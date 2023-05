Het leven in een Somalisch vluchtelingenkamp draait om honger, droogte en lijdzame acceptatie

De Hoorn van Afrika kampt met de grootste droogte sinds veertig jaar. Een kwart miljoen kinderen is inmiddels ondervoed, Somalische vluchtelingenkampen zijn overvol. ‘Dit is een dagelijkse tragedie.’

Fatima Ado vertelt hoe dit de enige is van haar zeven kinderen die het gehaald heeft.

Het meisje van een jaar of acht, verscholen in haar vaalblauwe chador, leunt naast haar moeder in de schaduw van een van de weinige bomen in de omgeving. De rest stierf aan ondervoeding. Ado zegt het haast achteloos. Het gebeurde in Qansahdheere, 90 kilometer verderop, tijdens de voetreis hierheen. En het gebeurde hier, in het uitgestrekte vluchtelingenkamp Yafatah, even buiten de Somalische stad Baidoa.

Geen verdriet in haar ogen. Gelatenheid, eerder. Een verzuchting: “Het leven duurt hier lang”.

Een zee van geïmproviseerde hutjes van takken en zeil

Rondom de provinciehoofdstad Baidoa zijn de afgelopen jaren verschillende vluchtelingenkampen ontstaan. Vol Somaliërs, gevlucht voor het nog altijd voortwoekerende conflict tussen de overheid en terreurorganisatie Al-Shabaab, maar vooral voor de aanhoudende droogte die grote delen van het land onbewoonbaar maakte. Inmiddels wonen er naar schatting zo’n 600.000 ontheemden in deze zee van geïmproviseerde hutjes van takken en zeil. Het is bijna geen vluchtelingenkamp meer, maar eerder zijn het enorme sloppenwijken, die het inwonertal van provinciehoofdstad Baidoa bijna verdubbelen.

De ingerichte hutjes voelen als iets permanents. En inderdaad, hoewel er dagelijks vluchtelingen bijkomen, zitten sommigen hier al sinds de vorige hongercrisis, die van 2017. Het is druk in het kamp, maar stil. Boven het kamp hangt een zware wolk van gelatenheid, van mensen zonder perspectief. Geen paniek, drukte of verdriet, maar een massale lijdzame acceptatie.

Tussen die tentjes staat de 30-jarige Ishin Hussein Nura met in haar armen de 3-jarige Abdallah, klein voor zijn leeftijd en in een rafelig zwart rompertje. Zijn ogen zijn diep in hun kassen gezakt. “Hij is blind geworden door de mazelen en een bacteriële infectie die daarop volgde”, zegt zijn moeder. Ze komt uit Wajid, 90 kilometer verderop. Haar familie werkte op het land, zoals haast iedereen in dit kamp. “Een jaar of zes geleden ging het minder regenen. En toen stopte het helemaal. We hadden een hoop geiten, maar die stierven. De oogst mislukte, die erna weer. Er is niks meer over om voor te blijven.”

Steeds vaker stokt de regen

Vanaf het dak van het hotel in Baidoa is goed te zien hoe groen de stad eigenlijk is. Onder de bomen, langs de half opgedroogde rivier, voetballen kinderen. In de verte strekken groen begroeide vlaktes zich uit. Die middag regent het. Niet lang, nog geen tien minuten, maar de harde moessondruppels vormen grote plassen in de onverharde straten.

Saïd Mohamud Isse, media-adviseur op het Somalische kantoor van Save the Children, zei het vooraf al. Als een soort van waarschuwing voor de vijf journalisten die op uitnodiging van de hulporganisatie de vluchtelingenkampen bezoeken: het regent in Somalië. Nu wel.

Somalië kent twee regenseizoenen, in het najaar en het voorjaar. Maar de afgelopen vijf keer viel er niet of nauwelijks een druppel. Wetenschappelijk is niet hard te maken dat deze uitzonderlijke droogte door klimaatverandering komt, maar de internationale onderzoeksgroep World Weather Attribution becijferde eind april nog dat de kans op de droogte in de Hoorn van Afrika door klimaatverandering honderd keer waarschijnlijker is geworden.

