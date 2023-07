Het is zinderend heet in Europa: bosbranden en nieuwe hitterecords

Honderden mensen in Europa hebben de afgelopen dagen hun huis moeten verlaten door weersextremen. In het Zwitserse Wallis woedt sinds gistermiddag een grote bosbrand, inwoners van de dorpen Bitsch en Fiesch zijn geëvacueerd. De politie waarschuwt voor vallende rotsblokken. Hoeveel vierkante meter bos er in brand staat is nog niet duidelijk, maar er is sprake van ‘een grote brand met veel rook’, volgens een politiewoordvoerster. Een stevige wind wakkert de vlammen aan.

Meer dan 150 brandweerlieden en vier blushelikopters zijn ingezet om de brand te blussen. Er is de hele nacht doorgeblust, dinsdag stuurt het leger nog een extra helikopter naar het gebied.

Een Griekse brandweerman blust. Beeld ANP / EPA

Ook Griekenland wordt getroffen door branden: dichtbij Athene brak een brand uit in het dorp Kouvaras, ongeveer 27 kilometer van de Griekse hoofdstad. “Door de harde wind verspreidde de brand zich in twee uur tijd over 12 kilometer”, aldus de Griekse brandweer.

Ongeveer 200 brandweerlieden probeerden met behulp van twintig soldaten, 68 motoren en 16 vliegtuigen de vlammen onder controle te krijgen.

Italië zet zich schrap

In Italië houdt de extreme hitte al dagen aan en het einde is nog niet in zicht: in zeker zestien Italiaanse steden is weercode rood afgegeven vanwege de hitte. Ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken wordt geadviseerd om zoveel mogelijk uit de zon te blijven. In Rome wordt dinsdag een piek verwacht van 43 graden. Op Sicilië en Sardinië kunnen temperaturen oplopen tot 47 of 48 graden, waarmee Italië dichtbij Europese hitterecords kan komen.

Ook in Spanje en Portugal stijgt het kwik: temperaturen liggen boven de veertig graden. Spanje maakt zich op voor de derde hittegolf van deze zomer. Op het Canarische eiland La Palma is zaterdag een gebied van zo’n 4500 hectare getroffen door bosbranden. Meer dan 2000 mensen moesten het vuur ontvluchten.

In Kroatië moest de brandweer vorige week uitrukken om een grote natuurbrand te blussen.

Ook landen buiten Europa hebben te maken hittegolven: in Japan en de Verenigde Staten is het rond de veertig graden. In Death Valley wordt deze week mogelijk het wereldwijde hitterecord van 56,7 graden doorbroken.

Klimaatverandering

We hebben hier echt te maken met klimaatverandering, zei Peter Siegmund van het KNMI eerder tegen Trouw. “Zuid-Europa is al droog. Het hoeft maar een klein beetje warmer te worden of de bodem raakt helemaal uitgeput. Dan heb je geen verdamping meer, en geen verkoeling door die verdamping.” Ondertussen breiden de subtropen op het noordelijk halfrond zich verder naar het noorden uit, en zorgt klimaatverandering voor grotere contrasten: natter waar het nat is en droger waar het droog is.

De temperatuur in Europa loopt al enkele weken op. De eerste week van juli was waarschijnlijk de warmste week ooit sinds de eerste metingen. Geen verrassing, zei NOS-weerman Gerrit Hiemstra eerder tegen Trouw. “Door klimaatverandering warmt de aarde als geheel op. El Niño, dat dit voorjaar begon, (de klimaatcyclus waardoor het zeewater in de Stille Oceaan opwarmt, red.) doet daar een schepje bovenop. Daardoor zien we nu piektemperaturen.”

