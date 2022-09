Het Kremlin viert vandaag de annexatie: wat gaat Poetin zeggen?

Het zal een ‘omvangrijke toespraak’ worden, heeft het Kremlin beloofd. Poetin zal de natie toespreken als onderdeel van de ceremonie waarmee hij vanmiddag de inlijving van vier bezette Oekraïense provincies Donetsk, Loegansk, Cherson en Zaporizja bekrachtigt.

Wat zegt hij over kernwapens?

In zijn vorige toespraak, waarin hij vorige week woensdag een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ afkondigde, heeft Poetin impliciet gedreigd met inzet van kernwapens als Russisch grondgebied wordt aangevallen. Hij vermeed de term ‘kernwapens’, maar had het over ‘vernietigingswapens’ - wat voor de goede verstaander op hetzelfde neerkomt. Hij vermeed ook expliciet te dreigen met de inzet van deze wapens tegen aanvallen op de geannexeerde Oekraïense gebieden die volgens het Kremlin met Poetins pennenstreek vanmiddag ‘Russisch’ worden.

Oud-president en vice-voorzitter van de Russische Veiligheidsraad Dmitri Medvedev legde daarna wel zo’n expliciet verband tussen inzet van kernwapens en verdediging van het nieuwe ‘Russische’ grondgebied.

Om de Oekraïense ‘Anschluss’ te vieren is het Rode Plein feestelijk opgetuigd met leuzen als ‘Donetsk, Loegansk, Zaporizja en Cherson zijn Rusland’ en ‘Eindelijk samen!’. Maar het is aannemelijk dat Poetin het vanmiddag niet bij feestelijke taal laat, maar ook weer dreigementen zal uiten. Alleen is de vraag hoe precies hij zijn ‘rode lijnen’ zal trekken. Hoe expliciet of impliciet zullen zijn dreigementen met kernwapens zijn? Zal hij ook het Westen daarmee dreigen bij voortdurende steun aan het Oekraïense leger? Zal hij de aanslagen op de Nord Stream I&II gasleidingen aanvoeren als zoveelste bewijs van de westerse agressie tegen Rusland?

Pleidooien voor het gooien van kernbommen op Oekraïense, Europese of Amerikaanse steden zijn heel normaal geworden in Russische debatprogramma’s op televisie, maar de openlijke dreigementen van een hooggeplaatste functionaris als Medvedev zijn iets minder gewoon.

Niet alleen internationaal, maar ook in Rusland is kritisch gereageerd op de nucleaire dreigementen. Een commentaar eerder deze week in de (in Rusland legale) Nezavisimya Gazeta was zeer kritisch over die retoriek van ‘sommige hooggeplaatste functionarissen’. De krant memoreerde hoe Russische kinderen zijn opgegroeid met het idee dat de Amerikaanse atoombommen op Hirosjima en Nagasaki oorlogsmisdaden waren. “Het is ongelooflijk dat vandaag, in een situatie waarin conventionele wapens niet de doorslag geven, hoge functionarissen in Rusland beginnen te praten over de atoomknop”, aldus het commentaar. “Dit is niet de manier om je belangen te verdedigen.”

Welke gebieden annexeert Rusland precies?

Ook interessant is hoe precies Poetin de nieuwe ‘grenzen’ van het geannexeerde deel aanwijst. De te annexeren provincies Loegansk en Cherson zijn vrijwel geheel, maar nog niet helemaal in handen van het Russische leger, en van de provincies Donetsk en Zaporizja bezet het grote delen niet. Op veel fronten lijkt het Oekraïense leger vorderingen te maken.

Als Poetin de gehele provincies aanmerkt als Russisch, zal het Oekraïense leger daar zich dus in Poetins ogen al op ‘Russisch’ grondgebied bevinden. Bedreigt Poetin impliciet of expliciet deze troepen met inzet van een kernwapen? Zal hij ook nog iets zeggen over de provincie Charkov, waar zijn troepen onlangs vrijwel geheel, maar nog niet helemaal verdreven zijn?

Wat zegt hij over maatregelen in de geannexeerde gebieden?

Verder zou het kunnen dat Poetin verdere maatregelen aankondigt in de bezette gebieden, zoals aanscherping van noodverordeningen. Zal hij ook iets zeggen over de mobilisatie van mannen in deze provincies, oftewel zal hij ze dwingen te vechten tegen het Oekraïense leger? Dat zou tegen de Geneefse conventies zijn, maar Rusland mobiliseert ook al op de Krim - volgens vrijwel de gehele wereld Oekraïens grondgebied - mannen (volgens mensenrechtenorganisaties vooral de toch al gediscrimineerd etnische Krimtataren).

Interessant is ook wat Poetin zal zeggen over het verloop van de strijd, en zijn verdere plannen in Oekraïne. Zal hij de annexatie presenteren als een soort eindresultaat? Zal hij toespelingen maken dat nu de tijd van onderhandelingen is aangebroken? Dat is eigenlijk moeilijk voorstelbaar, want het is nog moeilijker voor te stellen dat Oekraïne en het Westen de annexatie als basis voor onderhandelingen zal accepteren.

