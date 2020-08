Het gevaar komt van buiten. Dus kan een Chinese grenswacht een vaccin goed gebruiken

In China wordt een van de mogelijke vaccins tegen het coronavirus al sinds juli gebruikt. Niet alleen in een test die bedoeld is om de werkzaamheid en eventuele bijwerkingen te controleren, maar volgens de Chinese autoriteiten ook als middel om te zorgen dat mensen in risicovolle functies niet besmet raken. Maar er wordt niet bij gezegd om welk vaccin het gaat – en of het ook werkt.

Ja, de overheid heeft dit gebruik van het vaccin goedgekeurd, erkende Zheng Zhongwei zondag op de staatstelevisie CCTV. De hoge ambtenaar in de Chinese gezondheidszorg, die verantwoordelijk is voor het vaccinprogramma, zei dat het ging om ‘noodgebruik’ van het nieuwe middel. Het wordt volgens Zheng onder meer toegediend aan douaniers en medewerkers in de zorg. Binnenkort moeten ook medewerkers in de transportsector volgen en mensen die op markten met levende dieren werken.

China heeft nu al zeven dagen geen nieuwe interne besmetting geconstateerd. Dankzij een systeem van kleurcodes kan een groot deel van de bevolking inmiddels weer leven zoals zij dat voor de pandemie gewend waren. De hele wereld keek eerder deze maand verbaasd op van massa’s Chinezen die zich in zwemparadijzen dicht op elkaar aan het vermaken waren. En dat nog wel in Wuhan, de stad waar alles in het begin van dit jaar begon.

Vaccin wordt getest op militairen

Die grenswachten zijn daarmee symbolisch interessant. Door hun het vaccin te geven zegt de Chinese overheid: het gevaar kan alleen van buiten komen. Volgens Zheng lopen douaniers een groot risico, meldt de krant South China Morning Post. In juni ging er al een oproep uit naar mensen die aan een test van het vaccin wilden meewerken. Daarbij richtte de overheid zich onder meer tot Chinezen die voor hun werk naar het buitenland reizen. Een van de Chinese vaccins in ontwikkeling wordt ondertussen getest op militairen.

Om hoeveel mensen het nu gaat en welk vaccin de grenswachten, zorgmedewerkers en reizigers krijgen is niet bekendgemaakt. Van de acht vaccins die nu wereldwijd in de derde fase zitten, waarbij grote groepen mensen het middel uitproberen, zijn er vier Chinees. Daarmee lijkt de kans groot dat China straks als eerste producent van een coronavaccin met de eer kan strijken, al zijn ook Amerikaanse, Britse, Zweedse, Duitse, Australische en Russische bedrijven en onderzoeksinstellingen – vaak in samenwerking – een flink eind op weg.

China loopt al op de zaken vooruit door andere landen te beloven dat zij snel over een nieuw vaccin kunnen beschikken. Premier Li Keqiang zei maandag dat landen in het Mekong-gebied - Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam - als eerste bediend zullen worden. Eerder zijn vergelijkbare beloftes gedaan aan Afrikaanse landen, Pakistan, Indonesië, de Filippijnen, Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse staten.

Kenners van de internationale betrekkingen spreken al van ‘vaccin-diplomatie’. Door de genoemde landen te vriend te houden wint China aan invloed, onder meer binnen de Verenigde Naties. Dat komt goed uit omdat de betrekkingen met de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk sterk verslechterd zijn de afgelopen maanden, onder meer vanwege het harde Chinese beleid in de gedeeltelijk autonome stad Hongkong.

