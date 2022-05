Het is alsof Ellen van Dijk stilstaat, en de baan beweegt

En weg is ze, staand op de pedalen. Dan gaat ze zitten op het zadel. Ze legt haar onderarmen in de beugels. Vouwt haar schouders naar haar oren en duikt met haar neus naar haar polsen. Zo blijft ze zitten. Kop naar beneden. Rug als een schildpad. Benen draaien. Naar de zwarte lijn kijken, een uur lang.

Ik wil in dat hoofd dat naar de zwarte lijn kijkt kijken. Zien wat ze denkt. Of niet meer denken kan. Wat gebeurt daar, tussen de oren van Ellen van Dijk?

Ze ziet de plankjes van de wielerbaan. Zoef. Zoef zoef zoef. Snel. Sneller. Doe rustig. Je bent pas net begonnen. Adem. In. En uit. Tem je opwinding. Dit is jouw moment, dit is waar je van droomt en je je al maanden op voorbereidt. Met een team van zoveel mensen. Ze kijken allemaal. En zij niet alleen. Via de camera’s kijkt iedereen, over de hele wereld. Mensen thuis, net aan het avondeten begonnen. Op het scherm van hun mobieltje in de trein. Met de benen omhoog op de bank. Al die ogen van al die mensen.

De zwarte lijn is het enige dat telt

Schud die ogen van je af. Maak je gedachten klein. Hier en nu is het enige dat telt. De zwarte lijn. Blijf op die lijn. Maar hoe kun je op die lijn blijven als je niet vooruit kunt kijken, als je geen richtpunt hebt? Probeer het zelf maar eens, op je gewone fiets. Blijf op de witte stippellijn van het fietspad terwijl je recht naar beneden kijkt. En kijk dan eens ver vooruit.

Ellen blijft op de zwarte lijn, zo goed en kwaad als dat gaat. Haar benen vertonen nog geen spoor van vermoeidheid. Ze draaien. Soepel. Het is alsof Ellen stilstaat, en de baan beweegt. Hypnotiserend. Duizelingwekkend. Alsof je in de trein zit en denkt dat je bent gaan rijden, tot je merkt dat het de trein is die je door het raam ziet die beweegt.

Alleen het kleine plukje haar onder Ellens helm uit bewijst dat niet de baan, maar zij het is die vooruit gaat. Het is een heel klein flapperplukje. Misschien wel het enige ongetemde aan de tijdrijdster op dit moment. Pak, fiets, houding: alles is bekeken. Gemeten. Geperfectioneerd. Alles is aerodynamisch. Dat hoofd naar beneden en de ogen recht op de zwarte lijn gericht scheelt misschien wel een paar honderd meter in dit uur.

Die zwarte lijn. Langzaam kruipt hij omhoog. Zwarte puntjes in de voeten, zwarte prikkels in de benen. Zwarte scheuten pijn overal. Grote, zwarte plekken waar haar gewrichten en spieren scharnieren op manieren die eigenlijk niet mogelijk zijn. De zwarte lijn wordt bibberig. Lijkt wel een dikke lijn processierupsen, met van die haartjes recht omhoog. Blijf er niet achter haken. Laat je erdoor dragen. Door die haartjes, je rijdt er als je heel goed kijkt eigenlijk best soepel overheen. Is de zwarte lijn nu ineens van drop? Hij kleeft. En plakt en zuigt.

Langzaam wordt de lijn weer scherper. Zo, dat was een slecht moment. Trap door, Ellen. Trap door. Na wat je net hebt meegemaakt, red je die laatste minuten ook nog wel.

De bel. Het oude record is er al aan. De tijd stopt.

Het begin van de race lijkt plots een eeuwigheid geleden, het uur is voorbij en ook alweer vergeten. Maar niet de afstand. 49,254 kilometer is het verst dat een vrouw op een fiets ooit reed. Er gaat vast iemand ooit verder. Maar jouw naam, Ellen van Dijk, staat geschreven voor altijd.