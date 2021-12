Het geduld is op: ook in Duitsland geldt vanaf februari een prikplicht

De nieuwe Duitse regering begint pas volgende week, maar de pandemie laat niet op zich wachten. Duitsland bereikte deze week met bijna 60.000 besmettingen per dag de hoogste piek sinds het begin van de corona-pandemie. Vertrekkend bondskanselier Angela Merkel en haar opvolger, Olaf Scholz, kwamen na overleg met de deelstaten daarom donderdag met een onverwachte maatregel. In navolging van Oostenrijk wil Duitsland een algemene vaccinatieplicht invoeren.

Daarmee maakt de regering een grote draai, want eerder beloofde de Grosse Koalition van de CDU en SPD dat zo’n plicht er nooit zou komen.

Maar het geduld van veel Duitsers lijkt op te raken. Daarom stuurden met name de Groenen, de SPD en deelstaatministers als Markus Söder van Beieren (CSU) in november steeds meer aan op een vaccinatieplicht. Söder zat maandag, de avond voordat hij deelnam aan een eerste coronavergadering tussen de deelstaten en de federale regering, in een praatprogramma waarin moeders en verpleegsters hem smeekten een einde te maken aan de pandemie door een vaccinatieplicht.

Maatregel gaat in op 1 februari

Toch is het land verdeeld. Duitsers zijn voorzichtig met alles wat lijkt op overheidsdwang en daarnaast kent het land een groeiende antivaxbeweging. Aan het begin van dit jaar was de Duitse politiek nog met een overgrote meerderheid tegen een vaccinatieplicht en ook in recente maanden bleef terughoudendheid troef. Terwijl andere Europese landen een vaccinatieplicht voor verschillende beroepsgroepen invoerden, probeerde Duitsland mensen tot een prik over te halen door geen gratis tests meer te verstrekken en clubs ontoegankelijk te maken voor ongevaccineerden.

Het blijkt niet genoeg, want het land blijft al tijden steken op een vaccinatiegraad van nog geen 70 procent. Een vaccinatieplicht is volgens Olaf Scholz daarom nodig vanaf begin februari: “Wanneer iedereen ruimschoots de tijd heeft gekregen om twee keer gevaccineerd te worden”. Om er zeker van te zijn dat de maatregel gepast is wil de regering een stemming in de Bondsdag, waarbij de ethiekraad om een oordeel gevraagd wordt.

Apotheken, tandartsen en dierenartsen gaan meeprikken

Duidelijk is dat de rechts-populistische AfD tegen het voorstel zal stemmen, maar andere politieke partijen lijken net als de SPD en de CDU van gedachten te zijn veranderd. De liberale FDP, die deel uitmaakt van de nieuwe regering, was eerder grotendeels tegen. Voorzitter Christian Lindner vond het tot in november nog een te grote stap en wilde dat het constitutionele hof zich erover zou buigen. “De situatie in de zomer was anders. Ik had persoonlijk de hoop dat we nu een betere vaccinatiegraad hadden”, zei de parlementaire FDP-voorzitter Stephan Thomae over de draai die zijn partij maakt. “Je kunt nu niet halsstarrig zeggen: we sluiten onze ogen voor de nieuwe inzichten die wij hebben.”

Scholz lijkt het momenteel vooral belangrijk te vinden om daadkrachtig te werk te gaan. Volgens bronnen van het weekblad Der Spiegel zou hij tijdens een vergadering met de deelstaten hebben gezegd dat hij ervoor wil zorgen dat de nog 30 miljoen ongevaccineerden nog voor de kerst hun prik krijgen. Om dat doel te bereiken wil Scholz apotheken, tandartsen en dierenartsen inzetten voor het inenten. “Het crisisteam is al met de werkzaamheden begonnen, ook al is de nieuwe regering nog niet op weg”, verkondigde hij trots. “Dat is energie, dat is waar het bij ons allemaal om draait.”

Ook beperkingen voor gevaccineerden

Voordat de vaccinatieplicht in werking treedt, wil de overheid al een plicht voor mensen die met kwetsbare groepen werken, bijvoorbeeld in het verpleeghuis of ziekenhuis. Ook wil de regering het 2G-beleid uitbreiden, waardoor alleen gevaccineerden en genezen mensen in Duitsland naar een restaurant, evenement of winkel mogen. Essentiële winkels als de supermarkt en de apotheek blijven toegankelijk voor ongevaccineerden.

Toch krijgen ook gevaccineerden beperkingen opgelegd nu de cijfers zo hoog zijn. Zo zullen clubs in besmettingsgebieden weer sluiten en krijgen grote evenementen als voetbalwedstrijden te maken met capaciteitsbeperkingen. Scholen blijven vooralsnog open, maar maskers zullen er waarschijnlijk weer verplicht worden.

