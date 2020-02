Het is doodstil in Milaan, Italië vreest een recessie door het nieuwe coronavirus

Om tien uur in de ochtend trekt souvenirverkoper Daniele Sala de lade uit zijn kassa en laat die zien: “Alleen wat munten. Geen enkel bankbiljet. Ik ben vanaf vijf uur vanochtend open. Normaal zou ik op dit tijdstip al vijftig, zestig euro hebben verdiend. Maar vandaag: niente.”

Sala staat in zijn piepkleine ­kioskje, omringd door aanstekers, koelkastmagneten en asbakken met afbeeldingen van de Dom van Milaan die tweehonderd meter verderop staat. Hij moet het hebben van de drommen toeristen die de gothische basiliek normaal gesproken komen bewonderen. Maar nu het nieuwe coronavirus sinds afgelopen vrijdag in Noord-Italië rondspookt en musea, theaters en cafés in Milaan dicht moeten blijven om verspreiding van het virus te beperken, constateert Sala dat zijn klanten zijn verdwenen.

Dat bevestigt Maurizio Naro, de voorzitter van de vereniging van Milanese hoteleigenaren. Hij zegt tegen persbureau Ansa: “Zeker 30 procent van de boekingen wordt geannuleerd. Dat kost de hotelbranche in Milaan 3 miljoen euro per dag. En niet alleen toeristen blijven weg. Bedrijven zeggen vergaderingen en congressen in de hotels af.”

Weinig auto's en de metro is leeg

Deze normaal zo bedrijvige metropool is nu dan ook onwerkelijk stil. Er rijden weinig auto’s en de metrostellen die tijdens de ochtendspits gewoonlijk volgepropt zijn, zijn bijna leeg. Het grote Piazza del Duomo is vreemd rustig. Een deel van de weinige mensen die er rondlopen, draagt mondmaskers of steekt neus en mond diep in een sjaal. Slechts een handvol Japanners staat midden tussen de duiven selfies te maken. De beroemde kathedraal, hét symbool van deze rijke stad, is vanwege het virus gesloten.

Aan het plein grenst winkelgalerij Vittorio Emanuele II, met haar marmeren vloeren en chique winkels van de Milanese modehuizen Armani, Prada en Versace. Restaurant Biffi is hier al sinds 1867 in bedrijf, staat er op de deur. Maar ober Nicolas Serra staat nu met zijn armen over elkaar werkloos tussen de tafeltjes naar buiten te koekeloeren. “Onze omzet is sinds maandag met 60 procent gedaald.” Zo’n financieel drama herinnert hij zich alleen van het begin van de jaren negentig, toen de Golfoorlog begon. “Dit virus is erger dan een oorlog, want dit virus zie je niet.” Hij windt zich op. “Natuurlijk moeten we proberen de verspreiding in te dammen, maar tegen welke prijs? Waarom moet heel Milaan lam komen te liggen terwijl we hier maar één besmetting hebben?”

De provincie Milaan, met een paar miljoen inwoners, is de economische locomotief van Italië. Hier wordt een tiende verdiend van wat zestig miljoen inwoners in het hele land bij elkaar verdienen. Als deze locomotief afremt, merkt het hele land dat, waarschuwen economen. Veelzeggend is dat de Salone del Mobile, de designmeubelbeurs in april waar honderdduizenden mensen op afkomen en waar honderden miljoenen euro’s worden verdiend, voor de zekerheid is uitgesteld tot juni; kapitaalkrachtige inkopers uit Azië dreigden weg te blijven.

Onbegrijpelijke paniek

Niet alleen Milaan is ontregeld. Ook in gewest Veneto, de tweede motor van de Italiaanse economie, voelen ondernemers de financiële klap die het virus uitdeelt. Ze klagen in de media over angstige buitenlandse toeleveranciers die onmisbare onderdelen weigeren te komen afleveren, en over zakenreizen die uit vrees voor een virusinfectie door de buitenlandse partners worden afgezegd. In Padua dondert Antonio Santocono, de voorzitter van de Kamer van Koophandel: “Onze economie ondervindt een dramatische kortsluiting. De combinatie van de begrijpelijke paniek onder de bevolking en de waanzin van de buitenproportionele maatregelen die de politici hebben genomen, kan een ongekende crisis veroorzaken.”

Financiële experts denken dat het virus de Italiaanse economie, die al nauwelijks groeit, zelfs een recessie in kan drukken. “De virusbesmettingen veroorzaken nieuwe, negatieve risico’s voor Italië”, melden bijvoorbeeld de analisten van de Rabobank. Hoe groot de schade zal zijn kan de bank nu nog niet goed inschatten. Ignazio Visco, de gouverneur van de Italiaanse Centrale Bank, denkt voorzichtig aan een verlies van 0,2 procent van het bbp.

In het noorden van het land regeert de onzekerheid. “En onzekerheid is dodelijk voor de economie”, weet Sebastiano Cavallaro, die in Milaan hotel Flora runt. Zijn vijftig kamers zijn nu voor de helft bezet, terwijl hij altijd vol zit. “Stel dat de maatregelen maanden van kracht blijven. Dat zou een ramp zijn. Hoe gaan we daarvan herstellen? Het kan lang duren voordat toeristen weer naar Milaan durven te komen.”

