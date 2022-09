Het geheim van het succes van Queen Elizabeth – populair terwijl niemand haar écht kende

De cijfers liegen niet: praktisch iedereen in het Verenigd Koninkrijk hield van koningin Elizabeth, die donderdag overleed. Uit een peiling van onderzoeksbureau YouGov blijkt dat maar 8 procent van de Britten weinig van haar moest hebben. Een uitzonderlijk laag percentage. Zeker als je bedenkt dat ‘slechts’ 62 procent van de Britse bevolking een uitgesproken voorstander is van de monarchie. 22 procent zou het koningshuis, dat de koningin toch ruim zeven decennia lang leidde, het liefst direct afschaffen. Zelfs de nodige geharde republikeinen waardeerden haar dus.

Een ander onderzoeksinstituut, Ispos, peilde voorafgaand aan het 70-jarig jubileum van de koningin, in juni dit jaar, wat mensen dan precies zo aan haar waardeerden. Veel ondervraagden antwoordden haar te zien als een cruciaal symbool voor Groot-Brittannië en als degene bij uitstek die het hele volk wist te verenigen. En daarbij komt natuurlijk: veruit het grootste deel van de Britten had tot donderdag nooit een ander staatshoofd gekend. Met andere woorden: na zeventig jaar op de troon was de Queen in veler ogen min of meer gaan samenvallen met het gevoel van Britse identiteit.

“Ze is scherpzinnig, meelevend, heeft veel inzicht en bezit de typische en traditionele deugden die je met Britten associeert”, zei oud-premier John Major niet voor niets toen zij negentig werd.

Enorm gevoel voor humor

Drie verklaringen voor haar populariteit komen telkens bovendrijven. Dat zijn, naast de recordperiode als Brits staatshoofd, ook haar dienstbaarheid aan het land en het feit dat zij zich altijd neutraal wist op te stellen. Als ze optredens van meerdere artiesten zag, klapte ze volgens Gyles Brandreth, die haar goed kende en enkele boeken over het koningshuis schreef, zelfs ‘exact even lang voor iedereen, omdat ze niet het gevoel wilde wekken dat ze de een boven de andere prefereerde’.

“Ze was altijd vriendelijk tegen iedereen”, zei de politicus en schrijver tegen de BBC. “En ze had ook een enorm goed gevoel voor humor. Ze was een erg amusante vrouw. Al toonde ze dat publiekelijk misschien lang niet zo sterk. Pas in de laatste jaren kwam het meer naar voren.” Als voorbeeld noemde hij haar rol in een sketch met acteur Daniel Craig als James Bond, die werd uitgezonden bij de opening van de Olympische Spelen. En meer recent het filmpje met beertje Paddington ter gelegenheid van haar 70-jarig regeerjubileum. Brandreth: “Ze vond dat heel leuk om te doen.”

Het tekende de wens van de Queen, op latere leeftijd, om het koningshuis meer benaderbaar te maken: wat minder stijf en formeel. Die beslissing viel na het dodelijke ongeluk van Lady Diana in 1997. De koningin reageerde publiekelijk te terughoudend. Haar populariteitscijfers daalden tijdelijk sterk. Royaltywatchers roemen echter dat zij sindsdien de toegankelijkheid van het koningshuis inderdaad wist te vergroten, maar zonder dat dit ten koste ging van de mystiek en romantiek die traditioneel rond de monarchie hangt. Een delicate balans.

Geen interviews of emoties

Elizabeth groeide ook duidelijk in haar rol. Toen ze als 26-jarige vrouw in 1952 koningin werd, was ze verlegen. Maar met de jaren, ja met de decennia, groeide ze in haar rol. De ervaring die zij opbouwde hielp daarbij. In 1952 was haar eerste premier niemand minder dan Winston Churchill (geboren in 1874). In 2022 was Liz Truss (geboren in 1975), twee dagen voor het overlijden van de Queen, alweer de vijftiende premier die zij vroeg een regering te vormen.

Tijdens haar 70-jarige regeerperiode veranderde het Verenigd Koninkrijk. Van een koloniale supermacht werd het een gewoon land, zij het wel met een enorm Gemenebest. De koningin maakte vele Britse crises mee, maar al evenveel opbloeiperiodes. De wereld nam voortdurend nieuwe gedaantes aan, terwijl zij zichzelf bleef. “Een constante, stabiliserende kracht”, omschreef modern historicus Faissal Hameed de Queen in juni dit jaar op de website van de Northeastern University in Londen.

Uiteindelijk was dat waarschijnlijk haar ultieme kracht: dat Elizabeth II boven alle partijen stond, dat zij boven alles een icoon was, de personificatie van Groot-Brittannië, en daarmee alle Britten. Ze gaf nooit interviews, toonde zelden haar emoties en uitte nooit haar mening in het openbaar. Juist doordat zij als individu een enigma wist te blijven, moeilijk te doorgronden, was zij de perfecte koningin: iemand die door iedereen werd herkend en gerespecteerd, terwijl bijna niemand haar echt kende.

