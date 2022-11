Het Kremlin wil nu ook ‘ideologieles’ in het hoger onderwijs verplichten

Basisscholen moesten er al aan geloven, maar als het aan het Kremlin ligt, krijgen ook alle studenten in het Russisch hoger onderwijs vanaf volgend jaar ‘ideologische scholing’. ‘Het is een poging tot collectieve hersenspoeling.’

Colleges over de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne, nazi’s in Kiev en het onherroepelijke verval van het Westen. Als het aan het Kremlin ligt, is dit vanaf volgend academisch jaar verplichte leerstof voor alle studenten in het Russisch hoger onderwijs. De Russische onafhankelijke nieuwssite Medoeza meldde vorige week op basis van bronnen aan het Rode Plein dat Moskou plannen heeft om het vak ‘Russische ideologie’ een verplicht onderdeel te maken van het universitair curriculum.

Hoewel de exacte inhoud van de modules nog ter discussie staat, staan de eerste contouren al met potlood op papier. Zelfs als je natuur- of scheikunde studeert krijg je volgend jaar het vak ‘Russische ideologie’ in het pakket: het wordt voor alle bètastudenten één jaar verplicht. Geschiedenis- en politicologiestudenten moeten het vak gedurende hun hele studie volgen. Voor de overige geesteswetenschappen zou het vak meerdere jaren tot het lespakket behoren.

Ook is het volgens Medoeza zo goed als zeker dat het vak wordt onderverdeeld in vier aparte modules. De belangrijkste daarvan is die over de geschiedenis van Rusland, aangevuld met colleges over Russische cultuur, Russisch buitenlandbeleid en Ruslands toekomst. In een verdere toelichting op de inhoud van de ideologische vorming verklaarde een van de bronnen die betrokken is bij de invulling van het lespakket dat de strekking is dat ‘het Westen in verval is’ en dat ‘wij [Russen, red.] een grootse toekomst, een rijke geschiedenis en cultuur hebben’.

Leerlingen tijdens een ceremonie om het begin van het schooljaar te markeren. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Een terugkeer naar de Sovjet-Unie

Veel academici in Rusland zien de plannen met lede ogen aan. Ze zien de invoering van ‘Russische ideologie’ op universiteiten als de doodsteek voor het kritisch denken. Daarnaast herkennen velen in deze ideologische dwangvoeding een terugkeer naar de Sovjet-Unie, toen studenten aan de universiteit verplicht colleges over ‘wetenschappelijk communisme’ moesten volgen.

In de praktijk hielden die lessen niets meer in dan de onderwerping aan de theorieën van Karl Marx en Vladimir Lenin over de klassenstrijd en socialistische revolutie. Het achterliggende doel was om de studenten in de collegebanken te indoctrineren en ze zodoende te vormen tot modelburgers van de communistische heilstaat.

Datzelfde staat het huidige Rusland nu te wachten, meent de Russische politicoloog Greg Joedin die uit veiligheidsoverwegingen de locatie waar hij vandaan belt liever niet prijsgeeft. “De regering haalt een oud Sovjetsjabloon uit de kast. Ze gebruikt dezelfde instituties als ten tijde van de Sovjet-Unie om de jeugd te bereiken en te beïnvloeden, alleen de inhoud is anders”. Want wat het doel is van het nieuwe curriculum is volgens de 39-jarige Rus overduidelijk. “Het is een poging om de jeugd te hersenspoelen. Om haar gedachtegoed te mobiliseren ten faveure van de staat.”

Verbaasd is Joedin niet dat de plannen voor verplichte ideologielessen op tafel liggen. “Het is onderdeel van de bredere onderdrukking van het onderwijssysteem. Het Kremlin probeert hiermee het meest essentiële probleem waar het onder de jonge generatie tegenaan loopt op te lossen: het gebrek aan enthousiasme voor de oorlog en het algehele politieke beleid.”

Zuiveringen onder docenten

Met de nieuwe plannen poogt Moskou volgens Joedin dat gapende gat tussen de jeugd en de elites te overbruggen. “Om dat probleem aan te pakken, komen ze nu met dit soort plannen op de proppen om hun ideeën in de hoofden van jongeren te prenten.”

De methode die daarbij wordt gehanteerd is die van de harde aanpak. “Ze willen de mentaliteit zo snel mogelijk veranderen. Daarom is de onderdrukking van het onderwijs zo massaal en meedogenloos.” Want de repressie bestaat uit verschillende elementen, vertelt Joedin. “Er zijn zuiveringen onder docenten die niet loyaal genoeg zijn, er is sprake van militarisering van het onderwijs door de verheerlijking van het leger, ze zijn bezig een nieuwe jeugdbeweging naar voorbeeld van de Hitlerjugend op te zetten. En daar komen binnenkort deze ideologiecolleges bij,”

Hij bedoelt maar te zeggen dat het tempo, de schaal en de intensiteit waarmee de repressie in het onderwijs zich voltrekt van een totaal andere orde is dan voorheen. “Mensen onderschatten wat er aan de hand is. Iedereen weet dat Rusland al jaren een autoritair land is en dus denken ze dat er nooit een echt vrij of onafhankelijk academisch klimaat was. Maar dat is een misvatting. Natuurlijk kwamen er de afgelopen twee decennia steeds meer beperkingen en onvrijheden bij, maar wat er nu gebeurt, is ongehoord.”

“Het regime is volledig doorgeslagen, de reactie is hysterisch en paranoïde. Ik krijg elke dag berichten over docenten die worden ontslagen of gearresteerd. Twee minuten voor dit gesprek kreeg ik nog een belletje dat er een politie-inval was in het huis van een hoogleraar. Het is complete waanzin. Het is niets anders dan een massazuivering en een poging tot collectieve hersenspoeling.”

