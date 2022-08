Het loopt storm bij de laatste uitverkoop van H&M in Rusland

Ze had er lang naar uitgekeken. Of beter gezegd, haar dochter had er lang naar uitgekeken. Want toen Doenja Karenina haar veertienjarige puber een maand geleden via een WhatsApp-bericht vroeg of ze naar de opheffingsuitverkoop van H&M wilde, liet het antwoord niet lang op zich wachten. ‘JA, JA, JA. WAT IS DAT ÜBERHAUPT VOOR VRAAG?’, antwoordde ze in kapitalen. Dit was per slot van rekening de laatste kans om kleren te kopen bij de Zweedse modeketen die in juli aankondigde definitief de Russische markt te verlaten nadat het Kremlin vier maanden eerder besloot tot een invasie van Oekraïne.

“Maar vóór dat vertrek wilde de winkelketen nog wel de resterende voorraad verkopen via een final sale”, legt Karenina uit. “Het kwam op mij best cynisch over: nog snel even zoveel mogelijk geld verdienen.” Een missie die overigens goed lijkt te slagen. Toen de H&M-winkels in Rostov aan de Don, de Zuid-Russische stad waar Karenina woont, weer openden stonden er meterslange rijen voor de deur. “De uitverkoop duurt zolang de voorraad strekt. Daarom stonden er het eerste weekend tientallen mensen bij de ingang te trappelen. De wachtrij liep op tot drie kwartier en binnen bij de kassa was het nog veel erger. Daar duurde het meer dan een uur voordat je kon afrekenen.”

Harry Potter

Zelf waren Karenina en haar dochter ook van plan tijdens het eerste weekend te gaan, maar toen ze de rijen zagen, zakte hen de moed in de schoenen. “Bovendien was mijn zoon van elf er ook bij. Die verklaarde ons voor gek dat we überhaupt overwogen om in de rij te gaan staan”. Maar afgelopen vrijdag moest Karenina er toch echt aan geloven. “Mijn dochter stond erop. Ze is gek op Harry Potter, dus ze moest en zou kleren uit de speciale Harry Potter-lijn van H&M kopen”.

Het liep uit op een deceptie. “Er was alleen nog een Harry Potter-vest over dat ze al heeft. Sowieso verkochten ze alleen de oude lentecollectie die nog over is van vóór de eerste sluiting van de winkels in maart. Het is toch een beetje vreemd om lentekleren te kopen aan het eind van de zomer, zeker aangezien het hier binnenkort weer sneeuwt. Bovendien was er nauwelijks iets in de uitverkoop. Vrijwel alle prijzen waren hetzelfde, in tegenstelling tot wat je zou mogen verwachten van een ‘final sale’. Dat vergrootte mijn scepsis alleen maar. Ze willen gewoon van hun zooi af en zoveel mogelijk geld verdienen.”

Chaos

Desalniettemin gingen de kleren als zoete broodjes over de toonbank. “Zelf kocht ik maar voor 3000 roebel (50 euro, red.) aan kleding, maar ik zag ook mensen die wel vijftien- of achttienduizend roebel (300 euro, red.) afrekenden. Met name op de kinderafdeling heerste chaos en was het een kwestie van pakken wat je pakken kon. En dan te bedenken dat het vrijdagochtend was, een moment dat de meeste mensen werken.”

Nee, dan liever de opheffingsuitverkoop van Ikea in Rusland die vorige week maandag na een aantal weken ten einde liep. “Dat was pas een avontuur. De sale was geheel online. Het duurde anderhalf uur om op de website te komen en ik moest constant actief blijven op de pagina om niet uit de digitale wachtrij gegooid te worden. Toen ik er uiteindelijk doorheen kwam, overviel me het gevoel dat ik ook had met de Olympische Spelen in Sotsji in 2014. Destijds zat ik ook uren achter de computer om tickets te bemachtigen. Het geeft voldoening als het dan eindelijk lukt. In vergelijking daarmee was de H&M-uitverkoop kinderspel.”

De naam van Doenja Karenina is om veiligheidsredenen gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook:

Kennelijk went alles, zelfs een oorlog

Langzaam maar zeker worden in Rusland de gevolgen van de massale internationale sancties zichtbaar. Aflevering zes over de impact van de oorlog en strafmaatregelen op de gewone burger.