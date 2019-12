Het is duidelijk wat de Britten willen: Get brexit done!

Er is geen ontkomen meer aan. De Britten gaan hun eigen weg. Over iets meer dan een maand, op 31 januari 2019, zal het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten. De uitkomst van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk liet afgelopen nacht geen enkele twijfel over de wens van de kiezers: die willen dat brexit zijn beslag krijgt. De Conservatieve partij, geleid door Boris Johnson, won met een meer dan stuiterende meerderheid zetels de verkiezingen.

De komende jaren zitten in het Lagerhuis 364 volksvertegenwoordigers namens de Conservatieve Partij. Die zullen de slechts 203 Labourzetels zwaar overvleugelen.

Het was de eerste keer sinds 1987 dat de Conservatieven op een dergelijk overtuigende manier de verkiezingen wisten te winnen. Destijds was het premier Margaret Thatcher die opnieuw werd verkozen, nu is het Boris Johnson, een jongensachtige, enigszins puberale politicus van wie een jaar geleden nog niemand geloofde dat hij volwassen genoeg was om de rol van premier te vervullen.

Premier van alle mensen

‘Get brexit done’, zei Johnson tot vervelens toe deze afgelopen zes weken. Dat was duidelijk wat de Britten wilden horen, moe als ze waren van het eindeloze gepalaver in Westminster over deal of no deal. Hoe dan ook wilden ze verder, vooruit.

Zó zat waren ze het, dat veel van hen besloten te breken met Labour, al was dat de partij waarop ze altijd hadden gestemd. Vooral in het arme noorden van Engeland, waar Labour tot nog toe bijna altijd won, kozen de kiezers nu voor Johnson. In interviews met kiezers bleek afgelopen weken dat het idee dat Labour, de partij die geleid wordt door Jeremy Corbyn, nòg eens met Brussel over brexit wil gaan onderhandelen, ze te erg tegenstond.

Zo kleurden grote delen van het rode noorden blauw. Boris Johnson verscheen vrijdagochtend even na zevenen op de televisie. Daar bediende hij zich van een heel andere toon dan de afgelopen weken. Niet langer stond daar de wat aandoenlijke puberman die zich in de koelkast opsluit om journalisten te ontlopen, nu stond er een premier van alle mensen. “Het kan zijn dat u ons uw stem alleen maar hebt geleend”, zei hij. “Dat u niet over uzelf denkt als de Tory. Dat uw hand misschien wel heeft geaarzeld boven het stemformulier. Ik beloof u: we zullen u niet teleur stellen.”

Een hele kluif om het land bijeen te houden

Johnson beloofde investeringen in onderwijs en de nationale gezondheidszorg, een immigratiesysteem naar Australisch model en grote investeringen in infrastructuur. Hij beloofde ook dat het land het ‘groenste land op aarde’ zal worden. Maar het allermeest beloofde hij, staand voor een wand waarop de nacht ervoor nog gauw het nieuwe regeringsmotto ‘regering van het volk’ was geplakt, dat de Conservatieve regering zich zal opstellen als een regering die het land bijeenhoudt.

Dat wordt nog wel een hele kluif. Want de verkiezingsuitslagen maakten ook duidelijk dat de Schotten zich van hem hebben afgekeerd, net als de Noord-Ieren. De Schotse Nationale Partij, die het liefst volgend jaar al een referendum wil houden over onafhankelijkheid, won 15 zetels. In Ierland verloor de DUP. Dat was de afgelopen twee jaar de partij die in Westminster een minderheidsregering van de Conservatieven in het zadel hield. Maar sinds Johnson een nieuw uittredingsakkoord met Brussel onderhandelde, voelt het landsdeel zich bekocht. Een ongewenste douanegrens in de Ierse Zee lijkt er nu toch te komen.

Corbyns rol ter discussie

Het verlies van de DUP valt in het niet bij het enorme verlies van Labour, de partij die wordt geleid door Jeremy Corbyn. Waar de Labourleider vier jaar geleden nog met een overweldigende meerderheid tot voorman werd gekozen, zo genadeloos dumpten de kiezers hem nu. Dat werd voor een groot deel veroorzaakt door brexit, waarover zijn partij vaag bleef. Maar het lag ook aan Corbyn zelf, die niet in staat bleek om de aanhoudende beschuldigingen van antisemitisme aan zijn adres adequaat te pareren. Daar kwam nog bij dat hij als koud werd gezien, als een man van hoofd meer dan hart. Hoewel hij nog niet is afgetreden, heeft Corbyn vanochtend inmiddels wel gezegd dat hij bij volgende verkiezingen zijn partij niet meer zal aanvoeren.

Hij wil de partij nog wel blijven leiden door een proces van interne discussie. Daarin zal op enig moment ook zijn eigen rol aan de orde komen. Dat Corbyn daar nog niet aan toe is, bleek uit de toespraak die hij vrijdagochtend hield. “Wij hebben campagne gevoerd met een partijprogramma van hoop, een programma dat de ongelijkheid en oneerlijkheid die in dit land zijn ontstaan weer ongedaan wilde maken. Die punten waren zeker populair. Maar brexit heeft het debat zodanig verdeeld en gepolariseerd, dat het normale debat daaraan ondergeschikt werd.”

