Het geweld sijpelt de Amerikaanse politiek binnen

Je zou het haast vergeten, zo ernstig hadden de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden het met elkaar aan de stok. Maar de infrastructuurwet die vorige week vrijdag werd aangenomen, en die maandag feestelijk door Joe Biden zal worden ondertekend, kon er alleen komen dankzij de steun van Republikeinse collega’s. De betreffende Republikeinen hebben het nu op hun beurt aan de stok met hun eigen partij - en krijgen doodsbedreigingen op hun telefoon.

De wet heet in de wandeling ‘BIF’, het Bipartisan Infrastructure Framework. Het bevat de onderdelen van Joe Bidens grote, biljoenen dollars kostende plannen waar ook een aantal Republikeinen in de Senaat zich in kon vinden.

Dankzij de steun van 19 van de 50 Republikeinse senatoren had de wet een meerderheid van 69 stemmen, ruim voldoende om te ontsnappen aan de beruchte regel dat je in de Senaat geen gewone meerderheid, maar een 60-40 meerderheid nodig hebt voor de meeste wetten. Een van die voorstemmers was fractievoorzitter Mitch McConnell, die de andere Republikeinse voorstemmers daarmee solide politieke rugdekking gaf.

De rest van Bidens plannen is nog in de maak, in een wet die geld uittrekt voor sociale kwesties als onderwijs, ziekteverlof en kinderopvang. Die wet voldoet aan speciale voorwaarden waardoor in de Senaat een gewone meerderheid voldoende is. Die hebben de Democraten met hun 50 zetels, als je de doorslaggevende stem van vice-president Kamala Harris meerekent. En die speciale procedure is voor die wet nodig omdat de Republikeinen unaniem tegen zijn.

Voor Biden was het aantrekkelijk om het deel van zijn plannen dat betrekking heeft op bruggen, wegen en snel internet er met Republikeinse steun door te krijgen. Want hij voerde campagne als de president die zaken zou kunnen doen met de Republikeinse oppositie. En voor de Republikeinen was het een voordeel dat ze zo konden laten zien dat ze heus wel hun verantwoordelijkheid nemen, en heus niet alleen maar overal tegen zijn.

Maar in het Huis lagen de kaarten anders

Toen ging de wet naar het Huis van Afgevaardigden. En daar was de sfeer heel anders. Gematigde Democraten wilden hem meteen in stemming hebben, progressieve Democraten beloofden tegen te stemmen zolang die tweede grote wet met sociale maatregelen niet ook in stemming zou komen. Anders, zo vreesden ze, zou die er helemaal niet meer komen.

Beide groepen hadden een sterke positie. De Democraten hebben maar een kleine meerderheid in het Huis. Aangenomen dat alle Republikeinen tegen een wet stemmen, hoeven er maar vijf Democraten ook tegen te stemmen of het plan sneuvelt.

Na zware onderhandelingen kregen de gematigde Democratische fractieleden uiteindelijk hun zin en gaven de progressieven toe: de meesten van hen stemden voor de wet. Maar niet allemaal: de zes meest linkse Democraten, waaronder hun boegbeeld Alexandria Ocasio-Cortez, stemden tegen.

Zes is meer dan vijf. De wet redde het toch doordat, net als in de Senaat, een aantal Republikeinen, maar liefst dertien, voor stemden.

Afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez in het huis tijdens een sessie over de nieuwe wetgeving. Beeld Getty Images

Op het eerste gezicht was dat normaal. De wet kwam als ‘bipartisan’ uit de Senaat. Dat ‘tweepartijdige’ wil niet zeggen dat beide partijen het erover eens waren, maar dat er in ieder geval in beide partijen steun voor was gevonden. Waarom zou dat in het Huis anders zijn?

Omdat daar het politieke spel nog veel feller wordt gespeeld dan in de Senaat, en er zeker bij de Republikeinen veel minder belangstelling is voor een tijdelijke wapenstilstand. De Republikeinse fractieleiding had de leden opgeroepen tegen te stemmen.

