Het had er al moeten zijn, het was er bijna, maar eigenlijk is het Tunesië-akkoord er nog lang niet

Sluitende afspraken met Tunesië, die premier Rutte zo graag wil om migratie te verminderen, zijn nog lang niet af. Dat hoorde de commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement donderdag achter gesloten deuren van betrokken ambtenaren van de Europese Commissie.

Zo weigert de Tunesische president Kais Saied nog steeds om alle voorwaarden van het akkoord te accepteren. Hij wil wel de 900 miljoen euro economische steun van Europa, maar niet zomaar de hervormingen doorvoeren die nodig zijn voor financiële steun. Dat zegt Tineke Strik van GroenLinks, die bij de bijeenkomst aanwezig was.

“Ook is er nog geen akkoord over de precieze voorwaarden voor Europa’s economische steun. In ruil voor steun aan energieprojecten moet Tunesië daarnaast voldoen aan bepaalde Europese regels. Maar Saied heeft het standpunt ‘ik laat me de les niet lezen’. Daarom heeft hij nog niet beloofd om die dingen te gaan doen.”

Dé oplossing

Een akkoord met Tunesië over het tegenhouden van migranten geldt in Brussel op dit moment als dé oplossing voor het op korte termijn aanpakken van de migratiedruk op Europa. Het zou maar een haar schelen of het is er, zo werd deze week voorgespiegeld, eigenlijk alleen nog een kwestie van tekenen.

Het zou nét niet zijn gelukt om rond te krijgen vóór ze deze donderdag bij elkaar kwamen. Premier Rutte, zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni en commissievoorzitter Ursula von der Leyen waren twee weken geleden nog speciaal naar Tunis gegaan om dat voor elkaar te boksen.

Maar achter een dichte deur in het Europees Parlement klonken dus andere geluiden. Volgens Strik is zelfs over de primaire voorwaarden van het akkoord nog geen overeenstemming. Zoals de EU-eis dat Saied akkoord gaat met bepaalde voorwaarden die het Internationaal Monetair Fonds stelt. “Als dat niet gebeurt, komen die 900 miljoen van de EU ook niet”, zegt Strik. Met dat deel van het akkoord moet het Europees Parlement overigens ook nog expliciet instemmen.

Dat ligt anders voor de afspraken over migratie, ook al zijn daar ook enkele honderden miljoenen mee gemoeid. “Ook over migratie lopen de onderhandelingen nog volop. De EU wil geld geven voor zowel grenscontroles op zee, als aan de zuidelijke grens van Tunesië. Ook wil Tunesië een bedrag van de EU om migranten vanuit Tunesië naar hun landen van herkomst te sturen. Ten slotte gaat het akkoord over de mogelijkheid voor de EU om Tunesische burgers terug te mogen sturen naar Tunesië.”

Strik: “Meloni wil waarschijnlijk ook mensen die oorspronkelijk uit andere landen komen kunnen terugsturen, als zij via Tunesië naar Italië komen, maar dat maakt geen deel uit van de afspraken. Daarover moet ze apart afspraken maken, die alleen tussen Italië en Tunesië geldig zijn.”

‘Totaal onbetrouwbaar en onvoorspelbaar’

De Europese Commissie onderhandelt ook nog over afspraken over opvangcentra, aldus de GroenLinks-politicus. Ze houdt haar hart vast, want de Tunesische president is volgens haar ‘totaal onbetrouwbaar en onvoorspelbaar’. Bovendien vindt ze het twijfelachtig om zaken te doen met een autocratisch leider, die migranten en vluchtelingen in eigen land ‘criminelen’ noemt en hen huisvesting en werk heeft ontnomen.

Een paar straten verderop in Brussel zaten op hetzelfde moment de regeringsleiders van Europa bij elkaar. Bij binnenkomst zei premier Rutte juist dat hij veel vertrouwen heeft in het Tunesië-akkoord. “We doen er alles aan om de instroom beheersbaar te krijgen. We willen met meer landen zulke afspraken maken. Het plan is om in koppeltjes van leiders te gaan, zoals ik met Meloni. Italië en Frankrijk kunnen bijvoorbeeld samen afspraken maken met Libië.”

Lees ook:

Hoe Rutte en Meloni elkaar vonden in hun strijd tegen migratie

Mark Rutte heeft in de Italiaanse Giorgia Meloni een nieuwe kompaan gevonden met wie hij samen optrekt in het migratievraagstuk. Met succes, al is Meloni wel echt uit ander hout gesneden dan Angela Merkel was, met wie hij eerder zo’n pilotenduo vormde.