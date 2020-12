Het Europees Parlement stelt een ultimatum aan de immer zwoegende brexit-onderhandelaars: jullie hebben tot zondag

Om de nog immer doorzwoegende brexit-onderhandelaars nog verder onder druk te zetten, heeft het Europees Parlement een nieuw ultimatum toegevoegd aan de eindeloze reeks van dit jaar. Uiterlijk zondagavond om middernacht moet er een akkoord liggen over de nieuwe handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Als dat later wordt, heeft het parlement naar eigen zeggen geen tijd meer om de overeenkomst te bestuderen en goed te keuren vóór 1 januari, de dag van de harde economische brexit.

Als er rond de kerstdagen en zelfs vlak voor de jaarwisseling nog steeds onderhandeld wordt – en dat wordt een reële mogelijkheid – zou dat kunnen betekenen dat 2021 hoe dan ook begint met een rommelige no-dealperiode, mogelijk een korte. De beoogde afspraken zouden dan in januari kunnen worden geratificeerd door het Europees Parlement en dezelfde maand van kracht kunnen worden.

En dan is er natuurlijk nog steeds de kans dat er helemaal geen brexit-akkoord komt. Dan heeft het parlement helemaal het nakijken. “Maar dat moeten we echt uit alle macht vermijden”, zegt Kati Piri (PvdA), een van de twee brexit-rapporteurs van het Europees Parlement.

‘Je kunt niet zomaar de democratie opzijzetten’

Zij is het geheel eens met het ultimatum voor zondag dat de fractieleiders in het parlement donderdag hebben gesteld. “Je kunt niet zomaar de democratie opzijzetten. Stel dat de Tweede Kamer dit akkoord zou moeten ratificeren – wat vooralsnog niet zo is – dan zou de woede daar groot zijn als er niet eens een debat was met premier Rutte voordat hij zijn handtekening zet.

“Normaal gesproken, om alle wetsteksten goed te kunnen wegen, was onze echte deadline 31 oktober. Nu varen we geheel blind, we hebben nog geen tekst gezien. Het zal ongeveer een week duren na het sluiten van een politiek akkoord voordat wij alle juridische teksten krijgen, naar verwachting minstens zevenhonderd pagina’s plus annexen. Dus die zondag is niet alleen vanuit democratisch oogpunt een deadline, maar ook praktisch.”

De afgelopen dagen zingt in Brussel de oplossing rond dat een eventueel last-minute-akkoord vrijwel direct en voorlopig zal worden ingevoerd, per 1 januari, met goedkeuring van de 27 EU-lidstaten. Voor zo’n voorlopige invoering is echter ook een fiat van het parlement nodig, vooruitlopend op latere ratificatie. De vraag is of de volksvertegenwoordiging op zo’n beslissend moment roet in het eten zal gooien en de schuld voor mogelijke chaos na de jaarwisseling in de schoenen geschoven wil krijgen.

“Stel dat het akkoord wordt bereikt op 29 of zelfs 30 december”, zo nuanceert Piri dat scenario, “dan lijkt het me sterk dat de landen zo snel akkoord gaan. Ook zij hebben de teksten niet gezien. Ik kan me haast niet voorstellen dat premier Rutte blind, binnen een dag, zijn goedkeuring geeft.”

Ook die gedachte biedt zicht op een scenario waarin we op oudejaarsavond zijn gerustgesteld met de gedachte dat er een akkoord ligt, maar dat we eventjes door een korte no-deal-periode in januari heen moet bijten.

Chaos wordt het toch

Nu de tijd zo krap is, lijken de verschillen tussen een no-deal en een last-minute-deal met de dag kleiner te worden. Chaos wordt het toch, en is het deels zelfs al, gezien de lange vrachtwagenfiles in Dover en Calais.

Maar Piri waarschuwt voor die gedachte. “De verschillen zijn enorm. Als je alleen al kijkt naar Nederland: als er een akkoord komt, blijft het banenverlies beperkt tot naar schatting 17.000. Bij een no-deal zal dat 70.000 zijn. In dat geval hebben de Nederlandse vissers vanaf 1 januari geen toegang meer tot de Britse wateren, waar ze meer dan de helft van hun vis vandaan halen. Dat zou dus de genadeklap zijn voor die sector.”

