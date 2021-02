Het is definitief: Harry en Meghan breken met het Britse koningshuis

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben zich definitief afgekeerd van het Britse koninklijk huis, of het koninklijk huis van hen. Hoe het ook zij, vrijdag werd bekend dat het tweetal niet meer kan terugkeren als lid van het Koninklijk Huis en dat ze alle titels en functies die ze nog hadden, teruggeven.

Dat betekent dat prins Harry allerlei erefuncties in het leger niet meer vervult en dat Meghan geen beschermvrouwe meer is van het National Theatre in Londen. Het stel had hun rol anders dan gewoonlijk willen invullen, maar dat mag niet, zo is tussen de regels te lezen in de wollige verklaringen die vrijdag door zowel het stel als het koninklijk huis werden uitgegeven. De Queen liet weten dat het paar niet zal “doorgaan met de verantwoordelijkheden en plichten die horen bij een leven in dienst van het volk” en van de kant van Harry en Meghan kwam een tekst waarin stond dat het “altijd mogelijk is om dienstbaar te zijn”.

Bij Oprah

Een jaar geleden wilde Harry, de jongste zoon van kroonprins Charles en zijn voormalige echtgenote Diana, met zijn Amerikaanse echtgenote Meghan een lossere band met het koninklijk huis. Ze wilden deels in de Verenigde Staten gaan wonen en daar hun eigen geld verdienen. Toen al bleek hun wensenlijst onmogelijk te rijmen met de plichtenlijst van een lid van het Brits koninklijk huis.

Destijds werd afgesproken dat het stel afstand zou nemen en geen koninklijke taken zouden uitvoeren, nu is besloten om de zaak om te zetten naar een definitief afscheid en de twee ook hun laatste erebaantjes te ontnemen.

Het waren misschien ook moeilijk uit te voeren erefuncties, want het stel woont in Amerika, waar het van plan is om in zelf in onderhoud te gaan voorzien. Dat is gelukt: Harry en Meghan sloten deals met Netflix en Spotify om documentaires en podcasts te produceren. Over twee weken, op 7 maart, geven ze een interview bij Oprah Winfrey.

Wel blijft Harry een mogelijke troonopvolger, al is hij de zesde in lijn. Het parlement kan hem van die functie ontheffen, zoals dat in 1936 gebeurde met Edward VIII, die afstand deed van de troon opdat hij met de gescheiden Wallis Simpson kon trouwen. Er zijn voor zover bekend nu geen plannen in die richting.

Mediapersoonlijkheid

Op dit moment is Prins Charles, de zoon van Queen Elizabeth, de eerste troonopvolger. Mocht zijn moeder sterven, dan wordt hij koning en zijn vrouw Camilla koningin. Daarna volgt Charles’ oudste zoon William, de Duke of Cambridge. Hij en zijn vrouw Kate Middleton hebben drie kinderen: opvolgers nummer drie, vier en vijf. Daarna pas komt Williams broer Harry aan de beurt en daarna weer diens kinderen. Dat zijn Archie en een nog ongeboren tweede. Nog geen week geleden werd bekend dat Meghan opnieuw in verwachting is.

Het stel is overigens niet verstoten uit de familie: in haar verklaring zei de Queen dat Harry en Meghan “zeer geliefde leden van de familie zullen blijven”.

De afstand tot het Koninklijk Huis is waarschijnlijk voor de zeer uitgesproken Meghan een uitkomst. In het afgelopen jaar steunde zij in het openbaar de Black Lives Matter-beweging en riep ze Amerikanen op om te gaan stemmen. Zulke dingen horen eigenlijk niet zo bij een Britse prinses, maar meer bij een mediapersoonlijkheid. Waarschijnlijk is ze dat laatste veel liever. De constante aandacht van de roddelpers was haar ook al een doorn in het oog.

