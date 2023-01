Het is Nieuwjaar in China, terwijl het coronavirus maar doordendert. ‘Ik heb al medicijnen naar het dorp gestuurd’

Voor het eerst in drie jaar kunnen veel Chinezen met Nieuwjaar weer op familiebezoek in hun geboortedorp. Het coronavirus reist met ze mee – van de stad naar het platteland.

Het ziet weer ouderwets zwart van de mensen op het Hongqiao-treinstation in Shanghai. Wan Yi (25) baant zich met zijn koffer een weg door de menigte. Hij is onderweg naar zijn familie in Wuhu, drie uur per snelle trein. De afgelopen maanden ging hij gehuld in een wit pak voor zijn werk als epidemiologisch preventiemedewerker. Maar nu er geen dabai’s (‘grote witten’) meer nodig zijn, kan Wan op familiebezoek. ‘Je zult me dit masker tijdens de hele reis niet zien afnemen – ik ben als de dood dat ik het virus onderweg verspreid. Ik ben zelf pas sinds 1 januari hersteld van covid.’

Chinees Nieuwjaar, dat dit weekend valt, is de belangrijkste feestdag van het jaar. Mensen vieren het traditioneel met hun familie en dat leidt steevast tot een enorme volksverhuizing. In totaal worden dit jaar naar schatting 2,1 miljard reizen gemaakt tijdens de veertig dagen rondom het nieuwjaar. Dat is twee keer zoveel als vorig jaar, toen er strikte beperkingen golden vanwege de coronapandemie, maar nog steeds pas 70 procent van het aantal reizen in 2019.

Vorig jaar was het te ingewikkeld om te reizen, en het jaar dáárvoor werd het door de overheid nog afgeraden. Veel Chinezen grijpen de kans nu aan om eindelijk weer eens hun familie te zien. Al is dat soms op een videoscherm, want Wans familie wil hem uit de buurt houden van zijn grootmoeder. ‘Ze is al over de zeventig, ze maken zich zorgen over haar gezondheid.’

Klinieken zonder geschoolde artsen

Het virus lift deze week mee met de reizigers uit de grote steden naar de dorpen landinwaarts, en de gevolgen zijn niet te overzien. De medische voorzieningen zijn op het platteland bij lange na niet zo goed als in de miljoenensteden. Kleine klinieken zonder geschoolde artsen hebben vaak alleen een infuus met zoutoplossing en antibiotica voorhanden (wat niet helpt tegen een virusinfectie) – en zeker geen ic-bedden of beademingsapparatuur. Juist in die plattelandsgebieden wonen de oudere, kwetsbare mensen.

Officieel zijn er nu zestigduizend mensen overleden aan covid. De golf die sinds anderhalve maand over het land spoelt zou zelfs al over haar hoogtepunt heen zijn, meent de Nationale Gezondheidscommissie. Dat baseert ze op het feit dat minder mensen zich bij de eerste hulp en de koortsklinieken melden. Maar die cijfers zijn niet betrouwbaar omdat veel mensen thuisblijven, en dokters worden volgens Reuters zelfs aangespoord om een andere doodsoorzaak op het overlijdenscertificaat te zetten.

Volgens het Britse onderzoeksbureau Airfinity, dat modellen maakt om de golven van de epidemie te voorspellen, is het aantal dodelijke slachtoffers zeker tien keer zo groot – en moet de piek nog komen. De komende dagen zullen er 36 duizend mensen per dag sterven aan covid, berekende Airfinity.

Het zero-covidbeleid mag dan begin december abrupt, ongecontroleerd en volkomen onvoorbereid zijn losgelaten, uitroeien van het virus is nog altijd een politiek doel. “Zonder volharding geen overwinning”, zei president Xi Jinping deze week nog eens in zijn nieuwjaarsboodschap. Het lijkt erop dat de regering de uitbraak hard laat doordenderen om er maar vanaf te zijn. Dan kan China in het nieuwe jaar met een frisse start beginnen.

Iedereen in quarantaine

Een frisse start, daar zijn veel mensen wel aan toe. Leng Xiao Fang (47) reist samen met haar zusje voor het eerst in drie jaar terug naar hun moeder in een dorpje bij Wuhan. De afgelopen jaren eisten de lokale autoriteiten dat iedereen die aankwam, eerst in quarantaine zou gaan, dus de zussen besloten in Shanghai te blijven.

Ondertussen heeft hun moeder Covid-19 gehad zonder het zelf te weten. “Ze had koorts, diarree en haar lichaam deed pijn. Er waren geen zelftesten of PCR-testen in het dorp, dus ze kon het niet controleren. En ze is niet gevaccineerd vanwege een onderliggende ziekte. We durfden haar niet te vertellen dat het waarschijnlijk covid was. Dat zou haar bang maken”, vertelt Leng. Op de drie grote koffers ligt een dik pak met ontsmettingsdoekjes. Leng: “Ik heb al testen en medicijnen naar het dorp gestuurd”.

De reizigers wordt via de staatsmedia op het hart gedrukt geen ‘roddels’ te verspreiden over wat ze aantreffen in hun thuisdorp. De nationale waakhond voor internetveiligheid kondigt een campagne aan tegen berichten die ‘naargeestige gevoelens’ veroorzaken. In de week na de nieuwjaarsvakantie wordt de landelijke piek van het aantal besmettingen verwacht. Maar wanneer de mondaine, mondige familieleden weer terug zijn in de stad, kan de weerslag van die piek op het platteland makkelijker uit het zicht worden gehouden dan de volle atriums van de ziekenhuizen en de file van lijkwagens voor crematoria in steden zoals Shanghai.

