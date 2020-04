Het Europese enthousiasme over de corona-app is bijna verdampt

Dat die datum niet zou worden gehaald, was al even duidelijk. Maar gezondheidsminister Jens Spahn meldde dat het nog wel even zal duren, àls het er al van komt. “Die app moet onhackbaar zijn”, zei hij. Dat blijkt een lastig te vervullen voorwaarde.

Met ongeveer hetzelfde enthousiasme als de Nederlandse minister Hugo de Jonge presenteerde menig Europees minister van zorg een paar weken geleden dé oplossing voor de strijd tegen corona na de lockdown. ‘Een app!’, klonk het vanuit Londen, Parijs, Berlijn, Kopenhagen, Oslo, Rome. Het voorbeeld was Singapore, waar een app kan zien of je in de buurt bent geweest van een coronapatiënt, zodat je je kunt laten testen.

Maar op dat aanvankelijke enthousiasme volgde bijna overal deceptie.

“We moeten geen enkele mogelijkheid schuwen, geen enkele nieuwigheid uit de weg gaan”, zei de Franse president Emmanuel Macron, toen hij twee weken geleden zei dat Frankrijk zijn zinnen had gezet op een elektronisch volgsysteem voor burgers. Het zou er al binnen een paar weken kunnen zijn en verduveld handig zijn, terwijl het óók nog voldeed aan alle privacy-eisen.

De Franse app kreeg zelfs al een naam: StopCovid. Op 11 mei, als de huidige lockdown-maatregelen aflopen, moest hij klaar zijn. Die datum heeft Macron inmiddels losgelaten. Want steeds meer twijfels rijzen, over technische beperkingen en menselijke beperkingen.

In isolatie dankzij buurman die je niet kent

Wat te doen als je buurman, aan de andere kant van de muur, Covid-19 heeft? Misschien heb je de goede man nog nooit gedag gezegd, maar je telefoon zal aangeven dat je vele uren in dichte nabijheid van een patiënt hebt doorgebracht en je adviseren in isolatie te gaan.

Bovendien wordt het een steeds grotere vraag wat er moet gebeuren met de ongeveer dertien miljoen Fransen zonder smartphone of internet. Ook is het ingewikkeld dat de app die de regering wil eigenlijk alleen zou kunnen werken met de nieuwste versie van bluetooth, 5.1, waarmee lang niet alle mobieltjes zijn uitgerust.

Bij de Italiaanse app is het hetzelfde verhaal. Die zal worden ontwikkeld door het bedrijf BendingSpoons uit Milaan, zo werd onlangs bekend gemaakt. Het is uitgekozen uit een lange lijst van honderden aanbieders. Maar afgelopen weekeinde bleek dat het uitverkoren bedrijf maar weinig expertise heeft op het gebied van app-ontwikkeling en dat de privacy-waarborgen te wensen over laten. Ook in Italië wordt geen opleverdatum meer genoemd.

Alleen Noorwegen heeft al een app

Zo verdampte ook het Britse enthousiasme voor een app, zeker nadat onderzoeken van Oxford University voorrekenden dat maar liefst 80 procent van de mensen met een mobiele telefoon de app zou moeten downloaden om hem te laten werken. De voorbeeld-app in Singapore werd door slechts één op de vijf mensen met een mobieltje geïnstalleerd.

Er is één land waar sinds drie dagen een app is gelanceerd: Noorwegen. ‘Smittestop’ heet hij. De app meet of iemand langer dan vijftien minuten dichter dan twee meter in de buurt is geweest van een besmet persoon.

