Het Griekse eiland Lipsi is er helemaal klaar voor, nu de toeristen nog

Eilandhoppen

Iedereen kan weer op vakantie in Griekenland, mits hij volledig is gevaccineerd, een negatief testbewijs op zak heeft of kan aantonen onlangs corona te hebben gehad. Griekenland loopt met de opening voorop in de EU. Reizigers kunnen bij aankomst wel verplicht worden een sneltest te doen. Net als in Nederland loopt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames licht terug, maar vooral de regio rond Athene is nog een brandhaard.

Met het openen van de grenzen zijn ook de coronamaatregelen versoepeld. Het is niet meer nodig per sms toestemming te krijgen om naar buiten te gaan en de avondklok gaat pas in om half één ’s nachts. Horeca is open, maar alleen buiten. Voor winkelen hoeft geen afspraak meer te worden gemaakt. Wel geldt binnen en buiten een mondkapjesplicht.

Wie van plan is te gaan eilandhoppen, heeft nog te maken met beperkingen. Wie niet volledig gevaccineerd is, moet voor elke veerboot of binnenlandse eilandvlucht een recent negatief testresultaat overleggen.