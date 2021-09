Het laatste verzetsbolwerk in Afghanistan lijkt gevallen

De Taliban zeggen dat ze het laatste verzet in Afghanistan hebben gebroken. De Panjshir-vallei was het enige gebied dat nog niet onder controle stond van de Taliban, maar na weken van fel strijd tegen de islamisten, lijkt het doek toch echt te zijn gevallen voor het verzet.

Het verzet was uitzonderlijk

Lange tijd claimden beide partijen successen op het slagveld, maar de berichten uit de regio waren moeilijk te verifiëren omdat er vrijwel geen journalisten zijn. Uit beelden die de Taliban maandag op sociale media publiceerden, kan worden afgeleid dat zij als winnaars uit de strijd zijn gekomen. Zo zijn Talibanstrijders te zien voor de ingang van het hoofdkwartier van de provinciegouverneur en ook publiceerden zij beelden van hun aanwezigheid in andere uithoeken van de vallei. Het is nog onduidelijk waar de meeste rebellen naartoe zijn gegaan.

Het was al uitzonderlijk dat de Panjshir-vallei het zo lang wist uit te houden. De strijders in het gebied bleven langer overeind dan bijvoorbeeld het Afghaanse leger. De vallei ligt geografisch gunstig en is mede door alle bergen moeilijk in te nemen. Ook zijn de strijders uit de regio goed toegerust voor een guerrillaoorlog.

Verzoenende woorden van de Taliban

Maar de Taliban zijn militair mogelijk toch een maatje te groot. Ze bezitten fanatisme, hebben een numeriek overwicht en door de recente buit bovendien ook betere wapens. De Panjshir-vallei werd in de nacht van zondag op maandag overspoeld door duizenden Talibanstrijders, meldden verschillende ooggetuigen uit de regio aan persbureau AP.

Een van de leiders van de opstand tegen de Taliban, Ahmad Massoud, liet weten dat hij veilig is. Waar hij momenteel verblijft, is onduidelijk, maar de Taliban beweren dat hij is gevlucht naar Tadzjikistan. In een audioboodschap riep Massoud op tot het hervatten van de strijd: “Waar je ook bent, binnen of buiten (Afghanistan, red.), ik roep je op aan een nationale opstand te beginnen voor waardigheid, vrijheid en voorspoed”.

De zegsman van het verzet is gedood

De Taliban proberen de situatie onder controle te krijgen met verzoenende woorden, in de kennelijke hoop te voorkomen dat er op een later moment een nieuwe guerrillaoorlog ontbrandt. Een Talibanwoordvoerder zei in een persconferentie dat de Taliban vanaf het begin geen oorlog wilden: “We deden ons best om het probleem (van het verzet, red.) via onderhandelingen op te lossen, maar zij wezen gesprekken af en dus moesten we onze strijders sturen om te vechten”. De woordvoerder zei dat nu het verzet is verslagen er ‘geen reden voor oorlog’ meer is. Ook stelde hij dat alle inwoners in Panjshir ‘onder broeders’ zijn en dat ze ‘deel uitmaken van ons land’.

De bedoelingen van de Taliban worden door velen gewantrouwd. Zo werd zondag bij de strijd ook Fahim Dashti, de zegsman van het verzet, gedood. De verdenking is dat hij is omgebracht door de Taliban.

Talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid ontkende dat de Taliban Dashti hebben gedood en verklaarde, zonder bewijzen te presenteren, dat hij is omgebracht na een ‘intern conflict tussen twee commandanten in Panjshir’.

