Het imago van de emir van Dubai brokkelt langzaam af

Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum is nog altijd een graag geziene gast op veel feesten en partijen van ’s werelds upper class. Of het nou in traditionele hoge hoed en stropdas is bij de paardenraces op het Engelse Royal Ascot of als gastheer van het International Women’s Forum 2020 in Dubai, hij staat altijd stralend op de foto. Veel wereldleiders zien hem als een moderniserende kracht in het Midden-Oosten, en zoeken dan ook graag zijn gezelschap op.

Sjeik al-Maktoum is de emir van Dubai en de minister-president én vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten. Velen zien hem als de man die Dubai succesvol maakte: van de oprichting van vliegmaatschappij Emirates tot de bouw van de Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld. Op al deze projecten drukte de emir zijn stempel. Het zijn geen wapenfeiten waar de emir bescheiden over doet, hij profileert zichzelf graag als degene die Dubai transformeerde van een stoffig vissersdorpje tot de rijke oliestaat van nu.

Ontvoering van dochters achtervolgt de sjeik

Maar het populaire imago van al-Maktoum heeft de afgelopen jaren steeds meer deuken opgelopen, met name door zijn vermeende rol in het ontvoeren en vastzetten van twee van zijn dochters – prinses Shamsa en prinses Latifa – nadat deze Dubai respectievelijk in 2000 en 2018 probeerden te ontvluchten. Hoewel al-Maktoum ontkent zijn dochters gevangen te houden, blijft het nieuws hem achtervolgen. Zo werd donderdag bekend dat prinses Latifa de Engelse politie in een brief oproept het politieonderzoek naar de ontvoering van Shamsa opnieuw te openen.

Het is ook dankzij een van die dochters dat er de laatste jaren meer bekend is geworden over hoe de emir zich privé gedraagt. In 2018 kwam er namelijk een video online waarin prinses Latifa uit de doeken doet hoe haar vader in het echt heel anders is dan hoe hij publiekelijk doet voorkomen. Latifa had de video opgenomen vlak voor de gewaagde ontsnappingspoging die ze in 2018 deed. Met de hulp van haar capoeira-lerares en een Franse oud-spion probeerde ze met een boot Dubai te ontvluchten. De poging mislukte – ze werd hardhandig teruggehaald naar Dubai door commando’s – maar haar vrienden zetten het filmpje wel online.

Zelfs als ze slaapt wordt ze in de gaten gehouden

Want, zo legt Latifa uit in de video, als haar ontsnappingspoging zou mislukken dan kan de wereld in ieder geval begrijpen waarom ze Dubai en haar vader wilde ontvluchten. Volgens haar moet hij altijd de controle hebben, zo heeft ze nooit zelf mogen autorijden of alleen mogen reizen, en wordt haar oudere zus Shamsa gedrogeerd en zelfs als ze slaapt in de gaten gehouden, zodat ze niet nogmaals kan ontsnappen. “Het is de meest kwaadaardige persoon die ik ooit in mijn leven heb ontmoet”, vertelt Latifa over haar vader. “Het publieke imago dat hij van zichzelf probeert te schetsen, met mensenrechten... het is allemaal bullshit”.

