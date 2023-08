Het land van beloofde groei? Nee, China hoopt vooral dat niet te veel bedrijven vertrekken

Alsjeblieft, verlaat ons niet, zo lijkt de Chinese overheid haast te vragen aan buitenlandse bedrijven. Zondag kwam de regering met een uitgebreid pakket aan maatregelen dat het ondernemersklimaat moet bevorderen, nu investeerders hun positie in dat land aan het heroverwegen zijn.

Nieuwe belastingvoordelen en versimpelde visumprocedures moeten bedrijven overhalen om niet te vertrekken. Of dat lukt? Veel buitenlandse ondernemers zijn nogal teleurgesteld in China als het beloofde land van groei. Ze hadden gehoopt, nee, erop gerekend, dat het land na het strenge covid-beleid vrijwel direct zou losbarsten in bedrijvigheid.

Van die hoop is nu weinig meer over, in elk geval voor de korte termijn. Dinsdag publiceert het land de officiële statistieken voor de maand juli. Maar als er al sprake is van groei, dan zal het niet om hoge cijfers gaan.

Vastgoedellende, minder leningen en deflatie

Allereerst komt er maar geen eind aan de vastgoedellende die het land nu al een paar jaar teistert. Chinese vastgoedontwikkelaars groeiden jarenlang als kool, maar wel op een gevaarlijke brandstof: schuld. Die bubbel is tijdens corona geklapt, met als meest dramatische voorbeeld de ineenstorting van vastgoedconglomeraat Evergrande in 2021.

De paniek die dat gaf onder huizenkopers, beleggers en banken ettert nog altijd door. Inmiddels komt ook concurrent en eveneens met schulden overladen vastgoedgigant Country Garden in de problemen. Afgelopen weekend wist dat bedrijf niet op tijd te voldoen aan rentebetalingen op twee obligatieleningen.

Maar niet alleen de huizenmarkt staat er slecht voor. Ook daarbuiten loopt de vraag terug onder consumenten en bedrijven. Zij sloten veel minder nieuwe consumentenleningen en bedrijfskrediet af dan voorheen, wat erop duidt dat ze minder willen besteden. In juli verstrekten banken slechts 346 miljard yuan aan nieuwe leningen, bleek afgelopen vrijdag. Dat is nog niet de helft van waar analisten op hadden gerekend, en voor hen reden tot schrik: blijkbaar valt de vraag naar goederen en diensten harder terug dan verwacht.

Die gedaalde vraag zien economen ook terug in de importcijfers. China's import daalde met ruim 12 procent in juli, onder meer doordat consumenten en bedrijven minder spullen of bouwmaterialen nodig hadden en die dus ook niet uit het buitenland hoefden te halen.

De export daalde overigens nog harder. China verkocht liefst 14,5 procent minder aan het buitenland dan in juli van 2022.

‘On-Chinees’ laag

Tot slot waren er vorige week nogal alarmerende inflatiecijfers. Terwijl veel landen nog altijd kampen met grove prijsstijgingen, heeft China inmiddels last van het tegenovergestelde: deflatie. In juli lagen de consumentenprijzen 0,3 procent láger dan een jaar geleden.

Deflatie klinkt misschien goed voor consumenten, maar is slecht nieuws. Het kan betekenen dat mensen hun uitgaven uitstellen – die nieuwe televisie is volgende maand immers nóg minder waard. Door die dalende vraag gaan bedrijven hun productie terugschroeven, waardoor de hele economie uiteindelijk krimpt.

Zover is het nog niet, al was de groei tussen april en juni, met een kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,8 procent, wel ‘on-Chinees’ laag.

Beroepsbevolking vergrijst

De Groningse hoogleraar macro-economie Steven Brakman onderscheidt graag korte- en langetermijnproblemen voor China. Op de korte termijn is er dit huidige, mogelijk tijdelijke probleem met de conjunctuur. “Je moet ook niet vergeten dat China eigenlijk pas net uit de coronacrisis is.”

“Veel mensen hebben een baan verloren, de bestedingen lopen daarom terug en de overheid is wat mij betreft de verkeerde sectoren aan het stimuleren”, zegt hij, verwijzend naar onder meer de vastgoedsector.

“Maar het langetermijnprobleem lijkt mij serieuzer. Dat is dat de beroepsbevolking langzaam ouder wordt. China was lange tijd ‘de fabriek van de wereld’. Maar door onder meer de eenkindpolitiek is er straks bijna niemand meer om in die fabriek te werken.”

De afgelopen twintig jaar heeft de regering zoveel mogelijk mensen van het platteland naar de steden en de fabrieken gehaald, zegt Brakman, maar dat kan op een gegeven moment niet meer. Normaal gesproken kan een land met hetzelfde aantal werknemers nog groeien door in fabrieken geavanceerdere technologie toe te passen. Dan werk je effectiever en heb je geen extra mensen nodig om de productie op te schalen.

Maar ook de toegang tot nieuwe technologie wordt een probleem, zegt Brakman, nu de rest van de wereld meer en meer handelsrestricties oplegt aan China. Vandaar dat het land steeds meer doet om buitenlandse bedrijven binnen te houden, onder meer met de maatregelen voor een beter ondernemersklimaat dat zondag werd gepresenteerd.

Een meerderheid van de Amerikaanse bedrijven heeft China niet meer in zijn top-3 van investeringslanden staan, meldde de Kamer van Koophandel afgelopen voorjaar. Dat is best bijzonder: de afgelopen 25 jaar stond het land wél steeds in de top-3 van de meeste Amerikaanse bedrijven.

