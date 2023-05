Het mysterie van de verdwenen Russische raket in Polen

Een ruim zes meter lange Russische raket, ook geschikt voor nucleaire ladingen, vliegt half Polen door en slaat in op zo’n vijftien kilometer van het lokale hoofdkwartier van de Navo. Ruim vier maanden lang kunnen de Poolse autoriteiten het projectiel niet vinden. Als uiteindelijk een toevallige voorbijganger alarm slaat, geven regering en legertop elkaar de schuld van de chaos.

Onwaarschijnlijk? Nee. Donderdag gaf de Poolse minister van defensie, Mariusz Błaszczak, toe dat op 16 december een Russische raket het Navo-luchtruim invloog en van de radar verdween. Zowel de minister als premier Mateusz Morawiecki beweren dat ze pas in april op de hoogte werden gesteld, dat wil zeggen, na de eerste mediaberichten. Volgens de politici is het allemaal de schuld van de legertop.

De legertop verklaarde bij monde van generaal Rajmund Andrzejczak dat de politiek verantwoordelijken wel degelijk op de hoogte waren. “Ik heb mezelf niets te verwijten”, aldus de generaal. Oekraïne waarschuwde Polen dat de raket naderde. Poolse en Amerikaanse vliegtuigen werden in staat van paraatheid gebracht.

Defensieminister Błaszczak dreigt met ‘consequenties’ voor de generaals. De oppositie eist het aftreden van de minister. Oud-premier en oppositieleider Donald Tusk sprak van een ‘drama van leugens, lafheid en incompetentie’: “Minister Błaszczak, het voorbeeld van politieke lafheid, schuift de schuld af op de militairen.”

Saillant detail is de plek waar de raket insloeg: zo’n vijfhonderd kilometer van de grens met Oekraïne, nabij Bydgoszcz. Deze stad noemt zichzelf de “Poolse Navo-hoofdstad”, omdat hier vier Navo-instituten zijn gevestigd, waaronder het coördinatiecentrum van de flitsmacht die de oostflank moet komen redden in het geval van een Russische aanval.

Volgens de Poolse media ging het om een CH-55-raket die zonder lading werd afgevuurd om de Oekraïense luchtafweer om de tuin te leiden. Het Poolse onderzoeksmedium Onet hoorde van drie bronnen dat de regering de zaak stilhield: “Het moest discreet gebeuren, stilletjes, om te voorkomen dat omwonenden ongerust werden en de media er lucht van zou krijgen.”

Oud-luchtmachtgeneraal Jan Rajchel benadrukte in een reactie dat Poetin in december dreigde met kernwapens. “Op hetzelfde moment verdwijnt een raket die is gebouwd om kernkoppen te verplaatsen ergens op ons grondgebied en niemand die hem zoekt. Dat is onvoorstelbaar.”

Kolonel in ruste Maksymilian Dura zei in een tv-interview. “Gezien het bereik van deze raket, drieduizend kilometer, had hij wel kunnen doorvliegen tot in Frankrijk. De Navo moest er wel van weten.”

De oppositie bekritiseert de nationalistisch-conservatieve regering al lang de luchtafweer te verwaarlozen. Een maand eerder, in november 2022, sloeg een raket in vlakbij de Oekraïense grens. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Toen vroeg de Poolse regering om spoedoverleg in Navo-verband, hoewel al snel bleek dat het toen om een afzwaaier van de Oekraïense luchtafweer ging. Dit keer was het een Russische raket maar hield Warschau de zaak stil.

“Wij kennen de feiten niet”, aldus een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van defensie. “Het is niet aan ons te reageren, maar aan de Poolse autoriteiten. Die hebben de vorige keer opgeschaald naar de Navo. Dat hebben ze nu niet gedaan.”

