Het is niet meer -50, maar het blijft vriezen in Azië

Besneeuwde Afghaanse bergvlaktes en temperaturen tot wel -53 in China: het is al weken koud in Azië. Hoe zag dit eruit?

Het ergste lijkt nu achter de rug, maar het blijft koud in verscheidene Aziatische landen. Vorige week schommelden de temperaturen in Afghanistan tot Japan ver onder het vriespunt. Zo ver dat een aantal landen honderden doden meldde, en het auto- en vliegverkeer in sommige landen een paar dagen tot stilstand kwam.

Een volleybalveld in Yaftal Sufla, een district in het oosten van Afghanistan. Beeld AFP

In Afghanistan meldden de autoriteiten dat medio januari al ruim honderd mensen waren omgekomen door de kou. De humanitaire hulporganisatie van de Verenigde Naties liet toen weten dekens, verwarming en onderdak te bieden aan ruim een half miljoen inwoners van Afghanistan, dat een van de koudste winters in jaren doormaakt.

In Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, gaat een stel op de foto voor het Gyeongbok-paleis. Beeld AP

Bakken met sneeuw teisterden wekenlang het Koreaanse schiereiland. Vooral het noorden van Noord-Korea werd zwaar getroffen door de kou. In dat gedeelte van het land registreerden experts temperaturen van -30, flink onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Noord-Koreaanse huizen in die arme regio zijn vaak slecht geïsoleerd en hebben niet altijd elektriciteit. Aan de Zuid-Koreaanse grens met Noord-Korea werden op het koudste punt temperaturen van -16 tot -25 graden Celsius gemeten.

Japanse vrachtwagens staan stil in een dik pak sneeuw. Beeld AFP

Grote delen van Japan werden wekenlang geplaagd door lage temperaturen en grote hoeveelheden sneeuw, van soms bijna een meter dik. Volgens de autoriteiten konden in sommige Japanse provincies de koudste temperaturen in tien jaar werden opgemeten. In de Chinese stad Mohe, dicht bij het Russische Siberië, werd vorige week de koudste dag in de geschiedenis van China, -53 graden, genoteerd.

Een begrafenis in Saonaar Village in Pakistan. Beeld ANP / EPA

Een week later is het in het Chinese Mohe -23 graden. In deze noordelijke gebieden zijn de temperaturen in ieder geval aanzienlijk gestegen, maar in de meeste Aziatische landen schommelen de temperaturen inmiddels weer rond het vriespunt.

Een spoorwegmedewerker maakt het spoor in de Chinese Jiangxi provincie sneeuwvrij. Beeld AFP

