Het mysterie van de Japanse katverdwijningen

Ze lagen gezellig spinnend langs de wegen, liepen vrolijk miauwend door de tuinen en knepen tevreden hun ogen dicht tegen de Japanse zon.

Japan kent zeker achttien zogenaamde ‘katteneilanden’, samen een ware attractie. Sommige toeristen gaan speciaal naar Japan om van katteneiland naar katteneiland te reizen. Maar waar de populaties op de zeventien andere eilanden vooral lijken te groeien, zijn de inwoners van Umashima bang dat ze toeristen hun eiland voortaan zullen overslaan. Het lag toch al niet zo lekker op de route.

Want plotseling waren de katten er zo goed als verdwenen. In één klap was twee derde van de kattenpopulatie verdwenen op het vijf kilometer lange eiland, zes kilometer uit de kust van Kitakyusu. Waar ze heen waren gegaan, wist niemand.

De ongerustheid nam toe toen de Mainichi Shimbun, de lokale krant, inwoners aan het woord liet die vertelden dat ze katten hadden gezien die schuimbekkend door de straten zwalkten. Er waren in het verleden wel eens klachten geweest van inwoners, die vonden dat de toen nog groeiende kattenpopulatie overlast gaf. Zij zeiden dat de kattenurine te veel stank veroorzaakte.

Vanwege die klachten werden vier jaar geleden al 79 katers gecastreerd. Die ingreep kon echter niet de dramatische daling in het aantal katten verklaren. “Er moet een mensenhand aan te pas zijn gekomen”, liet de castratie-organisatie aan de krant weten. Vanaf het vasteland kwamen onderzoekers, televisiestations, verslaggevers van buitenlandse media om het merkwaardige verdwijnen te onderzoeken. Daarna werd visafval gevonden met rare blauwe vlekken.

Deze week ontdekten ze eindelijk de oorzaak. “Het spijt me, ik had vergiftigde vissen rond mijn aardappelveld gelegd om kraaien te weren”, zei een lokale boer deze week tegen één van de televisiereporters. Of zijn woorden van spijt genoeg zullen zijn om de woede van de bevolking te kalmeren, is de vraag. Er is aangifte tegen hem gedaan.

Lees ook:

Een kat praat, behalve in het kattencafé

Voor kattenbezitters was het een weet, voor de wetenschap een vraag: kan Felis catus, de gedomesticeerde kat, communiceren met mensen of houdt ze de schijn op?

Voor het kattencafé is geen wachtlijst

Hoe kun je jezelf helpen, terwijl je op de wachtlijst staat voor therapie? Gerdine Verhoog, die met een burn-out kampt, komt wekelijks tot rust in een kattencafé. ‘Het is een aanvulling, ik had echt professionele hulp nodig.’