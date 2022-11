Het kentekenconflict tussen Kosovo en Servië loopt hoog op

De Kosovaarse politie wilde vanaf dinsdag 08.00 uur mensen beboeten die in Kosovo wonen maar in een auto met Servisch kenteken rijden. De Kosovaarse premier Albin Kurti heeft besloten dat hier twee dagen mee gewacht wordt. Hij deed dat na een verzoek van de Verenigde Staten om eerst verder te onderhandelen over een oplossing voor het kentekenconflict tussen Kosovo en Servië.

“Ik accepteer het verzoek om het opleggen van boetes voor illegale kentekenplaten met 48 uur uit te stellen”, zei Kurti in de nacht van maandag op dinsdag op Twitter. “Ik kijk er naar uit om met de VS en de Europese Unie samen te werken om binnen de komende twee dagen tot een oplossing te komen.”

De spanningen tussen Kosovo en Servië zijn de afgelopen weken weer hoog opgelopen. Servië ziet Kosovo, dat in 2008 de onafhankelijkheid uitriep, nog steeds als zijn provincie en weigert de onafhankelijkheid te erkennen van het land, waar in totaal ruim honderdduizend Serviërs wonen.

Kosovo wil doordrukken dat ook Servische inwoners met een Kosovaars nummerbord gaan rijden, maar die verzetten zich daartegen. Uit protest hebben in het overwegend Servische noorden van Kosovo honderden politieagenten en ander overheidspersoneel het werk neergelegd. Ook gewone Serviërs die in het gebied wonen verzetten zich, met onder meer grensblokkades. In Noord-Kosovo leven ongeveer 50.000 etnische Serviërs; zo’n tienduizend van hen weigeren hun nummerbord te vervangen voor het Kosovaarse.

Buitenlandchef Borrell waarschuwt

Urenlang crisisoverleg in Brussel over de slepende kentekenruzie tussen Servië en Kosovo liep maandag op niets uit, tot frustratie van EU-buitenlandchef Josep Borrell, die als bemiddelaar optrad. Hij eiste van Kosovo dat het zijn plannen om boetes op te leggen voor het ontbreken van de juiste nummerplaten ‘onmiddellijk opschort’. Borrell waarschuwde voor een ‘escalatie van geweld’.

Borrell, en ook de Kosovaarse oppositie, wijzen Kurti aan als degene die het conflict op de spits drijft. De premier gebruikt de kwestie om Servië te bewegen zijn voormalige provincie als zelfstandige staat te erkennen. Kurti heeft gezegd dat de kwestie van de nummerplaten niet kan worden opgelost zonder ‘normalisering van de betrekkingen’.

Servië is inschikkelijk

De EU wil dat uiteindelijk ook, maar dringt erop aan nu eerst de hoog opgelopen emoties over de nummerplaten te bedaren. De Servische president Aleksandar Vucic heeft zich maandag inschikkelijk getoond door op verzoek van de EU te verklaren dat zijn land geen nieuwe Servische nummerplaten zal verstrekken aan Serviërs die in Kosovo wonen.

De EU is in Kosovo aanwezig met een juridische en politiemissie, Eulex. Ook de Navo heeft 3700 vredeshandhavers in Kosovo gelegerd, die gewelddadige conflicten moeten zien te voorkomen. Navo-chef Jens Stoltenberg schreef in een tweet dat de vredesmacht ‘waakzaam’ is. “Dit is het moment voor verantwoordelijkheid en pragmatische oplossingen”, aldus Stoltenberg. “Escalatie moet worden voorkomen.”

