Het is de vraag of Kramatorsk een keerpunt in de oorlog wordt

Twee dagen na de raketaanval op de markt in Sarajevo, eind augustus 1995, stegen de Navo-vliegtuigen op. In de drie weken daarna troffen zij met ongeveer duizend bommen meer dan driehonderd doelen van de Bosnische Serviërs, die achter de aanslag op de markt zaten. Het ingrijpen door de Navo dwong hen naar de onderhandelingstafel in Dayton, Ohio, waar een akkoord werd bereikt over de toekomst van Bosnië.

De verontwaardiging over de Servische agressie speelde een grote rol bij dit besluit. Het was ook niet de eerste raketaanval op de markt in Sarajevo; in februari 1994 waren er al 68 mensen omgekomen bij een vergelijkbare actie. Toen probeerden de Serviërs de schuld nog af te schuiven op de Bosniërs zelf. Bij het tweede bloedbad op de markt sloeg de stemming in het Westen echt om en besloot de Navo in te grijpen.

Is de Russische raketaanval op het treinstation van Kramatorsk in Oost-Oekraïne ook zo’n moment? Daar ziet het niet naar uit, want de Navo-vliegtuigen zullen nu niet opstijgen om Russische stellingen te bombarderen. De Verenigde Staten en hun bondgenoten willen niet direct betrokken raken in de oorlog. Rusland is een tegenstander van een heel ander kaliber dan de Bosnische Serviërs en bovendien een nucleaire macht. Hooguit zal deze aanval de bereidheid vergroten om Oekraïne meer wapens te leveren.

Overeenkomsten

Toch zijn er wel overeenkomsten tussen Sarajevo en Kramatorsk: zo had de aanval in beide gevallen geen direct militair nut, er werden geen militairen, tanks of straaljagers getroffen. De agressor nam, zonder dat iemand dat zag aankomen, een plaats onder vuur waar veel burgers verzameld waren en daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. In Sarajevo waren dat er 43, in Kramatorsk al meer dan vijftig. Zo laat de aanvallende partij zien dat zij bereid is ongewapende burgers te treffen, waarschijnlijk om het moreel van de tegenpartij te breken.

Natuurlijk waren er eerder dramatische momenten in de oorlog in Oekraïne, zoals in Boetsja, bij Kiev. Verschil is wel dat daar pas achteraf duidelijk werd hoeveel slachtoffers er waren, nadat de Russen zich hadden teruggetrokken. In Kramatorsk waren hulpdiensten en media snel ter plekke, de beelden gingen direct de hele wereld over en leidden tot afschuw. In moderne oorlogen zijn er meer van dergelijke momenten geweest en soms hebben die ook grote invloed aan het thuisfront.

De Amerikaanse aanval op My Lai is een bijzonder gruwelijk voorbeeld. In het Vietnamese dorp, in feite twee gehuchten, gingen Amerikaanse militairen in 1968 op beestachtige wijze tekeer. Vrouwen werden verkracht, mishandeld en gedood, kinderen ook, en in totaal stierven honderden burgers. Het exacte aantal, ergens tussen de 350 en 500, staat nog altijd niet vast.

Voor veel Amerikanen werd My Lai symbool van de zinloosheid en gruwelijkheid van de Vietnam-oorlog, die toch al uitgebreid op televisie was te zien. Enkele militairen zijn in de VS vervolgd, één werd gestraft en een paar jaar later weer vrijgelaten. Maar de publieke verontwaardiging maakte geen einde aan de oorlog in Vietnam, de bombardementen werden in de jaren daarna juist geïntensiveerd. Een paar jaar later sloeg de beroemde foto van Kim Phuc, het naakte meisje dat huilend vlucht voor een Amerikaanse napalm-aanval, opnieuw in als een bom op de publieke opinie in de VS.

Op het station in de Oekraïense stad Kramatorsk hadden zich volgens gouverneur Pavlo Kirilenko duizenden mensen verzameld die wachtten op evacuatie. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Russische tv-kijkers

Het is de vraag of Kramatorsk ook zo’n effect zal hebben op het thuisfront. Voor de Russische tv-kijkers zal de aanval op het treinstation, hoe cynisch dat ook klinkt, waarschijnlijk niet veel veranderen.

Het Russische publiek krijgt dag in dag uit te horen dat Oekraïne de agressor is en dat in het oosten van dat land de Russisch-sprekenden al jaren het slachtoffer zijn van de nazi’s die in Kiev de dienst zouden uitmaken. Op de raket in Kramatorsk stond geschreven ‘dit is voor kinderen’, waarschijnlijk een verwijzing naar verhalen in de Russische media over gruwelijkheden die de Oekraïners Russische kinderen zouden aandoen.

