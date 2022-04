Het mislukte twee keer, toch introduceert het Europees Parlement opnieuw een vragenuur

Ze krijgen best wat voor elkaar, de 705 leden van het Europees Parlement. Maar in heel Europa lijkt bijna niemand geïnteresseerd. Om dat te veranderen, komt het vragenuur terug.

Dinsdag gaan Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, en Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU, rechtstreeks met Europarlementariërs in debat. Ze moeten dan, halverwege hun vijfjarige termijn, verantwoording afleggen over wat ze de in die periode voor elkaar hebben gebokst.

Het is bepaald niet voor het eerst dat in het Europees Parlement in Straatsburg een vragenuur wordt gehouden. Het was al onderdeel van de parlementaire mogelijkheden in 1973. Maar destijds werd het een steeds grotere mislukking.

Zoeken naar manieren om aandacht te krijgen

Het doel was toen hetzelfde als nu: meer aandacht krijgen van media en publiek. Dat werkt bijvoorbeeld aardig bij het vragenuur in de Nederlandse Tweede Kamer op dinsdag. In een vragenuur kunnen de vragen over de actualiteit gaan, en daarover ontstaan soms heftige debatten. Zo werkt het ook in het Verenigd Koninkrijk. Maar in Straatsburg kwam het nooit zover.

“De procedure werd gaandeweg steeds minder interessant voor politici”, zo schreef het Europese onderzoeksbureau EPRS dat vorige week een historisch overzicht van het Europese vragenuur uitbracht. Na een tijdje verdween het van de agenda.

Ook de herintroductie ervan, in 2011, werd een fiasco. De onderwerpen werden al een maand tevoren vastgesteld, waardoor het niet bepaald een manier was om de Europese Commissie snel te bevragen over de actualiteit. De gewenste media- en publieksaandacht kwam ook niet van de grond.

Toch blijft het Europees Parlement zoeken naar manieren om meer aandacht te krijgen. De vorige voorzitter, David Sassoli, liet daarom vorig jaar onderzoeken of het vragenuur niet opnieuw kon terugkomen.

Vragen over het vijfjarenplan

Sassoli is inmiddels overleden, maar nu de coronamaatregelen zijn teruggedraaid gaat het Europees Parlement het toch maar weer eens proberen. Wie weet werkt het nu, al is de actualiteit nog altijd ver te zoeken.

Von der Leyen en Borrell moeten dinsdag vragen beantwoorden over hun vijfjarenplan, waarmee ze tweeënhalf jaar geleden begonnen. Daar is de Commissie zelf heel tevreden over: meer dan de helft van de plannen is al ingediend. Dat geldt vooral voor de voorstellen op het gebied van duurzaamheid. Dat was een prioriteit van de Commissie en er zijn inderdaad veel plannen voor gemaakt, al is nog maar een vijfde daarvan aangenomen.

Focus van parlement zal vooral liggen of wat er misging

Van de economische plannen, een tweede prioriteit, werd tot nog toe een derde aangenomen. Een derde prioriteit – de digitale wereld – loopt iets achter op schema, maar er is al wel het nodige bereikt.

Toch zal het parlement zich vooral concentreren op de dingen die wat minder goed zijn gelukt. Sommige plannen zijn hopeloos vastgelopen. Dat geldt met name voor het asiel- en migratiepact, een Commissievoorstel dat al jaren door de lidstaten wordt tegengehouden.

Ook zullen er vragen komen over de rechtsstaat: de Europese Commissie is nog altijd niet begonnen met het terugvragen van Europese subsidies aan landen waar corruptie welig tiert of waar rechters aan de leiband van de regering lopen. Die kwestie is weer extra actueel nu zondag in Hongarije Viktor Orbán de verkiezingen opnieuw heeft gewonnen.

