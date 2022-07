Het is erop of eronder: kan het Europarlement het groene label voor gas en kernenergie nog tegenhouden?

Het maakt niet eens zoveel uit van welke partij ze zijn: in de groene, liberale en de christendemocratische Eurofractie zijn er felle tegenstanders. Zó fel, dat ze al een paar weken als groep optrekken, deze tegenstanders van wat in Brussel de taxonomiewet heet. ‘Nietmijntaxonomie’, twitteren ze.

De taxonomiewet regelt welke investeringen de komende decennia als ‘groen’ worden gezien. De wet is bedoeld om investeerders duidelijkheid te geven, en om tegen te gaan dat allerlei investeringen duurzaam worden genoemd, terwijl die dat in werkelijkheid niet zijn.

De Europese Commissie presenteerde de wet op 31 december vorig jaar. Woensdag moet het Europees Parlement ermee instemmen. Maar een groeiend aantal Europarlementariërs wil nu dat de Europese Commissie haar voorstel intrekt, omdat het stamt van vóór de Russische inval in Oekraïne.

Poetin in de kaart spelen

De groep, die wordt aangevoerd door de Nederlander Bas Eickhout van GroenLinks en zijn PvdA-collega Paul Tang, kreeg de afgelopen weken meer en meer steun van politici die vrezen dat de taxonomiewet de Russische president Poetin in de kaart speelt. Dat zei ook de Oekraïense politica en economie-professor Inna Sovsun, die dinsdag vanuit Kiev de internationale pers toesprak.

“We verkeren nu in een andere geopolitieke werkelijkheid dan in december”, zei ze. “Deze taxonomie strookt niet met de situatie waarin de EU zich nu bevindt. De EU kan niet met de ene hand Oekraïne steunen en met de andere nog altijd vertrouwen op gas uit Rusland.”

Ook Christoph Hansen, een Luxemburgs lid van de christendemocratische fractie, is fel gekant tegen de taxonomie. De christendemocraten zijn de grootste fractie in het Europees Parlement. “Dit voorstel maakt ons meer afhankelijk van Russisch gas”, zegt hij.

Tegen het klimaatakkoord van Parijs

Luxemburg en Oostenrijk waren al van het begin af aan fel gekant tegen het commissievoorstel. De landen zeggen dat het tegen het klimaatakkoord van Parijs indruist om gas en kernenergie te benoemen als duurzame energiebronnen, ook al is dat tijdelijk. Als het voorstel woensdag in het parlement wordt aangenomen, zullen die landen naar de rechter in Luxemburg stappen. Maar Bas Eickhout en Paul Tang en hun medestanders hopen dat het zover niet hoeft te komen.

In het Europarlement groeit de gedachte dat het wetsvoorstel van de Europese Commissie onvoldoende rekening houdt met de nieuwe situatie, waarin Rusland Oekraïne is binnengevallen. Het ziet aardgas als ‘overgangsmaatregel’ van kolen naar duurzame energie, maar maakt bijvoorbeeld geen melding van lng-terminals die vloeibaar gas omzetten in gewoon gas. Die installaties zijn, zo zegt GroenLinks-politicus Bas Eickhout, volgens de deze taxonomie niet ‘groen’.

De EU wil een voorbeeldrol

Bovendien wil de EU op klimaatgebied graag een voorbeeldrol vervullen op het wereldtoneel. Eickhout: “Wat voor signaal geeft de EU aan een land als India, als het zelf fossiele brandstoffen nog heel lang toestaat?”

Het is nog niet bekend hoe de exacte stemverhouding woensdag in Straatsburg zal uitvallen. Het grootste deel van de liberale fractie, Renew, is voor het taxonomie-voorstel. De sociaaldemocraten en de Groenen zijn tegen, net als de linkse vleugel. Veel hangt nog af van de christendemocraten, die pas op het laatste moment hun standpunt zullen bepalen. Voor die fractie weegt het argument dat de taxonomiewet mogelijk Rusland in de kaart speelt, zwaar.

Als 353 parlementariërs of meer tegen de taxonomie stemmen, moet de Europese Commissie een nieuw voorstel formuleren. Ze kan het ook laten. “Zonder deze taxonomie-voorstellen kunnen we ook heel goed verder”, zegt Bas Eickhout.

Lees ook:

Zijn aardgas en kernenergie groene energiebronnen? Als het aan de Europese Commissie ligt wel

Als het aan de Europese Commissie ligt, zal aardgas nog jaren tellen als groene energie, evenals kernenergie. Tot frustratie van een aantal EU-landen, waaronder Nederland.