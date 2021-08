Het Japanse anti-seksbed is niet stuk te krijgen

Nee, de kartonnen bedden waar de olympische sporters in Tokio op slapen zijn niet bedoeld om seksuele uitspattingen tijdens de Spelen tegen te gaan. Ze kunnen, in tegenstelling tot eerdere berichten, gemakkelijk twee personen dragen - al is niet bekend hoe vaak dit is uitgeprobeerd.

Het begon allemaal met de Australische basketballer Andrew Bogut, die zich na aankomst in Tokio afvroeg wat er met de bedden zou gebeuren als de door de organisatie uitgedeelde condooms gebruikt werden. De term ‘anti-seksbed’ was snel gemunt op de sociale media.

Toen de organisatie verzekerde dat de bedden iedere sporter konden dragen, dook het gerucht op dat ze het konden begeven onder plotselinge bewegingen. Andere sporters kwamen in actie en inmiddels zijn er online meerdere filmpjes te vinden die laten zien dat de bedden het houden als een stevig gebouwde atleet erop springt.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) 18 juli 2021

Achteraf lijkt alle commotie gepland. In ieder geval was het goede reclame voor producent Airweave. Maar CEO Motokuni Takaoka vertelt op de website Japan Times dat hij niet zag aankomen dat zijn bedden viraal zouden gaan. Ze waren door zijn bedrijf gewoon zo goedkoop, stevig en duurzaam mogelijk gemaakt.

De producent had gemeten dat de bedden een gewicht van 200 kilo konden dragen. Bovendien zijn ze gemakkelijk te reinigen en modulair, dus in formaat aan te passen aan de kleinste marathonloper tot de grootste gewichtheffer.

“Seks is seks, op ons matras of dat van iemand anders”, zegt Takaoka. “Wij zijn alleen gericht op slaap, we houden ons niet bezig met wat er verder nog gebeurt op het bed.”

Lees ook:

Jubileum: dertig jaar gratis olympische condooms

De seksuele revolutie van eind jaren zestig bereikte al snel de Olympische Spelen. Tijdens de Spelen van 1972 in München werd voor de eerste keer voorgesteld om condooms te verstrekken. Bezorgde artsen wilden deze maatregel graag nemen, maar het zeer katholieke stadsbestuur reageerde vol afgrijzen.