Droogte en honger drijven Somali’s naar de inmiddels overvolle vluchtelingenkampen. Beeld AP

Daarbij wijst Isse op de trends. “Periodes van droogte komen vaker voor in Somalië, de cyclus is merkbaar veranderd. Voorheen was dat grofweg om de twintig jaar, vanaf de jaren tachtig elke tien jaar, vanaf de eeuwwisseling elke vijf jaar. En de afgelopen tien jaar kwamen er vier periodes van droogte voor.”

“De eerste was in 2011, toen stierven er hier een kwart miljoen mensen van de honger. In 2014 was er een kleinere droogte, in 2017 zorgde het wederom voor een voedselcrisis.” Dat er nu vijf regenseizoenen op rij zijn mislukt, is een nieuw dieptepunt.

De helft van de Somali’s heeft onvoldoende eten

“Het pijnlijke is dat Somalië zo’n beetje het minst bijdraagt aan klimaatverandering in de wereld, terwijl het de zwaarste prijs betaalt. Vorig jaar alleen al stierven hier 43.000 Somaliërs aan ondervoeding. Op dit moment heeft de helft van het land te weinig om fatsoenlijk te kunnen eten. Een kwart miljoen kinderen jonger dan vijf jaar ondervindt ernstige gevolgen van ondervoeding.” Zeker dit gebied, rondom Baidoa, staat op de drempel van een hongersnood.

Op de drempel? Dit gebied is er al overheen, zullen alle dokters en hulpverleners hier je vertellen. Alleen zullen de Verenigde Naties pas officieel een hongersnood uitroepen als er aan bepaalde criteria is voldaan. Zo moet 20 procent van de bevolking geen normale toegang hebben tot voedsel, moet 30 procent van de kinderen acuut ondervoed zijn en moeten minimaal 2 van elke 10.000 dagelijkse sterfgevallen door ondervoeding komen.

Een ‘hongersnood’ is daarmee een papieren werkelijkheid. Eentje die bovendien verdraaid moeilijk vast te stellen is. Er is in Baidoa al geen sprake van een fatsoenlijke census, laat staan dat iemand weet hoeveel vluchtelingen er in de kampen precies van de honger omkomen. Daarbij ligt het politiek gevoelig: de VN kondigen deze alarmfase pas af na akkoord van de overheid. Iets dat voor de, op zijn zachtst gezegd, nogal wankele Somalische overheid een erkennen van falen zou zijn – hoeveel donorgeld en noodhulp het ook zou opleveren.

Kan de regen die nu valt de hongersnood voorkomen? Eén regenseizoen zal de ellende in ieder geval niet wegspoelen, de bodem is de afgelopen jaren te zeer uitgedroogd om het water goed op te kunnen nemen en zal zeker niet direct weer net zo vruchtbaar worden als voorheen. “Daar zijn zeker vijf geslaagde regenseizoenen voor nodig. Maar door het verwarde klimaat is er geen enkele garantie dat dat gaat gebeuren”, zegt Isse.

‘Elk seizoen regende het’

In een van de hutjes in het vluchtelingenkamp zit de 81-jarige Ali Hassan Ali gehurkt op zijn matras. Om hem heen zijn vrouw, zoon en vijf kleinkinderen. Het voelt huiselijk aan, overal hangen tasjes en zakjes om spullen in op te bergen. Er ligt wat kookgerei, lege jerrycans, zaklampen en telefoons. De oude man wijst op zijn ogen en zegt met krakende stem dat hij weinig meer ziet.

“Veertig jaar geleden? Toen was alles nog normaal. Elk seizoen regende het, elk seizoen oogsten we. Bonen, sorghum. We waren gelukkig. We leefden vrij op het land. Hier zitten we gevangen. We kunnen niet weg.” Klimaatverandering? Ali kijkt de tolk niet-begrijpend aan. Alles wat hij weet, is dat het niet meer regent. Of het goedkomt met zijn kleinkinderen ligt volgens hem aan hetzelfde als de aanhoudende droogte. “Als Allah het wil.”

Beeld Joris Belgers

De schaal van de kampen is enorm. Vanuit het vliegtuig is goed te zien hoe de kleurige hutjes zich tot in de verte uitstrekken. Op verschillende plekken in die drukte heeft Save the Children een mobiele kliniek opgetuigd. Een soort schuur, opgetrokken in rode golfplaten, waar die ochtend onder een drukkende zon een lange rij vrouwen in felgekleurde chadors staat te wachten, baby’s of peuters in draagdoeken op hun rug.

