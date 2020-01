Het ‘missen’ door Iran bewijst dat ze over geavanceerdere rakettechnologie beschikken dan werd aangenomen

Heeft Iran opzettelijk doel gemist toen het land woensdag Amerikaanse militairen aanviel in Irak? De Iraanse generaal Amir Ali Hajizadeh van de Revolutionaire Garde zei gisteren van wel. De aanval had niet tot doel om de Amerikanen te doden, zei hij. “We wilden het militaire apparaat van de vijand treffen.”

Als dat zo is, dan is de militaire ­balans in de regio in korte tijd verschoven. Want als de Iraniërs in staat zijn om hun raketten enkele meters naast de Amerikaanse militairen te doen neerkomen, dan toont dat tegelijkertijd aan dat Iran over de precisiemiddelen beschikt om de Amerikanen in het vervolg wel te raken.

De tweede man van de Iraanse Revolutionaire Garde, Ali Fadavi, zei gisteren dat de raketaanvallen van woensdag vooral de militaire macht van zijn land tonen en dat de Amerikaanse militairen daar “geen moer aan konden doen”. Een andere commandant van de Revolutionaire Garde, Abdollah Araghi, zei dat Iran ‘binnenkort’ met een ‘steviger wraak’ zal komen.

Op satellietfoto’s van de getroffen legerbasis Ain-Assad in Irak, die zijn gepubliceerd door het bedrijf Planet Lab, is te zien dat de Iraanse raketten verschillende installaties op de basis hebben vernietigd of beschadigd. Hoewel niet alle afgeschoten raketten hun doel hebben geraakt en de schade van de inslagen op de legerbasis in ­Erbil niet bekend is, is één ding wel zeker: Irans precisiewapentechno­logie heeft een grote sprong gemaakt. De kans dat Irans raketten per ongeluk de legerbasis met succes hebben getroffen is vrijwel nihil.

De Iraanse raketten hebben een bereik tot 20.00 kilometer. Beeld Sander Soewargana

De Amerikaanse militair expert Vipin Narang van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) schrijft op Twitter verrast te zijn door de kundigheid van Irans krijgsmacht. “Voor mij is de belangrijkste conclusie van Irans aanval hoe precies diens korte-afstandsraketten zijn. Ik denk dat zelfs Iran verbaasd en opgelucht moet zijn. De revolutie van precisiewapens is reëel en niet langer het monopolie van de VS. Dit heeft enorme gevolgen voor moderne conflicten en kleinschalige oorlogen.”

De Iraniërs hebben in de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van ballistische raketten. Het raketprogramma ontstond uit noodzaak. Tijdens de oorlog met Irak (1979-1988) werden de Iraniërs door het Iraakse leger bestookt met ballistische raketten, maar konden zij weinig terug doen. De Iraanse luchtmacht was verouderd en dat is die nog steeds. Iran beschikt niet over straaljagers die doelen in het buitenland kunnen bombarderen zonder dat ze worden gedetecteerd en neergehaald door de vijand. De veiligste weg voor Iran om zich te verweren tegen vijanden is door het afvuren van ballistische raketten.

Aanvankelijk probeerde Iran vooral de reikwijdte van zijn raketarsenaal te vergroten met hulp van Noord-Korea en technologie uit China. Maar in de laatste jaren zijn de Iraniërs vooral gaan investeren in precisietechno­logie. Blind raketten afvuren op de vijand levert minder op dan het gericht uitschakelen van zorgvuldig uitgekozen doelen, zoals militaire bases, schepen en vliegvelden.

Uit informatie van de laatste aanval is het volgens raketexpert Michael Elleman van de denktank IISS is het niet uitgesloten dat Irans raketten een nauwkeurigheidsgraad hebben van zo’n 100 meter. Ter vergelijking: de oude Scud-B-raketten in Irans arsenaal hebben een nauwkeurigheidsgraad van tussen de 800 en 1000 meter. Als de Iraniërs in de toekomst een groot aantal precisieraketten tegelijk afvuren, dan kunnen zij er zeker van zijn dat de Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten geraakt zullen worden en dat de schade groot zal zijn.