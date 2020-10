Het is voor Trump alleen maar goed dat zijn microfoon uit gaat

Amerikanen die nog niet weten wie hun steun verdient: president Donald Trump of zijn Democratische uitdager Joe Biden – 11 procent van de kiezers zweeft nog volgens een recente peiling – krijgen donderdag voor het laatst een kans om de kandidaten tegenover elkaar te zien.

En dit keer zullen ze zelfs kunnen horen wat Trump en Biden te zeggen hebben. Vanwege het desastreuze eerste debat eind september, waarin Trump zijn tegenstander 128 keer onderbrak en Biden het ook tientallen keren deed, zijn de regels aangepast. Tijdens de twee minuten die elk krijgt om een vraag te beantwoorden, staat telkens de microfoon van de ander uit. Pas daarna is in de rede vallen weer mogelijk.

Vriend en vijand van de president wachten gespannen af of Trump zich door die technische ingreep zal laten temmen. De president lijkt te geloven dat hij krachtig overkomt als hij het podium domineert. Maar de kiezers die daar gevoelig voor zijn, heeft hij vermoedelijk allang aan zijn kant.

Trump staat achter in sleutelstaten

De peilingen suggereren dat hij de kiezers hard nodig heeft, en aanhang is te winnen bij groepen die gesteld zijn op een beetje beleefdheid – en een concreet plan om de coronapandemie aan te pakken.

In het gemiddelde van website Fivethirtyeight.com, die recente peilingen weegt op kwaliteit, heeft Trump een achterstand op Biden van 9,9 procent. Beide partijen kijken echter vooral naar een aantal sleutelstaten, die in het kiescollege dat de president kiest de doorslag kunnen geven. Dankzij winst in die staten, zoals North Carolina, Wisconsin, Pennsylvania en Florida, versloeg Trump in 2016 Hillary Clinton, ondanks haar voorsprong in het landelijke stemmenaantal. Destijds stonden in die sleutelstaten Clinton en Trump praktisch gelijk in de peilingen. Nu staat Trump er 4 procent achter.

In een aantal andere staten, waar Trump in 2016 met gemak won, zit Biden hem nu op de hielen. Trump voerde de afgelopen dagen daarom noodgedwongen campagne in staten als Iowa en Georgia.

Wil Trump de verkiezingen winnen, dan moeten die peilingen ernaast zitten, of zijn aanhang moet tussen nu en 3 november groeien naar het oude niveau. Een extra probleem bij het bereiken van dat laatste is dat het geld voor de campagne van Trump snel opraakt. Eind september was er nog 63 miljoen dollar in kas. Biden had bijna drie keer zoveel te besteden.

Biden gewoon laten praten

Bij elkaar opgeteld maakt dat winst voor Trump niet erg waarschijnlijk: volgens een computermodel van Fivethirtyeight.com maakt hij nog maar 12 procent kans zijn presidentschap te mogen voortzetten. Een sterke prestatie van Trump in het debat, of een opzienbarende blunder van Biden, kan die kans nog opkrikken. Volgens Trumps adviseurs moet hij alleen al daarom Biden, die bekend staat om zijn verbale uitglijders, gewoon aan het woord laten.

Waarschijnlijk zal Trump zijn tegenstander ook weer uit de tent proberen te lokken met beschuldigingen dat diens zoon Hunter heeft geprofiteerd van het vicepresidentschap van zijn vader onder Barack Obama. Biden is met klem geadviseerd daar niet of maar heel kort op in te gaan. Volgens zijn adviseurs is Trump blij met elke minuut dat het debat niet over de coronapandemie gaat.

