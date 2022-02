‘Het is niet voor te stellen dat straks Russische tanks hier door Kiev rijden’

Dima Zima (33) zit er helemaal doorheen. De enige blinde automonteur van Kiev is moe, “ik kan bijna niet meer denken.” Hij staat samen met zijn vrouw Anastesiia Zima buiten bij een grote supermarkt waar ook een schuilkelder in de buurt is. “We brengen al een paar nachten hier in de kelder door en overdag blijven we in de buurt”, zegt Anastesiia. “Maar we hebben geen seconde geslapen.”

Zeker nu Russische tanks al in een district van Kiev zijn gesignaleerd, zo’n negen kilometer van het centrum van de stad verwijderd, neemt de onrust enorm toe. Dima zegt het niet extra eng te vinden, dat hij alleen maar kan luisteren. “Iedereen is dat nu aan het doen.” De dag wordt in Kiev bepaald door het terugkerend luchtalarm en doffe dreunen in de verte.

In de supermarkt laden mensen karren vol. Ook een militair komt net gehaast naar buiten. De 23-jarige soldaat wil alleen anoniem praten en heel kort. “Ik heb net een heel eind gelopen, om wat extra dingen te kopen voor mijn eenheid.” Hij opent zijn plastic zak en naast chips liggen er vooral veel pakjes sigaretten in. “Voor de jongens.” Hij zegt nu klaar te zijn voor wat komen gaat.

Bang om dood te gaan is hij wel

Hij is woedend over het gedrag van de Russen. “Het zijn zulke hufters. Sneaky ook.” Bang om dood te gaan is hij wel, maar hij moet iets doen tegen deze ‘idiote’ vijand, zegt hij. En dan verontschuldigt hij zich om terug naar zijn eenheid te gaan. Net voordat hij wegloopt, krijgt hij nog een knuffel van Iryna Freer (43) die mee heeft staan luisteren met het gesprek. “Ik krijg hier echt tranen van in mijn ogen”, zegt ze. “Ik heb zelf een zoon van ongeveer zo oud.”

Freer heeft samen met haar moeder vannacht uren doorgebracht in een soort ‘natuurlijke’ schuilkelder: de metro van Kiev. Freer woont eigenlijk in Groot-Brittannië en is enkele dagen geleden ‘vlak voordat alle vluchten stopten’ naar Kiev gevlogen om haar moeder op te pikken. Nu zijn ze net ingecheckt in een van de weinige hotels die nog open zijn. Doordat personeel soms de stad uit is gevlucht of liever bij familie blijft, zijn veel hotels dicht.

Freers moeder was door familieleden op de trein gezet vanuit het haar woonplaats Severodonetsk dat in Loegansk ligt, net buiten het gebied dat de door Rusland gesteunde separatisten in handen hebben. “Ik vond echt dat ze daar weg moest. Ik kan haar waarschijnlijk via een speciale regeling naar Groot-Brittannië laten overkomen. Maar dan komt ze wellicht nooit meer terug naar haar huis. Dat heb ik haar maar niet verteld.”

‘Ze kunnen mij voor een cyberoorlog gebruiken’

Dima Samoglenko (24) komt de supermarkt uit met zijn oortjes van de telefoon in. Hij is in gesprek met zijn moeder. “We bellen vier á vijf keer per dag. Ik probeer voor zeven tot tien dagen voedsel in huis te hebben.” Hij zucht diep: “Ik ben helemaal overmand door emoties. Ik kan niet geloven wat er hier gebeurt. Het is zo moeilijk voor te stellen, dat er misschien straks waar wij nu staan, Russische tanks rijden.”

Hij is niet bang om voor het leger opgeroepen te worden. “Ik heb gezondheidsproblemen, maar ik ben wel een softwarespecialist. Ze kunnen mij voor een cyberoorlog gebruiken.”

Dima Zima heeft buiten de schuilkelder weer genoeg frisse lucht gehad. Aan de arm van zijn vrouw loopt hij weer naar binnen. Wat er ook gebeurt de komende dagen, hij zal het niet kunnen zien. Maar de geluiden van de oorlog zijn angstaanjagend genoeg.