Dat dit niet gebeurde, en dat daardoor de infrastructuurwet werd aangenomen, wordt de dertien die het stembevel in de wind sloegen binnen (en buiten) het Huis enorm kwalijk genomen.

“Deze mensen stemden voor Joe Biden, voor een infrastructuurwet die, om het maar openlijk te zeggen, Joe Biden een overwinning geeft”, foeterde voormalig afgevaardigde Mark Meadows, voormalig stafchef van Donald Trump. Trump zelf liet zich natuurlijk ook niet onbetuigd. De voorstemmende Republikeinen “moeten zich schamen dat ze Democraten helpen”, zei hij in een toespraak tot geldschieters van de partij. Hij vindt dat de dertien uit alle commissies van het Huis moeten worden gezet, waarmee ze bijna al hun politieke invloed zouden kwijtraken.

Binnen de fractie, onder collega’s dus, was de toon al even fel. Degenen die de wet steunden waren ‘verraders van hun partij, van hun kiezers en van onze geldgevers’, zei de Republikeinse afgevaardigde Marjorie Taylor Greene. En heel behulpzaam twitterde ze de telefoonnummers van twaalf van de dertien, zodat haar volgers die zouden kunnen vertellen hoe ze over verraders dachten.

Nou, dat hebben ze gehoord. “Je bent een stuk stront, en ik hoop dat je sterft”, luidde de boodschap die Fred Upton op zijn voicemail kreeg. En hij was niet de enige die met de dood werd bedreigd.

De Republikeinse fractieleider Kevin McCarthy zou het als zijn taak kunnen zien hen te verdedigen, de gemoederen te bedaren, de eenheid binnen zijn fractie zo veel mogelijk te herstellen. Maar hij hield zich stil. Dat deed hij ook toen er een bedreiging in de richting van een Democraat ging, door toedoen van een van zijn fractieleden. Afgevaardigde Paul Gosar twitterde een video waarin te zien was hoe hij hoogstpersoonlijk de Democraat Alexandria Ocasio Cortez doodt met een zwaardslag in de nek.

Volgens Gosar moeten de critici van de video niet zo overspannen reageren. Maar het viel verslaggevers van de New York Times op dat pleiten voor geweld, of het praten over geweld als stijlmiddel in de politiek, bij de Republikeinen heel normaal geworden is. “Wanneer mogen we nou gaan schieten?” was de vraag van een aanwezige bij een campagnebijeenkomst in Idaho. “Hoeveel verkiezingen gaan ze nog stelen voordat we die mensen doodmaken? Hij kreeg er applaus voor. De Republikeinse spreker aan wie de vraag werd gesteld, Charlie Kirk, wees dat van de hand, maar een Republikeinse afgevaardigde in het parlement van Idaho, Ben Adams, vond het “een redelijke vraag”.

En in Ohio deed een kandidaat voor de Senaat een soortgelijke duit in het zakje. Republikein Josh Mandel is Joods – iets wat een van zijn Republikeinse concurrenten trouwens zoveel mogelijk meldt, in één adem met het feit dat hijzelf christen is. “Als de Gestapo voor de deur staat”, zei Mandel, “dan weet je wat je te doen staat.”

Historici houden hun hart vast. Politiek geweld is niets nieuws in de VS, maar niet eerder kwam het refereren aan en vergoelijken van geweld vooral vanuit één politieke partij, en nog wel uit de top. Mede als gevolg daarvan vindt 30 procent van alle Republikeinen dat echte patriotten geweld mogen gebruiken om ‘het land te redden’. En de noodzaak om het land te redden is een vast onderdeel van het politieke spraakgebruik – bij beide partijen trouwens.

Volgens politicoloog Lee Drutman van de denktank New America is er geen verbetering in zicht, en baant het praten over politieke tegenstanders als vijanden, en over politieke conflicten als oorlog, de weg voor het uitbreken van gewelddadigheden. “Ik zie niet goed hoe we in 2024 een vreedzame verkiezing kunnen krijgen.”