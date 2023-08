Het Kremlin heeft de opvolgers van Wagner al klaar staan

Daar was hij, eind juli, vrolijk handen schuddend met de hoogste presidentieel adviseur van de Centraal Afrikaanse Republiek. Jevgeni Prigozjin liet zich fotograferen in Sint Petersburg, op de Afrika-top in Rusland. Om duidelijk te laten zien: ik ben er nog, ik doe er nog toe.

Zijn huurlingenleger trok zich na de mars op Moskou eind juni terug uit Oekraïne, vanaf dat moment zou Wagner zich weer volledig richten op Afrika, was zijn boodschap. Daar fungeert Wagner al tijden als steunpilaar van dubieuze regimes: naast de Centraal Afrikaanse Republiek liet zijn legertje zich in ieder geval gelden in Mali, Libië en Mozambique. Begin deze week, drie dagen voor zijn waarschijnlijke dood, verscheen er nog een filmpje van Prigozjin in een woestijn, gevechtskleding aan: “Met vijftig graden, precies waar we van houden! We gaan Afrika nog vrijer maken, we gaan Rusland nog sterker maken!”

Waarom mocht Prigozjin nog ongemoeid de wereld over vliegen?

Er leek dus toekomst voor Wagner, en voor Prigozjin: terug naar Afrika. Dat zag ook het onderzoekscollectief All Eyes on Wagner, dat zo goed mogelijk de troepenbewegingen van Wagner-huurlingen probeert te volgen en zag hoe die zich de afgelopen twee maanden terugtrokken uit Oekraïne, hun bivak opsloegen in Wit-Rusland, alvorens door te reizen naar onder andere Mali.

Het heeft nu er alle schijn van dat Prigozjin met zijn revolte in juni toch zijn eigen doodsvonnis tekende. Maar het eind van Prigozjin hoeft misschien niet het einde van Wagner te betekenen; het betekent in elk geval niet het einde van alles waar het Kremlin de Wagner-milities voor gebruikte. Want mocht Poetin inderdaad Prigozjin hebben laten liquideren, zou hij dat alleen doen zónder zichzelf in de vingers te snijden.

Dat ondersteunt de these waarom Prigozjin na zijn revolte in Rusland twee maanden ongemoeid de wereld over kon vliegen. Kremlin-watchers reageerden eerst nog verbaasd – komt Prigozjin er nu gewoon mee weg? Nu klinkt: die tussentijd gebruikte het Kremlin om zeker te zijn dat ná de Prigozjin de zaakjes van Wagner ‘netjes’ afgehandeld zouden kunnen worden.

Te invloedrijk en opvallend

Want al in april waarschuwde de Britse inlichtingendienst dat de Russische regering bezig was alternatieve huurlingengroepen op te tuigen om de taken van Wagner over te nemen, dat in de ogen van het Kremlin wel erg groot, invloedrijk en vooral opvallend aan het worden was. Dat was weliswaar maanden voordat Prigozjin oprukte richting Moskou, maar de immer foeterende Wagner-baas had al talloze malen de Russische legerleiding belachelijk gemaakt.

Zo’n opvolger is bijvoorbeeld Redoet, dat sinds het begin van de oorlog in Oekraïne al op verschillende plekken is gesignaleerd, en voorheen in Syrië meevocht. Of het eind vorig jaar opgerichte Convoy, het project van Sergej Aksjonov, door Poetin in 2014 aangewezen als bestuurder van de door Rusland bezette Krim. Convoy staat onder militair bevel van Konstantin Pikalov – voorheen een van de commandanten van Wagner. Beide groeperingen hebben nauwe banden met het Kremlin, beide groeperingen zouden volgens All Eyes on Wagner recent contracten met het Russische defensieministerie hebben getekend om ook in Afrika actief te worden. Oftewel: een gat in de markt zal zich altijd vullen.

Langzaam uithollen

Analisten omschreven al eerder hoe het Kremlin de afgelopen maanden bezig was om de Wagner Group langzaam uit te hollen. Wagner-commandanten stapten over naar Redoet en Convoy rekruteerde onder Wagner-strijders. Daarnaast meldde het Britse defensieministerie half augustus dat het Kremlin naar alle waarschijnlijkheid alle betalingen aan Wagner had stopgezet.

Misschien hoopte Prigozjin in Afrika daadwerkelijk een toekomst te vinden. Misschien was het een bewust aangestuurd zoethoudertje door het Kremlin, dat afwachtte om op het juiste moment toe te slaan. Maar vooral, zoals de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War schrijft: ‘Het liquideren van de Wagner-leiding was vermoedelijk de laatste stap in het uitschakelen van Wagner als onafhankelijke organisatie.’

Lees ook:

Jevgeni Prigozjin: van hotdogverkoper tot staatsvijand nummer één

Wagnerleider Jevgeni Prigozjin kwam woensdag naar alle waarschijnlijkheid om het leven bij een vliegtuigcrash. Daarmee komt een einde aan een veelbewogen loopbaan die hem van de straten van Sint-Petersburg tot in de gangen van het Kremlin bracht.