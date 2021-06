Het mág weer in Italië: een groot trouwfeest geven

Het is een scène die de Italianen anderhalf jaar niet meer hebben gezien: voor de Heilige Ceciliakerk staan zaterdagochtend keurig geschoren mannen strak in het pak, hun glimmende schoenen blinken in de zon. Vrouwen, in het lang en op duizelingwekkend hoge hakken, wapperen zichzelf met waaiers koelte toe. Bruidegom Enrico Scotti staat er op zijn bruid te wachten.

Wanneer Giorgia Frisina in de chique trouwauto komt aanrijden, lopen de gasten de kerk in: ze doen mondkapjes op en gaan op stoelen zitten die een meter van elkaar vandaan staan. De bruid, stralend in een ivoorkleurige jurk, lijkt het allemaal niet op te merken. Ze is té blij dat haar bruiloft ein-de-lijk doorgaat.

Want sinds 15 juni mogen er – na een verbod van bijna anderhalf jaar – in heel Italië weer bruiloftsfeesten met een onbeperkt aantal gasten worden gehouden. De coronabesmettingen dalen zo rap en het aantal gezette vaccins stijgt zo snel dat de regering onlangs het groene licht heeft gegeven.

Urenlange maaltijd en muziek

Giorgia Frisina en Enrico Scotti, allebei uit Rome en dertig jaar oud, zijn zaterdag daarom zo’n beetje de eersten die hun trouwerij weer mogen vieren zoals Italianen vinden dat zo’n feest gevierd moet worden: met minstens honderd familieleden en vrienden, een urenlange maaltijd waarbij geen einde aan de gangen lijkt te komen, en dan dansen op live muziek.

De trouwerij van Giorgia Frisina en Enrico Scotti in de kerk van de Heilige Cecilia in Rome. Beeld Pauline Valkenet

Zo blij als Frisina zaterdag is, zo onzeker was ze de afgelopen tijd. Want pas eind vorige maand, na het regeringsdecreet, wisten zij en Scotti dat hun bruiloft kon doorgaan. De datum van 19 juni hadden ze een jaar geleden op goed gelukt geprikt.

“We zouden eerst op 13 juni 2020 trouwen”, vertelt Frisina. “Toen dook in februari het virus op. Tot het einde van april hoopten we dat onze trouwerij door zou kunnen gaan. Maar toen we begrepen dat corona niet gauw zou verdwijnen, hebben we iedereen gebeld: onze weddingplanner, de fotograaf, de cateraar, de bloemist, de kapper, de trouwlocatie, de band. Waren zij ook op 19 juni 2021 beschikbaar? Dat waren ze. We hadden al allerlei aanbetalingen gedaan. Gelukkig is in het afgelopen jaar niemand van hen failliet gegaan.”

Grote bruiloften mogen weer in Italië, maar een aantal coronabeperkingen geldt nog steeds, zoals die van het afstand houden en de inreisverboden. Bruid Frisina: “We hadden tweehonderd mensen willen uitnodigen. Het zijn er nu maar honderdtien.” Beeld Pauline Valkenet

‘Slechts’ 110 gasten

Bruiloftsfeesten kennen nu nog wel hun beperkingen: helemaal losgaan is er niet bij. De gasten moeten een eerste prik hebben gehad of bewijzen dat ze van covid zijn genezen of minder dan 48 uur van tevoren een coronatest hebben gedaan. Het personeel van het Romeinse landgoed waar Scotti en Frisina hun feestlunch in de schaduw van de eikenbomen houden, controleert dit bij de ingang. De ronde tafels met de roze en lila bloemdecoraties waaraan wordt gegeten, staan ver uit elkaar. Wie opstaat, moet een mondmasker op. En dansen mag wel, maar – per favore! - niet dicht op elkaar.

Daardoor is haar bruiloft niet zoals ze die zich altijd had voorgesteld, vertelt Frisina. “We hadden tweehonderd mensen willen uitnodigen. Het zijn er nu maar honderdtien. Vrienden uit Azië en Amerika zijn er niet bij vanwege de inreisverboden. En sommige oudere familieleden hebben afgezegd omdat ze dit nog niet aandurven. Dat vind ik wel ontzettend jammer.” Maar ze ziet er ook een mooie kant aan: “Na anderhalf jaar virus-droefheid maken we een vrolijke dag vol geluk mee. Eindelijk kunnen we samen feesten. Dit doet ons allemaal goed.”

De sector heeft zwaar geleden De huwelijkssector in Italië doet ertoe: de Italianen trouwen zelf steeds minder, maar omdat je in hun land struikelt over de romantische trouwlocaties aan zee, in Toscaanse heuvels en in middeleeuwse kastelen compenseren bruidsparen uit het buitenland veel. Vóór covid trouwden er jaarlijks zo’n 180.000 stellen, die gemiddeld 24.000 euro uitgaven. Er gaat dus ruim vier miljard in om. De sector lijdt zwaarder onder het virus dan de meeste andere: vorige zomer waren bruiloften wel toegestaan, maar met zoveel veiligheidseisen dat niemand er vrolijk van werd. Tienduizenden bruiloften werden naar 2021 doorgeschoven. Afgelopen oktober ging de boel helemaal op slot: feesten waren taboe. Nu komen de bruiloften weer op gang. “Maar mondjesmaat”, weet Serena Ranieri, weddingplanner in Salerno en voorzitter van de vereniging van eventplanners Federmap. “Tot voor kort was niets zeker”, vertelt ze over de telefoon. “En trouwerijen worden ruim een jaar van tevoren gepland. Dus het is niet zo dat we die, nu ze weer mogen, een-twee-drie organiseren.” Gewoonlijk zijn juni, juli en september de drukste maanden. “Maar we schatten het aantal bruiloftsfeesten nu op 30 procent van het normale aantal.” Pas in 2022 kunnen zij en haar sectorgenoten weer vol aan de bak, verwacht Ranieri: “Er zijn nog te veel beperkingen en de angst voor het virus is niet helemaal verdwenen.”

