Het is een ‘enorm dilemma’, zegt Hoekstra, maar Nederland evacueert diplomaten niet uit Oekraïne

Terwijl de familieleden van Amerikaans ambassadepersoneel hun koffers al hebben gepakt, mogen de valiezen van Nederlandse diplomaten in Oekraïne voorlopig nog in de kast blijven. Er is nog altijd geen reden om mensen terug te halen, vindt Nederland.

Maar minister Wopke Hoekstra houdt wel een heel stevige vinger aan de pols, zo zei hij maandag na afloop van een lange vergadering met zijn collega-ministers van buitenlandse zaken in Brussel.

De keuze, al dan niet, voor evacuatie is ‘een enorm dilemma’, zei Hoekstra. Te vroeg terughalen zou olie op het vuur kunnen gooien van het al zo ontvlambare conflict. Maar hij heeft ook de wanhoop van het ambassadepersoneel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, afgelopen zomer, nog vers in zijn gedachten. Zij werden te laat teruggehaald. Hoekstra zegt daarom meerdere keren per dag te controleren of het nog veilig is. Ambassadepersoneel dat zelf graag terug wil of wenst dat familieleden alvast naar Nederland terugkeren, krijgt daar de kans voor.

Vanuit de Verenigde Staten belde minister van buitenlandse zaken Anthony Blinken per videoverbinding naar Brussel in. Het was nodig om alle partijen op één lijn te krijgen, want nadat Biden zich woensdag liet ontvallen dat er op een eventuele ‘kleine’ inval een ander antwoord zou volgen dan op een grote, moest duidelijk worden wat nu eigenlijk de grens zou zijn aan de Russische agressie.

Hoe dan ook repercussies

Hoekstra vertelde de Nederlandse pers na afloop dat de EU-landen en de VS hebben bepaald dat ze geen onderscheid maken tussen grote en kleine agressies. Als Rusland Oekraïne binnenvalt, dan volgen hoe dan ook repercussies. Militaire verzoeken worden op hun merites beoordeeld.

De EU wil in ieder geval reageren met het zwaarst mogelijke sanctiepakket. Waar dat pakket uit zal bestaan is nog niet bekend. De buitenlandministers hebben de Europese Commissie de opdracht gegeven om het samen te stellen en op korte termijn te presenteren.

Intussen zit de Navo niet stil. Die heeft maandag extra gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen naar Oost-Europa overgebracht, om de dreiging van de naar schatting 100.000 Russische troepen aan de grens met Oekraïne te pareren. Het transatlantische bondgenootschap overweegt ook troepen naar het oosten te sturen. “De Navo zal alle noodzakelijke maatregelen blijven nemen om bondgenoten te beschermen en te verdedigen”, zei topman Jens Stoltenberg.

Oekraïne heeft Nederland verzocht om verdedigingsmateriaal, bevestigde Hoekstra. Dat verzoek wordt momenteel bestudeerd. Het zou gaan om onder meer kogelwerende vesten.

De Europese Commissie steunt Oekraïne met 1,2 miljard euro. Tegelijk hoopt de EU dat de diplomatieke route nog kan leiden tot ontspanning van de situatie aan de Oekraïense grenzen. Alle inspanningen zijn daarop gericht, zei buitenlandchef Josep Borrell.

