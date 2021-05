Het ‘geheime’ dagboek van brexit-onderhandelaar Barnier: Klein aantal Tories frustreerde brexitproces

Dat het brexitproces zo’n martelgang was, is vooral te wijten aan ‘interne ruzies, meervoudig verraad en gefnuikte ambities’ van een ‘bepaald aantal’ Britse Conservatieve politici. Dat schrijft de afgezwaaide EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier in zijn langverwachte memoires La grande illusion, die deze week in Frankrijk zijn verschenen.

Het is een minutieus, ‘geheim’ dagboek van zijn ruim vier jaar aan de brexittop. Het grote probleem met de Britten, schrijft Barnier, is dat ze de onderhandelingen in gingen door ‘met zichzelf te praten’.

“Het huidige team in Downing Street is niet opgewassen tegen de uitdagingen van de brexit”, schrijft de Fransman op een moeilijk moment tijdens de onderhandelingen. “Ik vertrouw ze simpelweg niet meer.”

Barnier was EU-hoofdonderhandelaar tijdens de twee aparte onderhandelingsfases, eerst over de terugtrekkingsovereenkomst, vervolgens over het handelsakkoord. Hij wordt genoemd als mogelijke uitdager van Emmanuel Macron bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, al is zijn kandidatuur nog niet officieel.

Waarschuwende woorden

Over zijn vaak wisselende tegenspelers aan Britse kant laat Barnier zich mild uit. Hij is in januari 2017 wel verbaasd over een brexitspeech van de toenmalige premier Theresa May. “Het aantal deuren dat ze dichtdoet, de ene na de andere ...”, verzucht hij. “Ik ben verbijsterd dat ze nu al haar kaarten laat zien, nog voordat we met de onderhandelingen zijn begonnen.”

Ook bevreemdt hem de Britse positie dat het land pas buiten de EU tot wasdom zou kunnen komen. “Ik vraag me af wat het VK er tot nu toe van heeft weerhouden een ‘Global Britain’ te worden. Duitsland is een ‘Global Germany’ geworden terwijl dat stevig is verankerd binnen de EU en de eurozone.”

Ondanks al zijn frustraties over de Britten zijn Barniers laatste waarschuwende woorden aan de EU gericht: “Er zijn redenen om te luisteren naar het volksgevoel dat zich toen uitte, en dat zich nog steeds uit in vele delen van Europa – en om er antwoord op te geven. Dat zal tijd kosten, respect en politieke moed.”

Lees ook:

Ook het Europees parlement keurt nu officieel brexit-handelsverdrag goed

Het is officieel: het Europees Parlement keurt het handels- en samenwerkingsverdrag van de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk goed, met 660 stemmen voor, 5 tegen en 32 onthoudingen.

Voor de ijdele pragmaticus Michel Barnier is het brexit-akkoord een bekroning van een imposante carrière

Michel Barnier is sinds 2016 de onbetwiste brexit-man van de EU. Wat dreef hem?