Het is oorlog tussen Trump en Twitter

Ze kunnen niet zonder elkaar en ze kunnen niet met elkaar, dat was al langer duidelijk. Maar op dinsdag kwam het sluimerende conflict tussen Twitter en zijn prominentste gebruiker, toevallig ook president van de Verenigde Staten, dan toch tot uitbarsting.

Directe aanleiding waren twee tweets van Donald Trump, waarin die claimde dat de komende verkiezingen frauduleus zouden verlopen, doordat de staat Californië stemmen op afstand makkelijker wil maken. Trump voert al tijden actie tegen stemmen per post. Maar dat dit tot fraude zou leiden, is anders dan de president beweert, nog nooit gebleken. En dus plakte Twitter een label bij de tweets: ‘De feiten over poststemmen’, met een linkje naar de relevante feiten.

Het sociale medium geeft daarmee toe aan de kritiek dat het minder prominente gebruikers wel aanpakt vanwege nepnieuws, maar de confrontatie niet aandurft met Trump, die er zeer regelmatig dubieuze statements verspreidt. Dezer dagen mocht de president bijvoorbeeld uitgebreid speculeren dat televisiepresentator Joe Scarborough, een van zijn vijanden, betrokken was bij de dood van een voormalige assistent, ook al is daar geen enkele aanwijzing voor.

Scheidsrechter van de waarheid

Als Twitter speculaties over misdaad moet gaan aanpakken, is het einde echter zoek, lieten medewerkers doorschemeren. Het liefst zou het techbedrijf helemaal wegblijven bij het inhoudelijk beoordelen van tweets. In 2018 riep topman Jack Dorsey nog dat hij principieel geen ‘scheidsrechter van de waarheid’ wilde zijn. Maar die positie kan hij onder toenemende druk niet volhouden. Onlangs werd het moderatiebeleid aangescherpt, onder andere wat betreft desinformatie over verkiezingen. Daar vielen de twee tweets van Trump precies onder.

Trump reageerde furieus. Volgens hem probeert Twitter met de interventie de komende verkiezingen te beïnvloeden, en is het bedrijf bevooroordeeld tegenover conservatieve stemmen. Hij kondigde aan dat hij techbedrijven ‘sterk zou gaan reguleren, of zelfs sluiten’.

Daar heeft Trump in zijn eentje de bevoegdheid niet voor. En hij roept het wel vaker, zonder dat er vervolgens veel gebeurt. Twee weken geleden verkondigde hij ook nog dat ‘radicaal links Facebook, Instagram, Twitter en Google volledig controleert’, en beloofde hij dat zijn regering daar maatregelen tegen zou treffen.

Trump heeft er baat bij om dat vuurtje regelmatig op te stoken. Veel Republikeinen vinden dat techbedrijven links georiënteerd zijn, en verdenken ze ervan om extra streng te zijn voor behoudende stemmen. Maar Trump wil het medium natuurlijk niet echt sluiten; de stem daar het luidst klinkt, is immers nog altijd die van hemzelf.

