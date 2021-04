Het is eigenlijk te koud, maar de Britten zitten weer op het terras. ‘We voelen ons bevrijd’

Hij trekt de rits van zijn Noorse trui tot aan zijn kin dicht. Vervolgens blaast hij zijn handen warm voor hij zijn armen uitstrekt naar de halve liter Guinness die op het houten tafeltje op hem staat te wachten. Nee, warm is het niet op het terras van de Market Porter, een pub bij Borough Market in het centrum van Londen.

“Maar wat heb ik hier naar uitgekeken. Weer buiten een pint kunnen bestellen bij mijn buurtpub. Ik kan m’n geluk niet op”, zegt Mick McCarthey, net voor het middaguur. “Normaal zit ik trouwens nooit zo vroeg in de kroeg hoor”, knipoogt hij. “Je moet de Britten een beetje kennen om te snappen wat dit voor ons betekent. De pub is een verlengstuk van onze woonkamer. Hier blazen we stoom af, zien we onze vrienden. Maar we kunnen al maanden niks, niet eens bij elkaar over de vloer komen. De lockdown was vreselijk hier.”

McCarthey is samen met zijn vriend Rob Horton, die aan zijn accent te horen uit het noorden van Engeland komt. “Ik kom uit Manchester. Daar zijn we gewend aan kou en ellendig weer, dus ik vind het wel meevallen met de kou. Maar Mick stelt zich wel vaker aan.” De twee vijftigers bulderen van het lachen. Ook de sfeer aan alle andere tafeltjes van het café is opperbest. “Ja, kijk om je heen. Aan elk tafeltje zie je mensen met een glimlach op het gezicht. We voelen ons bevrijd”, zegt Rob.

Drukte van jewelste

Het was een dag die veel Britten met een gouden stift hadden omcirkeld in hun agenda. Eindelijk weer het terras op. Daarnaast gingen ook weer alle winkels open, de sportscholen, bibliotheken, pretparken, dierentuinen, kappers: het was verreweg de grootste versoepeling tot nu toe.

Bij verschillende Primark-vestigingen in Londen stond al voor opening een rij van ongeduldige klanten, bij sportscholen was het een drukte van jewelste en kappers hebben zelden zoveel zakken afgeknipt haar op één dag bij het vuil gezet. De drang om weer iets van het leven van voor maart 2020 te ervaren is enorm.

Een vol terras bij cafe The Fox on the Hill in London, waar de terrassen weer open zijn Beeld Reuters

Van hel naar oase

Dat is niet zo verwonderlijk na het zo diepe dal waar de Britten tot enkele maanden geleden nog in zaten. Toen dreigden ziekenhuizen te bezwijken onder de onophoudelijke toestroom van coronapatiënten en gaf de minister van volksgezondheid Hancock live op televisie toe dat hij de controle over het virus kwijt was.

Maar mede dankzij het razendsnelle vaccinatietempo is Groot-Brittannië van coronahel in een coronaoase veranderd. De Market Porter, een pub die in de victoriaanse tijd (eind negentiende eeuw) zijn deuren opende, ligt in de wijk Southwark, qua inwoners net zo groot als de stad Utrecht. Daar kwam dit weekend slechts één nieuwe besmetting bij.

‘M'n baas denkt dat ik aan het werk ben’

Ook Arron Powell en Stuart Canningh hebben een tafeltje weten te bemachtigen bij de pub. “We zijn zakenpartners en dit leek ons een uitstekende plek voor ons werkoverleg.” Zij vinden het, net als de meeste Britten, verstandig dat Boris Johnson ondanks de positieve cijfers niet vol op het gaspedaal is gaan staan door meteen alles open te gooien. “We moeten niet alles riskeren. Eerst maar eens kijken of deze versoepeling geen grote problemen oplevert. We hebben allemaal een zware tijd achter de rug en niemand wil daarnaartoe terug”, zegt Powell.

Aan het tafeltje naast de twee zakenpartners kijkt een man verschrikt op als hij de vraag krijgt hoe het hem bevalt om op het terras te zitten. Hij wil absoluut niets zeggen en al helemaal niet vertellen hoe hij heet. “M’n baas denkt dat ik aan het werk ben en die laat ik graag in die waan.”

