele platforms Twitter en Facebook. Een deel van de aantrekkingskracht van sociale media is de botsing van ideeën. Op Parler zijn er simpelweg te veel gelijkgestemden. Techjournalist Casey Newton merkt in zijn nieuwsbrief Platformer op dat de rechtse sociale media in de praktijk niet zozeer concurreren met andere sociale media, omdat ze eigenlijk meer op televisiestations lijken. Als je je aanmeldt ‘word je gelijk gevraagd om een stel conservatieve commentatoren en publicaties te volgen, die direct je tijdlijn domineren met precies dezelfde verhalen die je ook op Breitbart of andere Republikeins-gezinde media kunt vinden.’

Nu zou er in die markt misschien wel degelijk ruimte zijn voor een Truth Social dat direct en ongefilterd de boodschappen van Donald Trump uitzendt, zeker als hij straks weer een gooi naar het presidentschap doet. Maar dan moet hij wel een keer beginnen met posten.