Hier worden de kinderen geholpen als hun eetlust verdwenen is, die leiden aan diarree, difterie of ergere ziektes, veroorzaakt door ondervoeding. Hier krijgen de moeders zakjes noodvoeding mee om de kinderen aan te laten sterken. Hier zit bijvoorbeeld de 25-jarige Sarina Ali te wachten, met op schoot de 2-jarige Ibrahim, die door diarree nauwelijks iets binnenhoudt. De vorige twee pogingen werd ze wegens drukte weggestuurd, ze is blij dat ze nu binnen is. “Ik heb vier kinderen. Met elk ben ik hier al eens geweest.”

Zo’n tweeduizend kinderen per dag geholpen

Er zijn negen van dit soort mobiele klinieken rondom Baidoa, die bij elkaar zo’n tweeduizend kinderen per dag helpen. Maar de ergste gevallen worden direct doorgestuurd naar een speciaal stabilisatiecentrum, verderop in de stad.

Hier leidt dokter Mohammed Osman Wehliye (32) rond, langs de verschillende kamers met bedden waarin kinderen stilletjes liggen. Hij legt ondertussen uit wat ondervoeding met jonge kinderen doet. Het zorgt ervoor dat de spijsvertering stil komt te liggen, waardoor de eetlust vergaat en dat maakt borstvoeding, als die al wilde lukken, helemaal onmogelijk. Het maakt de kinderen bevattelijk voor tal van ziektes – longontsteking, kinkhoest, mazelen – een uitbraak daarvan in de kampen leidde vorig jaar tot tientallen dode kinderen.

“Vorig jaar lag de piek in juni. In één maand tijd stierven achttien kinderen aan ondervoeding”, vertelt Wehliye. Het is slechts het topje van de ijsberg, want veruit de meeste slachtoffers bereiken dit kinderziekenhuis niet eens.

De Somalische arts blijft bij een van de bedden staan. Hij schuift het muggennet opzij en erachter, onder een donker verfrommeld dekentje, ligt een jongetje, onbeweeglijk. De ogen dof. Zijn moeder zit aan de rand van het bed. Zijn polsjes zijn staakjes, om zijn ogen donkere ringen, het pigment rond zijn buikje is weggetrokken. Het jongetje is drie, maar, net als eigenlijk alle kinderen in de kampen klein voor zijn leeftijd.

De kwetsbaarste groep die er is, die niks heeft

Wehliye noemt zijn werk een ‘dagelijkse tragedie’, maar zegt tegelijkertijd dat hij dit werk juist doet om de meest kwetsbare mensen te helpen. “Ik kan niet tegen pijn. Tegen lijden. En dat motiveert. Ik zou in elk ander ziekenhuis aan de slag kunnen, maar deze kinderen – ondervoede vluchtelingenkinderen – zijn de kwetsbaarste die er bestaan. Ze hebben niks. Geen thuis, geen onderdak. Geen voedsel.”

“Ik geloof dat als ik zo’n kind kan helpen, Allah mij zal helpen, en dat maakt me gelukkig. Natuurlijk voel ik hartzeer, maar als hier een zwaar uitgedroogd, bewusteloos kind wordt binnengebracht, wiens moeder er drie dagen over heeft gedaan om hier te komen, kan ik me niet veroorloven emotioneel te zijn. Dat geeft juist energie.”

Terug in het kamp vertelt Ishin Nura, terwijl ze vliegjes uit de ogen van haar blinde kind wappert, dat toen het enkele weken terug begon te regenen, haar man terug is gegaan naar hun stukje land, tientallen kilometers verderop. “Hij is begonnen met zaaien, kijken of het lukt weer iets uit de grond te krijgen. Hij blijft de komende zes maanden daar. Maar zelfs als dit jaar de oogst wel lukt, zal het te weinig zijn om van te leven. Wij gaan dit jaar nog niet terug.”

Ze zucht, gevraagd naar dit vooruitzicht. “Ik heb nog een hoop. En dat is dat mijn kinderen gelukkig worden. Maar het ziet er donker uit.”

Dit is het eerste deel van een tweeluik. Volgende keer: hoe klimaatverandering het dilemma van hulpverlening blootlegt.